Castele și conace istorice în Franța, vândute la preț de apartament în București. Care sunt cele mai surprinzătoare oferte

Franța pare să aibă cele mai accesibile clădiri istorice din Europa. Analize recente arată că, pentru prețul unui apartament în București, se poate cumpăra un castel sau un conac cu istorie, uneori locuibil, alteori în ruină, dar plin de potențial.

Fără îndoială, în Franța se găsesc cele mai ieftine clădiri istorice, chiar dacă acestea necesită adesea renovări ample. Le Figaro a realizat o analiză prin care a identificat mai multe castele și conace fermecătoare, care sunt scoase la vânzare cu mai puțin de 300.000 de euro, adică prețul unui apartament bun în București.

Viața într-un castel, fără nicio renovare, pentru doar 99.000 de euro — sună ideal. Desigur, la acest preț apare un mic compromis: nu este vorba despre întreaga proprietate, ci despre un apartament de 102 mp cu două dormitoare.

Dar dacă această locuință, scoasă la vânzare de rețeaua Espaces Atypiques, ar oferi totuși „cel mai bun din ambele lumi”? Situată la ultimul etaj (accesibil cu lift) al Château Magne, o clădire în stil Second Empire, aceasta promite lumină, panoramă și o poziție privilegiată chiar în centrul satului Trélissac din Dordogne, fără grija renovărilor și fără responsabilitatea gestionării celor 4 hectare de teren din jur.

Un castel feudal din regiunea Bourbonnais, ridicat între secolele XI și XVI, dar aflat în ruină în momentul de față, a fost listat la suma de 275.000 de euro. Lângă castel se află o casă locuibilă de 165 mp, care intră în preț. Dar cei care sunt tentați de această proprietate sunt informați că are nevoie de reastaurări de amploare.

Un alt exemplu este un castel de 350 mp din Saint-Projet, amplasat într-o zonă pitorească, se vinde cu 296.000 de euro. Clădirea, inițial anexă a unei abații medievale, a fost remodelată până în 1781 și oferă astăzi 200 mp locuibili, cu posibilitatea extinderii la întregul spațiu.

În regiunea Alpes-de-Haute-Provence, în satul Ongles, un apartament cu cinci dormitoare și o terasă acoperită de pergolă dintr-un castel din secolul al XVIII-lea, este scos la vânzare cu 269.000 de euro, iar un conac situat pe drumul dintre Angoulême și Brantôme, cu suprafața de 400 mp, plus 500 mp de anexe se vinde cu 280.000 de euro.

Astfel de proprietăți sunt numeroase, iar mulți dintre actualii lor posesori încearcă să le vândă, deoarece întreținerea și restaurarea pot depăși cu mult bugetele disponibile. Cu toate acestea, deși unele dintre aceste clădiri au nevoie de intervenții majore, ele arată că istoria arhitecturală a Franței rămâne accesibilă pe piață, chiar și la prețuri surprinzător de mici.