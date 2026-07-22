 Oleksandr Sîrski, generalul care i-a pus pe fugă pe ruși la Harkov, bilanț după demitere: "Predau succesorului meu o armată aflată în ofensivă" | adevarul.ro
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Oleksandr Sîrski, generalul care i-a pus pe fugă pe ruși la Harkov, bilanț după demitere: "Predau succesorului meu o armată aflată în ofensivă"

Război în Ucraina
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Generalul Oleksandr Sîrski, demis luni seară, 21 iulie, din funcția de comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei de către președintele Volodimir Zelenski, a făcut un bilanț al activității sale într-un mesaj adresat ucrainenilor, publicat pe canalul său de Telegram.

Generalul Oleksandr Sîrski, schimbat din fruntea armatei ucrainene/FOTO:X
Generalul Oleksandr Sîrski, schimbat din fruntea armatei ucrainene/FOTO:X

Sîrski a afirmat că a condus armata ucraineană într-un moment de responsabilitate maximă pentru orice ofițer, subliniind că a parcurs întregul război început în 2014 și că înțelege prețul fiecărui kilometru de teritoriu eliberat.

Generalul a amintit că, în februarie-martie 2022, a coordonat apărarea Kievului, iar ulterior a fost înlăturată amenințarea blocadei totale a Harkovului. A menționat, de asemenea, contraofensiva reușită din regiunea Harkov, care a dus la eliberarea localităților Balakleia, Izium și Kupiansk, precum și luptele din regiunea Donețk împotriva grupării paramilitare ruse Wagner.

El a precizat că a preluat comanda Forțelor Armate ale Ucrainei în februarie 2024, în perioada apărării orașului Avdiivka.

"Unul dintre primele mele ordine în această funcție a fost retragerea organizată din oraș. A fost o decizie dificilă, dar am luat-o pentru că prioritatea mea principală era salvarea vieților oamenilor", a subliniat Sîrski.

Fostul comandant a precizat că, ulterior, armata ucraineană a oprit ofensiva rusă în regiunea Harkov, a zădărnicit pregătirile Moscovei pentru un atac în direcția Sumî și a desfășurat operațiunea din regiunea Kursk.

Totodată, el a subliniat că obiectivul operațiunii din regiunea rusă Kursk nu a fost ocuparea teritoriului Federației Ruse.

"Scopul nostru nu a fost niciodată ocuparea unui teritoriu străin. Obiectivul nostru a fost să zădărnicim ofensiva pregătită de inamic împotriva orașelor Sumî și Harkov, să atragem cele mai capabile trupe ale sale și să completăm fondul de schimb, pentru a-i putea aduce înapoi pe oamenii noștri aflați în captivitate", a declarat el.

Schimbările implementate în cadrul armatei

Generalul care i-a pus pe fugă pe ruși la Harkov a enumerat schimbările implementate în cadrul armatei, printre care înființarea Forțelor de Sisteme Fără Pilot ca ramură militară distinctă, formarea unui comandament separat pentru sistemele fără pilot de apărare antiaeriană, dezvoltarea unităților de drone interceptoare, precum și trecerea Forțelor Armate ucrainene la o structură de comandă pe corpuri de armată.

Sîrski a afirmat că, în perioada în care s-a aflat la comandă, armata ucraineană a blocat portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră și a distrus sistematic nave din așa-numita "flotă fantomă" rusă, folosită pentru exportul de petrol prin eludarea sancțiunilor internaționale.

El a adăugat că nu poate vorbi despre toate operațiunile desfășurate, dar a subliniat că "inamicul își va aminti de ele".

Potrivit lui Sîrski, în acest an armata ucraineană a eliberat 700 de kilometri pătrați de teritoriu.

"Predau succesorului meu o armată care nu doar apără, ci se află în ofensivă — cu inițiativă, cu structură, cu oameni care știu cum să lovească inamicul. Sper sincer că această ofensivă va continua. Toate premisele pentru asta există", a scris el.

Generalul le-a mulțumit militarilor și familiilor celor căzuți la datorie, subliniind că, indiferent de funcția pe care o va ocupa, va continua să servească Ucraina.

"Munca mea este războiul“

"Munca mea este războiul. Funcțiile se schimbă, dar acest principiu rămâne același. Indiferent de statutul pe care îl voi avea, voi sluji Ucrainei până la Victorie", a conchis Sîrski.

După zile de proteste masive în orașele ucrainene, președintele Volodimir Zelenski a decis schimbarea comandantului suprem al armatei. Noul șef al forțelor armate este genereral-maiorul Mihailo Drapatîi, care, în primul său mesaj, i-a mulțumit președintelui pentru încredere, i-a exprimat recunoștință lui Mihailo Fedorov și a vorbit cu respect despre predecesorul său, Oleksandr Sîrski. Principala promisiune a lui Drapatîi este să acționeze cu respect necondiționat față de fiecare militar care apără țara.

Fedorov însuși a declarat deja că numirea lui Drapatîi în funcția de comandant suprem reprezintă "un aer nou și o nouă speranță în lupta oamenilor liberi pentru libertate și dreptate".

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