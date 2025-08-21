Foto Un neo-nazist german „mustăcios” va sta într-o închisoare pentru femei, după ce a decis că nu mai este bărbat

O neo-nazistă germană va fi autorizată să-și execute pedeapsa într-o închisoare pentru femei, după ce a folosit noua politică guvernamentală pentru a-și schimba genul.

Marla-Svenja Liebich, cunoscută anterior ca Sven Liebich, își va ispăși pedeapsa de 18 luni la închisoarea pentru femei din Chemnitz, Saxonia. În iulie 2023, extremistul de dreapta a fost condamnat pentru o serie de infracțiuni, inclusiv incitare la ură, defăimare și insultă, scrie Daily Mail.

La acea vreme, se identifica ca bărbat, conform genului atribuit la naștere.

Însă, la sfârșitul anului 2024, Liebich și-a schimbat înregistrarea oficială a genului de la masculin la feminin și și-a schimbat și prenumele, conform Legii germane a Autodeterminării.

Această lege permite persoanelor să își schimbe genul și prenumele printr-o declarație la oficiul de stare civilă, fără a fi nevoie de o hotărâre judecătorească. Liebich apare acum în public purtând haine de femei, însă are și mustață.

În ciuda schimbării de gen, presa germană s-a întrebat dacă este vorba de o schimbare serioasă. De atunci, Liebich a inițiat acțiuni legale împotriva unor publicații locale pentru ceea ce consideră a fi reprezentări false ale identității sale de gen.

O plângere depusă împotriva publicației germane Der Spiegel la Consiliul Presei a fost respinsă ca neîntemeiată.

Însă, la începutul acestui an, Liebich explicase că și-a schimbat genul și a solicitat să execute pedeapsa într-o închisoare pentru femei pentru a evita „discriminarea” din partea deținuților bărbați, informează The Telegraph.

Liebich este considerată de serviciile germane de informații interne ca „extremist de dreapta”.

Acesta a fost fotografiat purtând o banderolă în stil nazist cu sloganul „Sicherheits-Abteilung”, folosit de divizia de comando a naziștilor, SA.

În ianuarie, oficialii germani au spus că sistemul penitenciar al țării încă îl consideră pe Liebich un deținut de sex masculin în termeni legali, iar statutul său de femeie se bazează doar pe legea civilă.