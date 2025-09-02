Un creator britanic de sitcomuri, arestat pentru mesaje anti-trans: „Dați-i un pumn în testicule”. Polițiști înarmați l-au săltat de pe aeroport

Creatorul serialului Father Ted, Graham Linehan, a dezvăluit că a fost arestat de cinci polițiști înarmați pe Aeroportul Heathrow din cauza unei serii de mesaje „anti-trans”, publicate pe rețeaua X.

Scriitorul irlandez de comedie, care călătorea cu un zbor American Airlines din Arizona spre Londra, spune că a fost tratat ca un „terorist” după ce a fost reținut chiar când a coborât din avion, potrivit Daily Mail.

Linehan, a cărui carieră de succes a fost ruinată de opiniile sale critice la adresa ideologiei de gen, susține că a fost escortat într-o zonă privată, unde i s-a spus că este „arestat pentru trei tweeturi”.

Poliția Metropolitană a confirmat că bărbatul de 57 de ani a fost arestat sub suspiciunea de incitare la violență în jurul orei 13:00 ieri, „în legătură cu postări pe X”.

Este cel mai recent caz dintr-o serie de reacții brutale ale poliției la „crime de gândire”, scriitori, consilieri locali și părinți fiind vizați în ultimele luni pentru mesaje postate pe grupuri de WhatsApp ale școlilor.

După arestarea sa, Linehan a afirmat că a fost dus la Urgențe „pentru că stresul era cât pe ce să mă omoare”, adăugând că tensiunea i-a fost măsurată de o asistentă la peste 200 mmHg.

„Dați-i un pumn în testicule”

Creatorul serialelor Father Ted și The IT Crowd a făcut publice tweeturile pentru care spune că a fost arestat. Unul, din 20 aprilie, spunea: „Dacă un bărbat identificat ca trans se află într-un spațiu destinat exclusiv femeilor, comite un act violent și abuziv. Faceți scandal, sunați la poliție și, dacă totul eșuează, dați-i un pumn în testicule.”

Al doilea tweet, din 19 aprilie, era o fotografie de la un miting trans, cu descrierea: „O poză pe care o poți mirosi.” Al treilea era o continuare a acelui tweet: „Îi urăsc. Misogini și homofobi. La naiba cu ei.”

„În momentul în care am coborât din avion pe Heathrow, cinci polițiști înarmați mă așteptau. Nu unul, nu doi — cinci. M-au escortat într-o zonă privată și mi-au spus că sunt arestat pentru trei tweeturi.

Într-o țară în care pedofilii scapă de condamnare, unde criminalitatea cu cuțite este scăpată de sub control, unde femeile sunt agresate și hărțuite de fiecare dată când se adună să vorbească, statul a mobilizat cinci polițiști înarmați ca să aresteze un scriitor de comedie pentru acest tweet. Vă promit, nu inventez nimic”, a povestit acesta pe blogul său de pe Substack.

Arestat „ca un terorist”

El a spus că a fost „arestat pe un aeroport ca un terorist, închis într-o celulă ca un criminal, dus la spital pentru că stresul era cât pe ce să mă omoare și interzis să mai vorbesc online”.

„Pentru mine, asta dovedește un lucru dincolo de orice îndoială: Marea Britanie a devenit o țară ostilă libertății de exprimare, ostilă femeilor și mult prea indulgentă cu cererile unor bărbați violenți, abuzivi și cu pretenții, care au transformat poliția în garda lor personală”, a adăugat el.

Linehan susține că încă din Arizona a fost „marcat”: „Chiar când am predat pașaportul, mi s-a spus că nu am loc și trebuie retichetare. La momentul respectiv am crezut că e doar o gafă nevinovată, cum se întâmplă la călătoriile cu avionul. Dar, privind înapoi, era clar că eram pe lista neagră.”

Spune că a izbucnit în râs când i-a văzut pe polițiști și că unii chiar afișau o „nedumerire politicoasă” față de arest. El afirmă că a fost adusă o dubă direct pe pistă „ca să nu fiu plimbat prin aeroport ca un terorist”.

„La secția de poliție Heathrow, cureaua, geanta și dispozitivele mi-au fost confiscate. Am fost băgat într-o celulă mică, cu gresie verde, un pat de fier, o toaletă argintie în colț și un mesaj de la Crimestoppers pe tavan, lângă o oglindă concavă pusă, probabil, ca să reflectezi la deciziile tale în viață.”

Răspunsul poliției

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat pentru Daily Mail: „Luni, 1 septembrie, la ora 13:00, ofițerii au arestat un bărbat pe Aeroportul Heathrow, după ce a sosit cu un zbor American Airlines. Bărbatul, în vârstă de peste 50 de ani, a fost arestat sub suspiciunea de incitare la violență. Aceasta în legătură cu postări pe X.

Arestarea a fost efectuată de ofițeri din cadrul Unității de Aviație a MPS. Este obișnuit ca ofițerii din aeroporturi să poarte arme de foc. Acestea nu au fost scoase sau folosite în niciun moment. După ce a fost dus în arest, ofițerii s-au îngrijorat pentru sănătatea sa și a fost dus la spital. Starea lui nu este nici amenințătoare de viață, nici schimbătoare de viață. Acum a fost eliberat pe cauțiune, în așteptarea unor noi investigații.”

Linehan urmează să fie judecat joi la Westminster Magistrates’ Court pentru două acuzații separate: una legată de hărțuirea activistei trans Sophia Brooks pe rețelele sociale și alta pentru distrugerea telefonului mobil al acesteia, în octombrie. El a negat acuzațiile la o audiere din 12 mai.

Luna trecută, Linehan a acuzat-o pe JK Rowling că nu l-a apărat după ce a fost „anulat” pentru opiniile sale critice la adresa ideologiei de gen.

Irlandezul a povestit cum i-a susținut punctul de vedere autoarei Harry Potter legat de proiectul de lege al SNP privind recunoașterea de gen, pe care aceasta îl descrisese anterior drept „cel mai mare atac asupra drepturilor femeilor și fetelor din Scoția” din timpul vieții ei.

Dar el susține că Rowling a refuzat să îi apere dreptul la liberă exprimare atunci când a fost atacat pentru comentariile sale privind persoanele trans, spunând că „tăcerea” acesteia l-a făcut să se simtă „toxic” și izolat.