Scandal în UK după ce un angajat „care se identifică femeie” i-a propus unei adolescente de 14 ani să o ajute să probeze un sutien

Retailerul britanic Marks & Spencer și-a cerut scuze public după ce o adolescentă de 14 ani a fost abordată de un angajat transgender într-un magazin din Marea Britanie, în timp ce se afla în zona de lenjerie intimă. Mama fetei a reclamat că situația a fost „complet nepotrivită” și că fiica ei a fost profund tulburată de interacțiune.

Incidentul a avut loc în luna martie. Mama adolescentei a povestit că fiica sa se afla în magazin pentru a proba un sutien când a fost abordată de un angajat „identificat ca femeie”, dar despre care a spus că este „bărbat biologic”.

Într-un e-mail trimis către conducerea magazinului, aceasta a descris „groaza” resimțită de fată: „Are cel puțin 1,90 metri înălțime... Fata mea s-a retras, așa că am refuzat politicos oferta și am plecat imediat. Era vizibil afectată și a spus că s-a simțit speriată”.

Scuze din partea companiei

În răspunsul oficial trimis mamei, reprezentanții Marks & Spencer au transmis: „Ne pare sincer rău și regretăm profund suferința provocată fiicei dumneavoastră în timpul vizitei în magazin. Luăm foarte în serios aceste îngrijorări și dorim să ne asigurăm că următoarea experiență va fi una mai bună, inclusiv cu ajutorul unei colege de sex feminin”.

Un purtător de cuvânt al companiei a explicat: „Ne dorim ca magazinele noastre să fie spații primitoare și incluzive pentru toți angajații și clienții. Am informat clienta că angajații noștri lucrează de obicei în toate departamentele și că orice client poate solicita să fie asistat de cineva cu care se simte confortabil”.

Conform informațiilor oferite, angajatul respectiv lucrează în secțiunea de îmbrăcăminte, dar nu efectuează probe de sutien.

Mama, nemulțumită de răspunsul companiei

Femeia, care a dorit să rămână anonimă, a declarat că nu este mulțumită de răspunsul primit, întrucât nu i s-a garantat că fiica ei nu va mai fi abordată de același angajat, deși compania a recunoscut că „acest coleg nu este femeie”.

În urma acestui incident, mama a solicitat companiei Marks & Spencer să elaboreze o politică clară care să prevadă ca membrii de personal transgender să nu se apropie de fete sau femei tinere în astfel de contexte.

Reacții din partea organizațiilor pentru drepturile femeilor

Fiona McAnena, director în cadrul organizației pentru drepturile omului Sex Matters, a declarat pentru The Telegraph: „Marks & Spencer trebuie să-și regândească prioritățile și să-și amintească faptul că și femeile și fetele au drepturi, iar acest bărbat nu ar trebui să aibă voie să stea în raionul de lenjerie feminină, dintr-o minimă decență”.

„Asta se întâmplă atunci când o companie pune pe primul loc sentimentele bărbaților care se identifică drept femei, chiar și în detrimentul propriilor cliente. Este total nepotrivit ca un bărbat să se apropie de o adolescentă într-un raion de lenjerie intimă”, a adăugat ea.

Context legal

Incidentul s-a petrecut în martie, cu doar câteva săptămâni înainte ca instanța supremă din Marea Britanie să decidă că femeile transgender pot fi excluse din spațiile rezervate exclusiv femeilor, stabilind că legea egalității se referă strict la sexul biologic.