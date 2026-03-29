Alegerile parlamentare de la Budapesta, ținta unei campanii pro-Kremlin: „Eliberarea Ungariei prin vărsare de sânge”

,,Matrioșka”, cunoscuta rețea de boți pro-Kremlin, a lansat o campanie de dezinformare care vizează alegerile parlamentare de luna viitoare din Budapesta, diferită de cele din alte state, precum Republica Moldova, unde Moscova a încercat să influențeze votul.

La mijlocul lunii martie, un videoclip realizat profesionist, distribuit pe platforma X și atribuit în mod fals unui post media din Republica Moldova, susținea că ungurii ar fi fost îndemnați „să pună mâna pe arme, să reziste autorităților și să-l ucidă pe Viktor Orbán”.

Un alt videoclip fals, marcat cu sigla platformei ucrainene United24, susține că un oficial ucrainean de rang înalt ar fi cerut violență armată pentru „eliberarea Ungariei prin vărsare de sânge”.

Ambele fac parte dintr-o campanie extrem de bine țintită și neobișnuit de inflamatoare, legată de Kremlin, înaintea scrutinului din Ungaria, potrivit concluziilor oferite publicației „Politico” de „Antibot4Navalny”, un grup care monitorizează operațiunile de influență rusă. Clipurile au apărut la doar câteva zile după ce „Washington Post” a relatat că serviciile de informații ruse ar fi analizat posibilitatea organizării unei tentative de asasinat asupra premierului ungar Viktor Orbán pentru a-i crește șansele de realegere.

În spatele campaniei se află rețeaua de boți ruși „Matrioșka”, care reacționa în trecut la știri, dar nu le anticipa. Potrivit „Antibot4Navalny”, rețeaua adoptă de această dată o abordare diferită, stabilind narațiunea, nu doar amplificând una existentă. De la lansarea campaniei pentru Ungaria, rețeaua a publicat până la zece videoclipuri pe zi. Totuși, „Antibot4Navalny” susține că alegerile din Ungaria reprezintă prima situație în care dezinformarea rusă promovează explicit scenarii privind un atac mortal asupra unui candidat sau o lovitură de stat militară.

„În mod normal, Matrioșka reacționează doar la ceea ce devine cunoscut publicului și are nevoie de cel puțin 24 de ore pentru a exploata ultimele știri”, a menționat un reprezentant al grupului care operează anonim pentru a evita represalii din partea Kremlinului.

Mai mult, mesajele legate de alegerile din Ungaria au fost neobișnuit de concentrate, prezentându-l pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Ucraina drept o amenințare la adresa lui Orbán. În trecut, boții răspândeau o gamă mai largă de narațiuni, atât timp cât acestea susțineau candidatul preferat de Moscova și îi denigrau adversarii.

„Este posibil ca scopul real al Matrioșka să nu fie rezultatul alegerilor în sine, ci un alt scop pe care nu-l înțelegem în acest moment”, au precizat reprezentanții „Antibot4Navalny”.

Anterior, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat „dușmanii Ungariei” de „imaginație febrilă”. Iar oficiali ruși și comentatori pro-Kremlin au acuzat Ucraina și Europa că ar urmări schimbarea regimului la Budapesta.

„Toată lumea înțelege că Ucraina pregătește un Maidan în Ungaria”, a scris analistul pro-rus Vladimir Kornilov pe Telegram, făcând referire la revoluția din 2014 care l-a înlăturat pe fostul președinte pro-Kremlin al Ucrainei, Viktor Ianukovici.

Votul din 12 aprilie este considerat crucial atât la Bruxelles, cât și la Moscova. În joc se află influența Kremlinului asupra direcției politice a Ungariei, sub conducerea lui Orbán, care a blocat constant eforturile Uniunii Europene de a sprijini Ucraina și de a izola Rusia.

Rețelele de boți asociate Rusiei au fost implicate în campanii de interferență electorală în Statele Unite, Germania, Polonia, Republica Moldova și Armenia. Comparativ cu alte alegeri, „Matrioșka” și-a început campania relativ târziu, cu aproximativ o lună înainte de vot. În Republica Moldova, activitatea boților pro-Kremlin a început cu cinci luni și jumătate înainte de scrutin, iar în Armenia- cu aproximativ opt luni înainte.