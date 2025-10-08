Dominique Pelicot, bărbatul care și-a drogat soția și a chemat zeci de bărbați să o violeze, s-a descris drept „diavol” în fața instanței

Dominique Pelicot, bărbatul care și-a agresat sexual și drogat soția, pe Gisele Pelicot, dar a și chemat alți zeci de bărbați să o agreseze, s-a descris drept „diavolul” marți, 7 octombrie, în fața instanței, la nouă luni după ce fusese condamnat la 20 de ani de închisoare.

Pelicot, în vârstă de 72 de ani, a fost audiat la Curtea de Apel din Nîmes, după ce unul dintre bărbații condamnați pentru viol la Avignon, în decembrie, a contestat verdictul. În timpul depoziției, fosta sa soție stătea pe partea opusă a sălii de judecată. Era prima oară când Gisèle Pelicot, tot de 72 de ani, îl vedea de la încarcerarea lui, anul trecut, scrie publicația The Times.

La finalul declarației sale, Pelicot și-a cerut din nou scuze familiei. Nici soția, nici fiul acesteia nu au reacționat în vreun fel vizibil.

Apelul a fost depus de Husamettin Dogan, un imigrant turc șomer, condamnat la nouă ani de închisoare de instanța inferioară. El neagă că ar fi violat-o pe femeie.

Curtea de apel a aflat că Dogan, în vârstă de 44 de ani, alături de zeci de alți bărbați, îl cunoscuse pe Pelicot prin site-ul The Coco, închis după ce cazul lui Gisele s-a mediatizat.

Pelicot l-a invitat în casa sa din Mazan, lângă Avignon, unde Gisèle Pelicot se afla inconștientă, după ce soțul ei îi pusese în băutura ei trei pastile tranchilizante de 2,5 mg, fără ca ea să știe.

Când Dogan a ajuns la locuință, a întreținut relații sexuale cu Gisèle, deși aceasta era „inertă”, potrivit relatărilor din instanță.

Pelicot l-a fotografiat și filmat, păstrând imaginile într-un fișier pe computer intitulat „abuz”. Instanța a fost informată că cel puțin 72 de bărbați au violat-o pe Gisèle Pelicot în circumstanțe similare.

În total, 51 dintre ei au fost condamnați la pedepse între trei și 20 de ani de închisoare, iar poliția nu a reușit să identifice alți 21.

Dominique Pelicot suține că a fost „un soț bun”

Pelicot, adus din închisoare pentru a depune mărturie, a susținut că fusese „un soț bun” în cea mai mare parte a vieții lor împreună, înainte de începerea violurilor.

„Timp de 40 de ani am fost impecabil, iar timp de 10 ani am fost mizerabil”, a spus el.

Întrebat de ce Gisèle Pelicot nu a bănuit niciodată că era drogată de el și supusă violurilor repetate, el a răspuns: „Am făcut totul ca să nu-și dea seama.”

A spus că ea avea încredere în el: „Persoana are încredere în tine și nu observă diavolul. Nu trăiești cu cineva 50 de ani dacă nu o iubești.”

Dogan susține că a fost manipulat de Pelicot și indus în eroare, crezând că Gisèle Pelicot consimțise la un joc sexual în care urma să se prefacă adormită.

Pelicot a respins această afirmație: „Spun că toți bărbații știau că ideea era să o abuzeze pe soția mea, care fusese adormită fără știrea ei. Toți aveau această informație. Am spus întotdeauna că era sedată.”

Dogan a mai afirmat că Pelicot l-ar fi presat să întrețină relații sexuale cu ea.

Și de data aceasta, Pelicot a negat: „Toți inculpații au spus că i-am șantajat. Este absolut fals. Știu ce spun, dar știu și ce au făcut ei, și știu ce am făcut eu. Mi-am recunoscut faptele și plătesc pentru ele.”

Rupându-se de emoție, el a continuat: „Sunt în izolare și nu ies niciodată din celulă. Singura persoană care vine să mă vadă este avocatul meu, iar singurele lucruri care mă țin în viață sunt scrisul și literatura.”

Pelicot s-a enervat când avocații apărării au încercat să-l întrebe despre acuzațiile potrivit cărora ar fi agresat sexual o agentă imobiliară în regiunea Parisului, în 1999, și ar fi ucis o alta în 1991.

„Nu voi răspunde la întrebările voastre”, a strigat el. „Aveți grijă ce spuneți și ce insinuați.”

Procesul se află în desfășurare.

Gisele Pelicot, decorată de președintele Franței

În iulie, Gisele Pelicot a fost decorată de președintele Emmanuel Macron cu titlul de Cavaler al Ordinului Național al Meritului. Distincția a primit-o de Ziua Națională a Franței, drept recunoaștere pentru lupta sa neobosită împotriva violenței asupra femeilor.

Prin tot ceea ce a făcut, Gisele Pelicot a devenit o voce puternică pentru victimele violenței sexuale, în special cele care au trecut prin supunerea chimică.

„Am vrut ca toate femeile care sunt victime ale violului să îşi spună: Dacă doamna Pelicot a reuşit, şi noi putem reuşi”, a mărturisit ea. „Nu vreau să le mai fie ruşine. Ruşinea nu este a noastră, este a lor. (…) Mai presus de toate, îmi exprim hotărârea de a schimba societatea”, a declarat Gisele Pelicot, care a împlinit 72 de ani în timpul procesului.