Băiat de 10 ani, uitat de părinți într-o benzinărie din Austria. Și-au dat seama că lipsește după jumătate de oră

În timp ce se afla în vacanţă, un cuplu din Germania şi-a uitat băieţelul în vârstă de 10 ani într-o benzinărie din Austria.

O familie din Offenburg, landul Baden-Württemberg, Germania, a trăit momente de panică, după ce și-a uitat fiul de zece ani într-o benzinărie de pe autostrada A8, în apropiere de Holzkirchen, Bavaria.

Incidentul s-a produs în timp ce se aflau în vacanţă în Austria, când cel mic dintre cei doi băieţi ai familiei a mers la toaletă, iar părinții, fără să realizeze, au plecat mai departe împreună cu fratele său, care dormea în maşină, informează tz.de.

Abia după aproximativ 30 de minute de condus, părinții și-au dat seama că fiul lor în vârstă de 10 ani lipsește și au contactat imediat poliția.

Între timp, copilul, care s-a trezit singur într-o ţară străină, a cerut ajutorul personalului benzinăriei, care a alertat autoritățile şi imediat o patrulă de poliție l-a preluat și l-a dus la secția locală, unde și-a așteptat părinții.

Potrivit autorităţilor, băiatul a reacționat cu calm la întreaga situație, iar familia și-a putut continua vacanța după ce s-a reunit.

Din păcate, astfel de incidente nu sunt deloc rare şi nu întotdeauna sfârşesc bine, fiind raportate tot mai multe cazuri în care părinții și-au uitat temporar copiii în benzinării, centre comerciale sau în mașini, unele dintre ele având consecințe grave. În iulie, la Braşov, o femeie şi-a uitat copilul în autobuz, iar apoi la dat dispărut la poliţie.

Cea mai recentă tragedie a avut loc în urmă cu doar câteva zile, în Italia, acolo un un copil de doar 4 ani al unei familii de români a murit după ce a stat câteva ore în mașină, expus la soare.