Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
Putin a autorizat otrăvirea cu Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal, concluzionează o anchetă britanică

Publicat:

Liderul rus Vladimir Putin este „responsabilul moral” pentru moartea unei femei britanice care a fost ucisă după ce a pulverizat pe ea, crezând că e parfum, Noviciok, un agent neurotoxic introdus ilegal în Marea Britanie de agenţi ruşi cu scopul de a-l asasina pe un fost spion rus, Serghei Skripal.

Serghei Skripal, oreăvit de spionii lui Putin FOTO: Arhivă
Preşedintele rus Vladimir Putin trebuie să fi ordonat atacul cu agentul neurotoxic Noviciok asupra agentului dublu rus Serghei Skripal în 2018, într-o demonstraţie „nesăbuită” de putere care a dus la moartea unei femei nevinovate, a concluzionat joi ancheta publică britanică, potrivit News.

Skripal a fost găsit împreună cu fiica sa, Iulia, inconştient, pe o bancă publică din oraşul Salisbury, din sudul Angliei, în martie 2018, după ce Noviciok-ul a fost aplicat pe mânerul uşii de la intrarea în casa sa aflată în apropiere.

Aproximativ patru luni mai târziu, Dawn Sturgess, în vârstă de 44 de ani, mamă a trei copii, a murit din cauza expunerii la otravă, după ce partenerul ei a găsit o sticlă de parfum contrafăcut pe care spionii ruşi o folosiseră pentru a introduce în ţară agentul neurotoxic de uz militar, potrivit anchetei.

Dovezi ale implicării statului rus

Serghei Skripal şi fiica sa Iulia, precum şi un agent de poliţie care s-a dus la casa lui Skripal au rămas în stare critică din cauza efectelor otrăvii, dar şi-au revenit ulterior.

În concluziile sale, preşedintele comisiei de anchetă, fostul judecător al Curţii Supreme din Marea Britanie Anthony Hughes, a declarat că este sigur că o echipă de agenţi ai serviciului de informaţii al armatei GRU a încercat să-l asasineze pe Skripal, care a vândut secrete ruseşti Marii Britanii şi s-a mutat acolo după un schimb de spioni în 2010.

„Am ajuns la concluzia că operaţiunea de asasinare a lui Sergei Skripal trebuie să fi fost autorizată la cel mai înalt nivel, de către preşedintele Putin”, a declarat Hughes în raportul său. „Dovezile că acesta a fost un atac al statului rus sunt copleşitoare”, spune Sir Hughes.

Rusia a negat întotdeauna orice implicare, considerând acuzaţiile ca fiind propagandă anti-rusă.

Hughes a spus că cei doi ruşi care au uns cu Noviciok uşa lui Skripal au aruncat sticla ce conţinea otrava fără să ţină cont de pericolul pe care îl reprezenta pentru persoane nevinovate.

Ancheta a relevat că sticla de parfum contaminată conţinea suficientă otravă pentru a ucide mii de oameni.

Aceste acţiuni „uimitor de imprudente” înseamnă că potenţialii asasini, superiorii lor din GRU şi cei care au autorizat atacul, până la Putin însuşi, poartă responsabilitatea morală pentru moartea lui Sturgess, a conchis Hughes.

Marea Britanie impune noi sancțiuni împotriva GRU

Poliţia britanică i-a acuzat deja în lipsă pe cei trei membri suspectaţi ai echipei ruse de asasini.

Joi, guvernul de la Londra a anunţat noi sancţiuni împotriva agenţiei de informaţii GRU şi l-a convocat pe ambasadorul rus în legătură cu ceea ce a numit „campania continuă de activităţi ostile” a Moscovei.

„Marea Britanie va opune întotdeauna rezistenţă regimului brutal al lui Putin şi va denunţa maşina sa criminală”, a declarat premierul britanic Keir Starmer într-un comunicat.

Incidentul de la Salisbury a declanşat cele mai ample expulzări diplomatice între Est şi Vest de la Războiul Rece, iar relaţiile dintre Moscova şi Londra s-au deteriorat şi mai mult de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022, Marea Britanie oferind ajutoare militare importante Kievului.

Doi dintre ruşii acuzaţi de Marea Britanie că au comis otrăvirea au apărut ulterior la televiziunea rusă pentru a nega implicarea, spunând că erau turişti nevinovaţi care vizitau catedrala oraşului. Toţi trei au negat orice implicare.

„Un mesaj public”

Hughes a afirmat că Rusia are un „apetit crescut pentru risc”, citând anexarea Crimeei şi doborârea avionului de pasageri al Malaysia Airlines, ambele în 2014, şi a spus că se aştepta ca atacul să fie o demonstraţie vie a puterii ruse.

„Atacul asupra lui Serghei Skripal din partea Rusiei nu a fost, se pare, conceput pur şi simplu ca o răzbunare împotriva lui, ci a constituit o declaraţie publică, atât pentru consum internaţional, cât şi pentru cel intern, că Rusia va acţiona decisiv în ceea ce consideră a fi propriile sale interese”, se arată în raport.

Deşi Putin îl denunţase anterior pe Skripal ca trădător, ancheta a concluzionat că nu există nimic care să sugereze că agentul dublu ar fi fost în pericol iminent sau că s-ar fi putut face mai mult pentru a-l proteja.

Raportul de joi este a doua anchetă majoră care îl acuză pe Putin de atacuri pe teritoriul britanic împotriva duşmanilor săi percepuţi.

O anchetă din 2016 a ajuns la concluzia că Putin a ordonat probabil asasinarea la Londra a lui Aleksandr Litvinenko, un disident rus şi fost agent al serviciului de securitate FSB, folosind poloniu-210 radioactiv.

