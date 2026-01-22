Un ofiţer de poliție austriac, judecat pentru spionaj la Viena. Acuzat că a vândut Rusiei informații secrete despre UE

Un fost ofițer de poliție austriac este judecat începând de joi de un tribunal din Viena pentru că a vândut informații secrete Rusiei, acțiune susceptibilă "să aducă prejudicii grave reputației Austriei în rândul serviciilor de informații prietene", potrivit actului acuzării, consultat de AFP.

Unele dintre informaţiile transmise de acesta Moscovei vizau un program pentru comunicaţii electronice securizate utilizat în cadrul Uniunii Europene, conform parchetului austriac.

Profitând de funcţia sa, Egisto Ott (63 de ani) "solicitase cereri de asistenţă" Italiei şi Regatului Unit, ceea ce a făcut ca aceste ţări să acţioneze "fără ştirea lor, în interesul" Moscovei, conform parchetului, care susţine că acest agent a "utilizat de asemenea baze de date europene", scrie Agerpres.

Între 2015 şi 2022, contra unei remunerări de peste 80.000 de euro, inculpatul ar fi acţionat la ordinul lui Jan Marsalek, fostul director austriac al grupului german Wirecard - dat în căutare internaţională pentru fraudă la scară mare, despre care există suspiciuni întemeiate că se află în solda Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

În special, Egisto Ott a transmis conţinutul smartphone-urilor a trei responsabili ai Ministerului de Interne austriac, oferind Kremlinului - conform declaraţiilor martorilor - un acces "critic" la "procese decizionale".

Aceste scurgeri de informaţii au pus în pericol şi siguranţa refugiaţilor ucraineni şi ceceni din Austria, o ţară neutră membră a Uniunii Europene, expunând în acelaşi timp mii de contacte, înregistrate în telefoanele mobile.

Date sensibile în telefoane

Telefoanele conţineau - conform actului de acuzare - "date sensibile" la care funcţionarii austrieci au avut acces "uneori în mod confidenţial prin intermediul contactelor internaţionale".

Un laptop "pe care era stocat material de securitate electronică necunoscut publicului larg, utilizat de statele UE pentru comunicaţii electronice securizate" ar fi fost, de asemenea, predat FSB.

De concepţie germană, programul respectiv ar fi fost vândută ulterior Iranului, ceea ce a "oferit acestor state (Rusia şi Iran) posibilitatea de a analiza tehnologiile occidentale, în pofida restricţiilor la export".

Mai mult, graţie accesului său la diverse baze de date, Egisto Ott a transmis, conform justiţiei austriece, informaţii despre personalităţi aflate sub "ameninţarea unor represalii" din partea autorităţilor ruse, cum ar fi un fost spion care se ascundea în străinătate.

De asemenea, anchetatorii au găsit o analiză critică redactată de Egisto Ott privind modul de operare, după uciderea în 2019 a unui georgian de origine cecenă la Berlin de către un agent trimis de Moscova.

Ar fi vorba de un adevărat "ghid de utilizare pentru comiterea unor viitoare asasinate fără zgomot şi reuşite pe teritoriul UE", potrivit exprimării parchetului, în care inculpatul recomanda agenţilor ruşi să evite intrarea în spaţiul Schengen prin Franţa "care nu mai este binevoitoare faţă de Rusia" şi să treacă mai degrabă prin Italia.

Agentul austriac spiona nu doar pentru Rusia. El este acuzat că i-a transmis unui fost secretar al Ministerului de Externe al Austriei numele a trei agenţi secreţi austrieci despre care credea că sunt implicaţi într-o operaţiune sub acoperire.

O înregistrare video realizată cu camera ascunsă pe insula spaniolă Ibiza, cu ocazia vacanţei unor politicieni austrieci, a scos la iveală practici potenţial dubioase în rândul clasei politice. Acesta a provocat căderea guvernului austriac în 2019.

În fine, el ar fi transmis unui fost deputat austriac de extremă dreapta (FPO) informaţii confidenţiale.

Anhetat din 2017

Parchetul din Viena îl anchetează pe Egisto Ott din 2017. El fusese plasat în arest preventiv între sfârşitul lunii martie şi sfârşitul lunii iunie 2024, din cauza riscului de comitere a unor noi infracţiuni.

În total, el este vizat de peste zece capete de acuzare, printre care spionaj în detrimentul Austriei, corupţie, încălcarea secretului funcţiei şi abuz de autoritate.

Aceste acuzaţii l-ar putea trimite la închisoare pentru o perioadă de cinci ani, conform presei austriece.

Un alt ofiţer de poliţie se află, de asemenea, pe banca acuzaţilor, dar parchetul nu a putut dovedi că acesta ştia că informaţiile la culegerea cărora a contribuit erau destinate Rusiei.

Doua zile de audieri sunt programate pentru interogarea inculpaţilor. Martorii vor fi convocaţi în februarie până la începutul lunii martie.

La solicitarea AFP, Egisto Ott s-a declarat convins că îşi poate dovedi nevinovăţia, denunţând acuzaţii "fabricate".