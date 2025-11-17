Video Orașul din Europa care i-a redat pasiunea pentru viață unei americance: „Merg pe jos sau cu bicicleta ori de câte ori pot”

O tânără din SUA spune că o săptămână petrecută în cel mai fericit orașe din lume i-a schimbat radical perspectiva asupra vieții. Experiența a inspirat-o să adopte un mod de viață mai activ, mai sănătos și mai minimalist.

Copenhaga, capitala Danemarcei, se remarcă printr-o mobilitate urbană orientată spre biciclete și pietoni, rețele extinse de piste și zone dedicate mersului pe jos, dar și printr-un puternic spirit comunitar.

Tânăra a descoperit o nouă pasiune pentru ciclism și a fost surprinsă de numărul mare de bicicliști care se deplasau prin oraș în ținute de afaceri. De asemenea, a reușit să parcurgă minimum 10.000 de pași pe zi, un efort considerabil pentru cineva obișnuit cu traficul din Los Angeles, unde mașina este indispensabilă, potrivit Express.

„De când m-am întors, am început să fac mișcare, să merg pe jos sau cu bicicleta pentru a face cumpărături sau pentru a bea o cafea. Fac asta ori de câte ori este posibil”, a declarat Leila Najafi, pentru Business Insider.

Fascinată de gastronomia daneză, americană a început să includă în alimentația sa ingrediente proaspete și locale, achiziționate de la piața fermierilor din cartierul ei.

Experiențele sale nu s-au limitat la mobilitate și alimentație. Ea a fost impresionată de cultura saunelor, care oferă atât relaxare, cât și oportunități de socializare între localnici.

„Mi-a plăcut să experimentez diferite temperaturi calde ale saunelor și băilor termale. Am încercat chiar și o baie rece în timpul călătoriei mele, deși nu am rezistat prea mult”, a povestit Leila.

Ea a mărturisit că a fost inspirată de curățenia orașului și a încercat să integreze acest lucru în propria viață după întoarcerea acasă.

Cea mai semnificativă schimbare pe care a făcut-o a fost adoptarea unui stil de viață minimalist, în concordanță cu mentalitatea daneză și în contrast puternic cu stilul de viață „excesiv” american.

„Când m-am întors din călătorie, am făcut ordine în viața mea cât de mult am putut. Am păstrat doar lucrurile pe care le-am folosit în ultimele șase luni, donându-le pe aproape toate celelalte”, a mai spus Leila.