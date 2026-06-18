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Un fost soldat polonez și o asociație de veterani au dat în judecată producătorii unui serial difuzat în mai multe țări. Ce a decis CJUE

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Un fost membru al unei formațiuni militare clandestine poloneze din timpul celui de Al Doilea Război Mondial, alături de o asociație de veterani, a declanșat un litigiu împotriva producătorilor germani ai unui serial de televiziune difuzat în mai multe state membre ale Uniunii Europene și pe internet.

Panou alb care indică intrarea în CJUE
Disputa a pornit de la un serial de televiziune coprodus în Germania. Foto arhivă

Reclamanții au susținut că modul în care este prezentată formațiunea lor în anumite scene le afectează reputația, asociind-o cu antisemitismul și cu participarea la Holocaust, motiv pentru care au cerut scuze publice și despăgubiri. Cazul a ajuns la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a fost chemată să stabilească în ce condiții și în ce state pot fi judecate astfel de acțiuni privind prejudicii de imagine cu caracter transfrontalier.

De la un serial difuzat în mai multe state la un litigiu european complex

Disputa a pornit de la un serial de televiziune coprodus în Germania și distribuit ulterior în mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv prin platforme online. În centrul poveștii se află reprezentarea unei formațiuni militare poloneze active în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, iar reclamanții au considerat că anumite secvențe din producție creează o imagine falsă și defăimătoare la adresa membrilor acesteia.

Fostul soldat implicat în acțiune, împreună cu o organizație care reunește veterani ai acelei formațiuni, au introdus acțiunea în instanțele din Polonia. Ei au solicitat atât repararea prejudiciului de imagine, cât și obligarea producătorilor la publicarea unor scuze în spațiul public și pe platformele unde serialul era disponibil.

Litigiul a ajuns în fața Curții Supreme din Polonia, care a solicitat Curții de Justiție a Uniunii Europene să clarifice dacă instanțele poloneze sunt competente să judece întregul prejudiciu invocat sau doar o parte a acestuia, limitată la teritoriul național.

Problema era generată de caracterul transfrontalier al difuzării: serialul fusese distribuit simultan în mai multe state membre și online, ceea ce ridica întrebarea dacă un reclamant poate concentra toate pretențiile într-o singură jurisdicție sau dacă acestea trebuie fragmentate în funcție de fiecare stat în care conținutul a fost accesibil.

Decizia CJUE: despăgubirile se împart pe jurisdicții

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că, în cazul difuzării unui conținut audiovizual la televiziune în mai multe state membre, o persoană care se consideră prejudiciată nu poate obține într-un singur stat repararea integrală a prejudiciului doar pe baza faptului că acolo își are centrul intereselor.

În schimb, aceasta poate introduce acțiuni separate în fiecare stat membru în care serialul a fost difuzat, însă instanțele respective sunt competente doar pentru prejudiciul produs pe teritoriul lor. Pentru repararea integrală a prejudiciului, competența revine instanțelor din statul în care pârâtul își are domiciliul sau sediul, în acest caz producătorii serialului.

Diferența dintre televiziune și internet în interpretarea Curții

CJUE a făcut o distincție importantă între difuzarea la televiziune și publicarea de conținut pe internet. Televiziunea este considerată un mediu cu difuzare teritorială, limitată la aria de recepție a semnalului, ceea ce justifică împărțirea competenței între statele în care conținutul este transmis.

În schimb, internetul are un caracter prin natură global și simultan, conținutul fiind accesibil în mai multe jurisdicții în același timp, ceea ce complică determinarea instanței competente și a întinderii prejudiciului.

Când poate fi judecat întregul caz într-o singură țară

Curtea a mai stabilit că instanțele din statul în care se află centrul intereselor unei persoane pretins prejudiciate pot judeca întregul prejudiciu doar dacă acea persoană este identificabilă în mod clar în conținutul contestat.

În speța analizată, CJUE a apreciat că fostul soldat nu era identificat individual în serial, simpla apartenență la formațiunea militară nefiind suficientă pentru a permite instanțelor poloneze să judece integral cauza. În schimb, asociația de veterani poate avea, în anumite condiții, dreptul de a acționa pentru protecția reputației sale atunci când este vizată în mod direct.

Unsere Mütter, unsere Väter

Fără legătură cu această speță, este demn de menționat că, în dezbaterile juridice și academice privind reprezentarea istorică în producțiile audiovizuale, miniserialul german „Unsere Mütter, unsere Väter” a fost frecvent invocat în discuții privind limitele libertății de exprimare, responsabilitatea producătorilor și impactul reprezentărilor istorice asupra reputației colective.

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