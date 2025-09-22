Video Donald Trump a îmbinat elogiul funerar cu discursul electoral la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk

În fața a zeci de mii de oameni adunați pe State Farm Stadium din Glendale (SUA) pentru la comemora lui Charlie Kirk, președintele american Donald Trump a declarat că își „urăște” adversarii, deși văduva activistului a spus că îl iartă pe ucigașul soțului său.

Președintele SUA a ținut o cuvântare care a îmbinat elogiul funerar și discursul de campanie, în timp ce JD Vance l-a numit pe Kirk „martir al credinței creștine”, potrivit The Guardian.

Președintele a ținut ultimul dintre cele peste douăzeci de discursuri, după remarci emoționante ale văduvei lui Kirk, Erika, și elogii ale vicepreședintelui, JD Vance, ale patru membri ai cabinetului și ale altor înalți oficiali ai Casei Albe, o reflectare a amprentei profunde pe care activistul ucis a lăsat-o asupra mișcării președintelui Make America Great Again (Maga).

Donald Trump a declarat că Charlie Kirk i-a spus unui membru al personalului său, cu puțin timp înainte de a fi împușcat, că nu se temea de studenţii care nu erau de acord cu el în mulţimea de la Universitatea Utah Valley.

„Nu sunt aici pentru a lupta împotriva lor – vreau să îi cunosc şi să îi iubesc”, ar fi spus Kirk, potrivit lui președintelui.

Trump a adăugat:

„În acel moment privat din ziua morţii sale, găsim tot ce trebuie să ştim despre cine era cu adevărat Charlie Kirk. El nu-şi ura rivalii, ci le dorea tot ce era mai bun”.

Discursul său a luat apoi o turnură electorală, abătându-se de mai multe ori de la citirea remarcilor sumbre despre viaţa şi moartea violentă a lui Kirk pentru a face comentarii şi glume.

„În acest punct nu eram de acord cu Charlie. Eu îmi urăsc rivalii şi nu le doresc tot ce este mai bun, îmi pare rău”.

Trump vorbit și despre utilizarea forţelor federale pentru a menţine ordinea în oraşe şi a promovat un anunţ care va fi făcut luni la Casa Albă.

„Cred că am găsit un răspuns la autism. Ce ziceţi de asta? Autism: mâine vom discuta în Biroul Oval de la Casa Albă despre autism”, a spus preşedintele SUA.

Președintele a mai susținut că Charlie Kirk l-a îndemnat să trimită trupe federale la Chicago. „Unul dintre ultimele lucruri pe care mi le-a spus a fost: «Vă rog, domnule, salvaţi Chicago». Şi vom face asta, vom salva Chicago de crimele oribile.”

Trump a avut momente comice

După ce a chemat-o pe Erika Kirk înapoi pe scenă, Trump a fredonat melodia America the Beautiful și s-a legănet într-un mod, potrivit The Guardian.

Înaintea amintitelor afirmații ale lui Trump, JD Vance l-a elogiat pe Kirk în termeni religioşi, numindu-l „un martir al credinţei creştine”, deși nu există dovezi că religia activistului ar fi jucat vreun rol în uciderea lui.

„Au încercat să-l reducă la tăcere pe prietenul meu Charlie Kirk, dar astăzi vorbim cu Charlie şi pentru Charlie mai tare ca niciodată. Răufăcătorul care ni l-a răpit pe Charlie se aştepta ca astăzi să avem o înmormântare – şi în schimb, prieteni, am avut o renaştere şi o celebrare a lui Charlie Kirk şi a Domnului său Iisus Hristos”, a spus JD Vance

Potrivit lui Vance, Kirk îmbina tradiţiile lui Socratecu cele ale creştinismului.

„El era Atena şi Ierusalimul; oraşul raţiunii şi oraşul lui Dumnezeu într-o singură persoană”, a spus Vance.

Erika Kirk a declarat că îl iartă pe criminalul soțului său

Erika Kirk a vorbit despre inspiraţia pe care uciderea lui Kirk le-a dat-o susţinătorilor săi pentru a îmbrăţişa creştinismul.

„După asasinarea lui Charlie, nu am văzut violenţă, nu am văzut revolte”, a spus Erika Kirk în plauzele mulţimii , subliniind salutând contrastul cu revoltele care au urmat uciderilor lui George Floyd sau Martin Luther King Jr.

„Am văzut o renaştere”, a spus văduva activistului.

„Săptămâna trecută, am văzut oameni deschizând Biblia pentru prima dată în ultimii zece ani. Am văzut oameni mergând la slujbă la biserică pentru prima dată în viaţa lor”, a mai spus Erika Kirk.

Soția activistului ucis a adăugat că „răspunsul la ură nu este ura”:

„Răspunsul pe care îl cunoaştem din Evanghelie este iubirea, şi întotdeauna iubirea, iubirea pentru duşmanii noştri şi iubirea pentru cei care ne persecută”.

Donald Trump Jr. l-a elogiat pe Kirk ca pe un martir.

„Charlie s-a alăturat unui lung şir de bărbaţi şi femei curajoşi care au fost ucişi pentru ceea ce credeau”, a fiul președintelui.

Trump Jr. a relatat că a călătorit împreună cu Kirk în campusurile universitare şi că au primit ameninţări la adresa siguranţei lor.

„Am mers acolo oricum, fără teamă. Charlie a condus drumul. Mesajul lui era clar atunci, şi mesajul lui este clar şi acum: nu vom da înapoi”, a spus el.

Stephen Miller, unul dintre principalii consilieri de la Casa Albă, s-a angajat să ducă la bun sfârşit opera de o viaţă a lui Kirk.

„Aţi crezut că îl puteţi ucide pe Charlie Kirk.L-aţi făcut nemuritor. L-aţi imortalizat pe Charlie Kirk, iar acum milioane de oameni îi vor duce mai departe moştenirea.”

„Către duşmanii noştri: Nu aveţi nimic de oferit. Nu aveţi nimic de împărtăşit în afară de amărăciune. Noi avem frumuseţe. Noi avem lumină. Noi avem bunătate. Noi avem determinare. Noi avem viziune. Noi avem putere”, a spus Miller.

Secretarul de stat american Marco Rubio a vorbit despre influenţa lui Kirk asupra tinerilor.

„El a căutat să dialogheze cu cei cu care nu era de acord, pentru că înţelegea că nu am fost creaţi pentru a ne izola unii de alţii, ci pentru a dialoga”, a spus Rubio.

Securitatea evenimentului a fost asigurată de o prezenţă masivă a forţelor de ordine, sub conducerea Serviciului Secret al SUA,.

Un bărbat înarmat cu un pistol şi un cuţit, cu legitimaţie de poliţist expirată şi care susţinea că asigura securitatea privată, a fost reţinut sâmbătă la locul evenimentului.

Bărbatul se ocupa de „securitatea avansată a unui oaspete cunoscut”, a precizat un purtător de cuvânt al organizaţiei Turning Point USA a lui Kirk , explicând că aceasta nu a fost coordonată corespunzător cu Serviciul Secret sau Turning Point.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că nu se crede că bărbatul „încerca să facă ceva rău”.

Amintim că, Donald Trump şi Elon Musk au vorbit şi şi-au dat mâna la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona, la mai bine de trei luni de la spectaculoasa lor despărţire.