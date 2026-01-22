search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un ofiţer de poliție austriac, judecat pentru spionaj la Viena. Acuzat că a vândut Rusiei informații secrete despre UE

0
0
Publicat:

Un fost ofițer de poliție austriac este judecat începând de joi de un tribunal din Viena pentru că a vândut informații secrete Rusiei, acțiune susceptibilă "să aducă prejudicii grave reputației Austriei în rândul serviciilor de informații prietene", potrivit actului acuzării, consultat de AFP.

Spion FOTO: Shutterstock
Spion FOTO: Shutterstock

Unele dintre informaţiile transmise de acesta Moscovei vizau un program pentru comunicaţii electronice securizate utilizat în cadrul Uniunii Europene, conform parchetului austriac.

Profitând de funcţia sa, Egisto Ott (63 de ani) "solicitase cereri de asistenţă" Italiei şi Regatului Unit, ceea ce a făcut ca aceste ţări să acţioneze "fără ştirea lor, în interesul" Moscovei, conform parchetului, care susţine că acest agent a "utilizat de asemenea baze de date europene", scrie Agerpres.

Între 2015 şi 2022, contra unei remunerări de peste 80.000 de euro, inculpatul ar fi acţionat la ordinul lui Jan Marsalek, fostul director austriac al grupului german Wirecard - dat în căutare internaţională pentru fraudă la scară mare, despre care există suspiciuni întemeiate că se află în solda Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

În special, Egisto Ott a transmis conţinutul smartphone-urilor a trei responsabili ai Ministerului de Interne austriac, oferind Kremlinului - conform declaraţiilor martorilor - un acces "critic" la "procese decizionale".

Aceste scurgeri de informaţii au pus în pericol şi siguranţa refugiaţilor ucraineni şi ceceni din Austria, o ţară neutră membră a Uniunii Europene, expunând în acelaşi timp mii de contacte, înregistrate în telefoanele mobile.

Date sensibile în telefoane

Telefoanele conţineau - conform actului de acuzare - "date sensibile" la care funcţionarii austrieci au avut acces "uneori în mod confidenţial prin intermediul contactelor internaţionale".

Un laptop "pe care era stocat material de securitate electronică necunoscut publicului larg, utilizat de statele UE pentru comunicaţii electronice securizate" ar fi fost, de asemenea, predat FSB.

De concepţie germană, programul respectiv ar fi fost vândută ulterior Iranului, ceea ce a "oferit acestor state (Rusia şi Iran) posibilitatea de a analiza tehnologiile occidentale, în pofida restricţiilor la export".

Mai mult, graţie accesului său la diverse baze de date, Egisto Ott a transmis, conform justiţiei austriece, informaţii despre personalităţi aflate sub "ameninţarea unor represalii" din partea autorităţilor ruse, cum ar fi un fost spion care se ascundea în străinătate.

De asemenea, anchetatorii au găsit o analiză critică redactată de Egisto Ott privind modul de operare, după uciderea în 2019 a unui georgian de origine cecenă la Berlin de către un agent trimis de Moscova.

Ar fi vorba de un adevărat "ghid de utilizare pentru comiterea unor viitoare asasinate fără zgomot şi reuşite pe teritoriul UE", potrivit exprimării parchetului, în care inculpatul recomanda agenţilor ruşi să evite intrarea în spaţiul Schengen prin Franţa "care nu mai este binevoitoare faţă de Rusia" şi să treacă mai degrabă prin Italia.

Agentul austriac spiona nu doar pentru Rusia. El este acuzat că i-a transmis unui fost secretar al Ministerului de Externe al Austriei numele a trei agenţi secreţi austrieci despre care credea că sunt implicaţi într-o operaţiune sub acoperire.

O înregistrare video realizată cu camera ascunsă pe insula spaniolă Ibiza, cu ocazia vacanţei unor politicieni austrieci, a scos la iveală practici potenţial dubioase în rândul clasei politice. Acesta a provocat căderea guvernului austriac în 2019.

