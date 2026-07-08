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Ancheta care șochează Germania. O rețea de agresori sexuali pe Telegram coordona drogarea și violarea femeilor

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Autoritățile germane investighează o rețea de agresori sexuali care ar fi folosit Telegram pentru a coordona atacuri asupra femeilor, într-un dosar considerat unul dintre cele mai grave de acest tip din ultimii ani.

Telegram FOTO: Pexels
Telegram FOTO: Pexels

Potrivit procurorilor germani, grupurile de discuții erau formate în principal din cetățeni chinezi stabiliți în Germania, iar victimele erau, în majoritate, femei chineze, scrie Mediafax.

Limbaj codificat pentru violuri și droguri

Anchetatorii susțin că membrii rețelei foloseau un limbaj codificat pentru a evita depistarea. Femeile erau numite „mașini”, sedativele deveneau „combustibil”, iar violurile erau descrise drept „condus”. În unele conversații, victimele inconștiente erau insultate și numite „porci morți”. Potrivit procurorului-șef din Frankfurt, Dominik Mies, modul de operare al suspecților a demonstrat „o cruzime deosebită, o obiectificare totală a victimelor și o planificare perfidă a infracțiunilor”.

Investigația vizează aproximativ douăzeci de grupuri Telegram active de mai mulți ani, unele dintre ele având, potrivit documentelor din dosar, zeci de mii de membri.

Trei condamnări și un nou proces la Berlin

Până în prezent, trei presupuși membri ai nucleului central al rețelei au fost condamnați pentru viol și alte infracțiuni, iar miercuri este așteptată sentința într-un nou proces desfășurat la Berlin. Procurorii îl acuză pe unul dintre inculpați că oferea instrucțiuni detaliate despre medicamentele care puteau fi folosite pentru sedarea femeilor înainte de agresiunile sexuale. Anchetatorii susțin că cel puțin un atacator a pus în practică recomandările publicate în grupurile Telegram. Un alt lider al rețelei a fost condamnat în februarie la 14 ani de închisoare pentru viol calificat, tentativă de omor și alte infracțiuni, însă a contestat sentința.

Ancheta a scos la iveală și un aspect șocant: unele dintre femeile vizate nu știau că fuseseră agresate sexual. Cel puțin o victimă a aflat despre viol doar după ce poliția a descoperit înregistrările video realizate chiar de agresori și distribuite în grupurile de discuții. Autoritățile germane nu au anunțat numărul total al victimelor, precizând că investigația este încă în desfășurare și că sunt posibile noi arestări.

Cazul amintește de procesul Gisèle Pelicot

Magistrații germani compară dosarul cu celebrul caz al francezei Gisèle Pelicot, drogată ani la rând de fostul soț și violată de zeci de bărbați invitați în locuința lor. Judecătorul Markus Koppenleitner a declarat că fenomenul nu reprezintă „un caz chinezesc sau francez”, ci unul care există în Germania și în multe alte țări. În paralel, anchete similare au fost deschise în Statele Unite și Țările de Jos, unde autoritățile investighează grupări suspectate că foloseau platforme online pentru organizarea unor agresiuni sexuale facilitate prin administrarea de droguri.

Telegram, din nou în centrul controversei

Cazul readuce în atenție modul în care Telegram este utilizată de rețele infracționale. Compania a transmis că violența sexuală și distribuirea unor astfel de materiale sunt interzise prin regulile platformei și că elimină constant conținutul ilegal, însă nu a răspuns întrebărilor privind modul în care aceste grupuri au funcționat ani de zile fără să fie închise. Între timp, Europol a lansat operațiunea internațională Project Medusa, coordonată de Germania și Marea Britanie, care vizează destructurarea rețelelor online ce promovează agresiunile sexuale facilitate prin drogarea victimelor.

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