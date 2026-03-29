Un jurnalist ungar, acuzat de spionaj: ,,Spionii lui Orban mă urmăreau”

Szabolcs Panyi, jurnalist de investigație din Ungaria, respinge acuzațiile de spionaj și susține că acestea au scopul de a-l presa psihologic și de a-i distruge credibilitatea după ce ar fi fost monitorizat de serviciile de informații externe de la Budapesta.

Joi, șeful Cancelariei premierului, Gergely Gulyás, a anunțat că Guvernul a depus o plângere penală împotriva lui Panyi, acuzându-l de spionaj și colaborare cu serviciile de informații ucrainene. Nu au fost prezentate dovezi concrete, iar procurorii urmează să decidă dacă vor deschide o anchetă.

Jurnalistul, care a relatat timp de mai mulți ani despre influența rusă în Ungaria, afirmă că a fost avertizat de surse din interiorul Guvernului că discuțiile sale au fost interceptate și transmise către Oficiul de Informații al Ungariei pentru a fi ulterior folosite împotriva sa.

Presupusa campanie a început la mijlocul anului 2025 și a devenit „mai agresivă” după ce Direkt36, un centru nonprofit de jurnalism de investigație pentru care scrie Panyi, a publicat un articol despre un agent ungar care ar fi încercat să recruteze oficiali ai Comisiei Europene la Bruxelles.

„După această investigație, am primit avertismente din partea unor surse din serviciile de securitate că șeful Oficiului de Informații este foarte furios. Am aflat că serviciile erau la curent cu anumite conversații despre o investigație la care lucram, implicând membri ai Cabinetului ungar”, a afirmat Panyi într-un interviu pentru publicația „Politico”.

Panyi susține că supravegherea ar fi fost realizată fie prin instalarea de dispozitive de interceptare, fie prin telefoanele surselor sale, precizând că nu există indicii că alte date de pe dispozitivele sale ar fi fost compromise.

El își verifică frecvent telefonul după ce în 2021 a descoperit că acesta a fost infectat cu Pegasus, un software israelian folosit împotriva unor lideri politici sau disidenți.

Presiunile au crescut în momentul în care jurnalistul a început să investigheze comunicațiile ministrului de Externe Péter Szijjártó cu oficiali ruși, inclusiv presupusa utilizare a unui telefon separat, nedeclarat ministerului.

„Atunci au luat tot materialul pe care îl aveau despre mine, l-au editat și l-au prezentat ca un fel de kompromat”, a spus Panyi.

Szijjártó a recunoscut că a discutat cu oficiali ruși înainte și după reuniunile UE, după ce „Washington Post” a relatat că i-ar fi transmis ministrului rus de Externe Serghei Lavrov informații despre discuțiile din cadrul Uniunii. Orbán și Szijjártó au menținut relații apropiate cu Kremlinul, inclusiv prin vizite repetate la Moscova, chiar și după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, ceea ce a alimentat tensiunile cu Kievul.

Panyi afirmă că relațiile dintre Szijjártó și Lavrov erau un „secret deschis” în rândul serviciilor europene, fiind monitorizate de mai multe agenții de informații, dar fără ca Guvernele UE să intervină.

„Mă simt trădat. Uniunea Europeană i-a permis lui Orbán să-și construiască propria mică Rusie. De această dată existau dovezi că se întâmpla ceva aproape ilegal și nu au acționat”, a declarat jurnalistul.

El susține că tacticile de intimidare reflectă faptul că premierul ungar se află „în defensivă”.

„Nu vrem să revenim la o epocă în care serviciile de informații sunt folosite pentru a reduce la tăcere vocile critice. Ceea ce mi s-a întâmplat a fost menit să mă preseze psihologic și să-mi distrugă credibilitatea”, a adăugat Panyi.

În ciuda presiunilor, jurnalistul spune că a primit un val de sprijin public, inclusiv donații de aproximativ 10.000 de euro în doar trei zile.

Într-un comunicat comun, Media Forum Association și Direkt36 au condamnat „campania coordonată de denigrare” împotriva jurnalistului, susținând că aceasta implică metode specifice serviciilor secrete și este amplificată de presa apropiată Guvernului.

„Este alarmant că autoritățile încearcă să stigmatizeze un jurnalist prin acuzații de spionaj”, se arată în declarație

Acuzațiile vin într-un moment sensibil pentru premierul Viktor Orbán, cu doar câteva săptămâni înaintea unor alegeri cu miză majoră pentru Europa. Potrivit sondajelor agregate de „Politico”, partidul său se află în urma opoziției cu aproximativ nouă puncte procentuale pe fondul criticilor privind derapajele democratice și blocarea inițiativelor UE.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului ungar, Zoltán Kovács, nu a comentat acuzațiile.