În fine, el ar fi transmis unui fost deputat austriac de extremă dreapta (FPO) informaţii confidenţiale.

Anhetat din 2017

Parchetul din Viena îl anchetează pe Egisto Ott din 2017. El fusese plasat în arest preventiv între sfârşitul lunii martie şi sfârşitul lunii iunie 2024, din cauza riscului de comitere a unor noi infracţiuni.

În total, el este vizat de peste zece capete de acuzare, printre care spionaj în detrimentul Austriei, corupţie, încălcarea secretului funcţiei şi abuz de autoritate.

Aceste acuzaţii l-ar putea trimite la închisoare pentru o perioadă de cinci ani, conform presei austriece.

Un alt ofiţer de poliţie se află, de asemenea, pe banca acuzaţilor, dar parchetul nu a putut dovedi că acesta ştia că informaţiile la culegerea cărora a contribuit erau destinate Rusiei.

Doua zile de audieri sunt programate pentru interogarea inculpaţilor. Martorii vor fi convocaţi în februarie până la începutul lunii martie.

La solicitarea AFP, Egisto Ott s-a declarat convins că îşi poate dovedi nevinovăţia, denunţând acuzaţii "fabricate".

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
digi24.ro
image
Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă
stirileprotv.ro
image
Vortexul polar revine în România. Va fi o scurtă vreme mai cald, apoi iarna revine în forță
gandul.ro
image
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
mediafax.ro
image
Mașinile lui Felix Baumgartner au fost scoase la vânzare. Averea fostului iubit al Mihaelei Rădulescu a ajuns la familia cascadorului
fanatik.ro
image
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
libertatea.ro
image
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți: Minorii au plănuit crima timp de o lună. Care ar fi motivul
digi24.ro
image
Un scenariu alarmant este discutat în Germania, „dacă Donald Trump nu reconsideră problema Groenlandei”
gsp.ro
image
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
Guvernul anunță pentru cine se taie pensia cu 85% dacă rămâne angajat la stat. „Nu se aplică pensiilor contributive”
antena3.ro
image
Închisoare sau muncă în folosul comunităţii pentru românii care nu îşi plătesc amenzile
observatornews.ro
image
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Pentru cine se taie pensia cu 85% dacă rămâne angajat la stat. Explicaţiile oficiale ale autorităţilor
playtech.ro
image
Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, conflict la finalul meciului de la Australian Open: „Nu ai fost fair-play, prieteno!”. Ce a deranjat-o pe româncă. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit recalcitrant
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Mesajul postat de sora lui Mario, adolescentul lăsat fără viață și îngropat de prietenii săi: „Las aceste poze și filmulețe aici pentru..”
kanald.ro
image
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
wowbiz.ro
image
Doliu uriaș în politica din România! A MURIT liderul, Nicușor Dan este în stare de ȘOC
romaniatv.net
image
Donald Trump a lansat Consiliul Păcii, la Davos: Vom putea face practic tot ce dorim VIDEO
mediaflux.ro
image
Un scenariu alarmant este discutat în Germania, „dacă Donald Trump nu reconsideră problema Groenlandei”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un aristocrat milionar de 79 de ani caută o femeie pentru a avea un moștenitor. Condițiile bizare impuse femeii care rămâne cu averea
actualitate.net
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Zodia care începe în forță luna februarie! Îi apare peste noapte o oportunitate de neratat pe plan financiar, cu un salariu aproape dublu!
click.ro
Prințesa Alice de Battenberg profimedia 0379463753 jpg
Prințesa internată la azilul de nebuni! Soacra Reginei Elisabeta, tratată inuman pentru schizofrenie de însuși Sigmund Freud
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Scarlett Johansson și soțul Colin Jost foto Profimedia jpg
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri

OK! Magazine

image
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
Majoritatea infarctelor și accidentelor cerebrale au acești 4 factori de risc