search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Dominique Pelicot, bărbatul care și-a drogat soția și a chemat zeci de bărbați să o violeze, s-a descris drept „diavol” în fața instanței

0
0
Publicat:

Dominique Pelicot, bărbatul care și-a agresat sexual și drogat soția, pe Gisele Pelicot, dar a și chemat alți zeci de bărbați să o agreseze, s-a descris drept „diavolul” marți, 7 octombrie, în fața instanței, la nouă luni după ce fusese condamnat la 20 de ani de închisoare.

Dominique Pelicot/FOTO: X
Dominique Pelicot/FOTO: X

Pelicot, în vârstă de 72 de ani, a fost audiat la Curtea de Apel din Nîmes, după ce unul dintre bărbații condamnați pentru viol la Avignon, în decembrie, a contestat verdictul. În timpul depoziției, fosta sa soție stătea pe partea opusă a sălii de judecată. Era prima oară când Gisèle Pelicot, tot de 72 de ani, îl vedea de la încarcerarea lui, anul trecut, scrie publicația The Times.

La finalul declarației sale, Pelicot și-a cerut din nou scuze familiei. Nici soția, nici fiul acesteia nu au reacționat în vreun fel vizibil.

Apelul a fost depus de Husamettin Dogan, un imigrant turc șomer, condamnat la nouă ani de închisoare de instanța inferioară. El neagă că ar fi violat-o pe femeie.

Curtea de apel a aflat că Dogan, în vârstă de 44 de ani, alături de zeci de alți bărbați, îl cunoscuse pe Pelicot prin site-ul The Coco, închis după ce cazul lui Gisele s-a mediatizat.

Pelicot l-a invitat în casa sa din Mazan, lângă Avignon, unde Gisèle Pelicot se afla inconștientă, după ce soțul ei îi pusese în băutura ei trei pastile tranchilizante de 2,5 mg, fără ca ea să știe.

Când Dogan a ajuns la locuință, a întreținut relații sexuale cu Gisèle, deși aceasta era „inertă”, potrivit relatărilor din instanță.

Pelicot l-a fotografiat și filmat, păstrând imaginile într-un fișier pe computer intitulat „abuz”. Instanța a fost informată că cel puțin 72 de bărbați au violat-o pe Gisèle Pelicot în circumstanțe similare.

În total, 51 dintre ei au fost condamnați la pedepse între trei și 20 de ani de închisoare, iar poliția nu a reușit să identifice alți 21.

Dominique Pelicot suține că a fost „un soț bun”

Pelicot, adus din închisoare pentru a depune mărturie, a susținut că fusese „un soț bun” în cea mai mare parte a vieții lor împreună, înainte de începerea violurilor.

Timp de 40 de ani am fost impecabil, iar timp de 10 ani am fost mizerabil”, a spus el.

Întrebat de ce Gisèle Pelicot nu a bănuit niciodată că era drogată de el și supusă violurilor repetate, el a răspuns: „Am făcut totul ca să nu-și dea seama.”

A spus că ea avea încredere în el: „Persoana are încredere în tine și nu observă diavolul. Nu trăiești cu cineva 50 de ani dacă nu o iubești.”

Dogan susține că a fost manipulat de Pelicot și indus în eroare, crezând că Gisèle Pelicot consimțise la un joc sexual în care urma să se prefacă adormită.

Pelicot a respins această afirmație: „Spun că toți bărbații știau că ideea era să o abuzeze pe soția mea, care fusese adormită fără știrea ei. Toți aveau această informație. Am spus întotdeauna că era sedată.”

Dogan a mai afirmat că Pelicot l-ar fi presat să întrețină relații sexuale cu ea.

Și de data aceasta, Pelicot a negat: „Toți inculpații au spus că i-am șantajat. Este absolut fals. Știu ce spun, dar știu și ce au făcut ei, și știu ce am făcut eu. Mi-am recunoscut faptele și plătesc pentru ele.”

Rupându-se de emoție, el a continuat: „Sunt în izolare și nu ies niciodată din celulă. Singura persoană care vine să mă vadă este avocatul meu, iar singurele lucruri care mă țin în viață sunt scrisul și literatura.”

Pelicot s-a enervat când avocații apărării au încercat să-l întrebe despre acuzațiile potrivit cărora ar fi agresat sexual o agentă imobiliară în regiunea Parisului, în 1999, și ar fi ucis o alta în 1991.

Nu voi răspunde la întrebările voastre”, a strigat el. „Aveți grijă ce spuneți și ce insinuați.”

Procesul se află în desfășurare.

Gisele Pelicot, decorată de președintele Franței

În iulie, Gisele Pelicot a fost decorată de președintele Emmanuel Macron cu titlul de Cavaler al Ordinului Național al Meritului. Distincția a primit-o de Ziua Națională a Franței, drept recunoaștere pentru lupta sa neobosită împotriva violenței asupra femeilor.

Prin tot ceea ce a făcut, Gisele Pelicot a devenit o voce puternică pentru victimele violenței sexuale, în special cele care au trecut prin supunerea chimică.

Am vrut ca toate femeile care sunt victime ale violului să îşi spună: Dacă doamna Pelicot a reuşit, şi noi putem reuşi”, a mărturisit ea. „Nu vreau să le mai fie ruşine. Ruşinea nu este a noastră, este a lor. (…) Mai presus de toate, îmi exprim hotărârea de a schimba societatea”, a declarat Gisele Pelicot, care a împlinit 72 de ani în timpul procesului.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
stirileprotv.ro
image
Ce categorii de angajați primesc tichete de masă în România. Cine stabilește acest beneficiu extrasalarial
gandul.ro
image
Metrorex anunță că au apărut infiltrații și în infrastructura subterană în urma ploilor abundente
mediafax.ro
image
Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului adus cu surle și trâmbițe la FCSB: „Face ravagii sau îl dau cadou”
fanatik.ro
image
Adolescent din Tulcea, bătut și umilit de membrii unui grup de extremă dreapta pentru că este gay
libertatea.ro
image
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
digi24.ro
image
Ion Țiriac, noul val de declarații controversate: „Drag mi-ar fi să avem un Viktor Orban! Știți ce mi-a promis președintele?”
gsp.ro
image
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Mașină luată de viitură în Constanța. Şoferul a rămas blocat pe capotă
observatornews.ro
image
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
playtech.ro
image
Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului adus cu surle și trâmbițe la FCSB: „Face ravagii sau îl dau cadou”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Tragedie în Italia! Marian, un muncitor român, și-a pierdut viața într-un teribil accident rutier. Bărbatul plecase în căutarea unui trai mai bun, dar și-a găsit sfârșitul
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ce iarnă anunţă SUPERCICLONUL din aceste zile. Elena Mateescu, Florinela Georgescu şi Roxana Bojariu au analizat hărţile
romaniatv.net
image
Armata Română cheamă românii la mobilizare! Cine sunt primii solicitați
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Eva Longoria și Alexandre Grimaldi pe covorul roșu al Global Gift Gala, profimedia 1043500119 jpg
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani