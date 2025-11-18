FSB acuză că ucrainenii ar fi pus la cale să-l asasineze pe Serghei Shoigu într-un cimitir

Rușii anunță că au dejucat un complot de asasinat asupra unuia dintre oamenii de încredere ai lui Putin. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunțat luni, 17 noiembrie, că exista un plan al unui „grup de sabotaj” de a-l ucide pe secretarul Consiliului de Securitate, Serghei Shoigu.

FSB a afirmat că a descoperit o „legătură ucraineană” cu pregătirea atacului.

Potrivit tvpworld, FSB a dejucat atentatul și a găsit un dispozitiv exploziv ascuns într-o vază, împreună cu o cameră video.

Atacul era planificat să aibă loc în timpul vizitei private a lui Șoigu la un cimitir din Moscova.

Shoigu a fost demis, în mai 2024, de Putin din funcția de ministru al Apărării pe care o ocupase timp de 12 ani.