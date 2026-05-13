Furtunile de marți și miercuri, 12-13 mai, au făcut ravagii în București și Ilfov, unde zeci de copaci au fost doborâți de vânt. În total, 25 de mașini au fost avariate.

Potrivit ISU B-IF, ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului galben, intensificări ale vântului, în perioada 12 mai, ora 10:00 - 13 mai, ora 06:00, pompierii au gestionat în total 17 intervenții în București și Ilfov.

În București au fost înregistrate 16 intervenții: 13 pentru copaci căzuți, două pentru elemente de construcție desprinse și una pentru un stâlp aflat în pericol de cădere. În urma incidentelor au fost avariate 10 autoturisme.

În județul Ilfov a mai fost raportat un caz privind un copac căzut.

În intervalul 13 mai 2026, ora 06:00 – 14:00, pompierii ISU București-Ilfov au gestionat alte 24 de intervenții în Capitală, dintre care 20 pentru copaci căzuți și patru pentru elemente de construcție desprinse.

Alte 15 autoturisme au fost avariate.

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o avertizare de cod galben de vânt puternic, valabilă între orele 10:00-22:00. Sunt vizate Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de 80 km/h.

Vor fi înnorări și temporar va ploua, în special în cursul zilei, local în Maramureș, Transilvania și Moldova și pe arii mai restrânse în Muntenia și Dobrogea, iar izolat se mai pot înregistra cantități de apă de 10 - 15 l/mp.

În București, temperaturile vor fi în scădere și vor caracteriza o vreme răcoroasă pentru această dată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea minimă va fi de 8...9 grade.

Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua.