Analiză Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă

Legea pensiilor este deosebit de strictă în România în sensul că o persoană ajunsă la vârsta pensionării nu se poate pensiona dacă are o vechime în muncă de 14 ani și 11 luni. Pentru a ieși la pensie, chiar dacă vorbim de o pensie socială de 1.281 de lei, respectiva persoană ar trebui să „cumpere” luna de vechime care îi lipsește.

Toate legile pensiilor publice de după Revoluție au indicat un număr minim de ani în câmpul muncii, ani în care angajații (anterior reformei din 2018 contribuiau și angajatorii) contribuie la sistemul public de pensii.

Iar fără aceste contribuții, care potrivit legii actuale a pensiilor trebuie virate cel puțin 15 ani, nicio persoană ajunsă la vârsta pensionării nu se poate pensiona.

Așadar, în cazul exemplului de mai sus, în care o persoană care a cumulat o vechime de 14 ani și 11 luni, aceasta va fi nevoită să încheie un contract de asigurare retroactivă la sistemul de pensii publice și să achite contravaloarea unei luni, pentru că altfel nu poate ieși la pensie.

Situația este similară și pentru cei care vor să iasă la pensie pentru limită de vârstă, care cere o vechime în muncă (perioadă contributivă) de cel puțin 33 de ani, dacă vrea să se pensioneze în luna septembrie 2025, perioadă de contributivitate care crește la minimum 35 de ani în 2030.

Ca atare, toate persoanele cărora le lipsește o perioadă de vechime în muncă, dar nu mai mare de șase ani consecutiv, se pot adresa caselor de pensii pentru a încheia un contract de asigurare retroactivă.

Cât costă o lună, un an, șase ani de vechime în 2025

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), în 2025, potrivit legii, contravaloarea unei singure luni de asigurare retroactivă este de 1.013 lei.

„Contribuția de asigurări sociale datorată a fost calculată prin aplicarea cotei de contribuție de asigurări sociale în vigoare, (25%) la venitul lunar asigurat, dar nu mai mic decât salariul minim brut pe țară garantat în plată (contribuția minimă 1.013 lei/lună)”, a transmis CNPP la solicitarea „Adevărul”.

Acest lucru înseamnă că o persoană care a încheiat un contract de asigurare retroactivă pentru un an a plătit 12.156 de lei, echivalentul a circa 2.431 euro.

Doi ani de vechime costă 24.312 lei, circa 4.862 euro; trei ani de vechime costă 36.468 lei, circa 7.293 euro; patru ani de vechime costă 48.624 lei, circa 9.725 euro; cinci ani de vechime costă 60.780 lei, circa 12.156 euro; iar șase ani de vechime costă 72.936 de lei, circa 14.587 euro.

Câți români au cumpărat vechime în 2024 și 2025

La solicitarea „Adevărul”, CNPP a comunicat câte persoane cu cumpărat vechime în 2024 și în 2025 până la data de 1 septembrie 2025.

„În anul 2024 au fost încheiate 7.256 contracte de asigurare retroactivă.

În anul 2025, până la data de 01.09.2025 un număr de 4.391 de persoane au încheiat contracte de asigurare socială, cu 8,2% mai puțin comparativ cu anul 2024 pentru aceeași perioadă.

În anul 2024, până la data de 01.09.2024, au fost încheiate 4.783 de contracte de asigurare socială”, a informat CNPP.

Doar 205 români au cumpărat 6 ani de vechime

Întrebată, pe ce perioade au cumpărat românii vechime, CNPP a informat că majoritatea (5.870 de persoane) au cumpărat între o lună și 3 ani, conform tabelului de mai jos.

După cum se poate observa, cei mai mulți au fost cei care au avut nevoie să își completeze vechimea în muncă cu 2 ani, cei 1.944 de persoane plătind fiecare câte 24.312 lei, circa 4.862 euro, în timp ce numărul celor care au cumpărat șase ani de vechime, plătind fiecare câte 72.936 de lei, circa 14.587 euro, a fost de numai 205 persoane.

De ce e atât de mic interesul

Numărul persoanelor care ar avea nevoie să își completeze stagiul de cotizare este mult mai mare decât cele câteva mii amintite, având în vedere că o bună parte dintre femeile care se apropie de vârsta pensionării au fost mult timp casnice, iar mulți bărbați au lucrat „la negru”, mulți dintre având sub 15 ani de vechime în muncă.

Pentru aceștia însă încheierea unui contract de asigurare retroactivă, fie și pentru un singur an, este greu de parafat, date fiind costurile.

Cât e pensia socială în România

În plus, avantajul ieșirii la pensie la limită de vârstă pentru cei care au stagiul de cotizare minim contributiv de 15 ani este foarte mic, cea mai mare parte dintre aceștia beneficiind de indemnizația socială de 1.281.

Suma este cu doar 268 de lei mai mare decât contribuția de asigurări sociale pentru o lună.

Câți români ar încasa mai puțin decât pensia socială

Ultimele date statistice publkicate de CNPP pentru luna august arată că aproape 900.000 de români încasează indemnizația socială de 1.281 lei, având venituri mai mici decât această sumă, după cum urmează:

- 353.742 ar încasa lunar sub 700 de lei, conform contributivității;

- 298.701 ar încasa între 701 – 1.000 lei conform contributivității;

- 246.558 ar încasa între 1.001 – 1.200 lei conform contributivității.

Acestora li se adaugă și o bună parte dintre cei 244.377 de persoane cărora li s-ar cuveni lunar, cojnform contributivității, între 1.201 (adică mai puțin decât indemnizația socială de 1.281 lei) și 1.400 lei.

Condiții pentru asigurarea retroactivă

Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare.

În intervalul de 6 ani, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate.

Perioada pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială este de cel puţin o lună şi de cel mult 6 ani calendaristici (72 de luni) anteriori lunii încheierii contractului şi este cuprinsă între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Acest tip de contract de asigurare socială se poate încheia, în condițiile legii, de orice persoană, indiferent de cetățenie, și care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială în sistemul public sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale;

nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;

nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Contractul de asigurare socială pentru perioade anterioare (model anexa 14 lege) se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, reprezentantul legal ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii competentă în funcţie de domiciliul sau reşedinţa acestora.

În situaţia în care persoana interesată nu şi-a desemnat un reprezentant legal sau mandatar şi nici nu mai are domiciliul sau reşedinţa în România, încheie contractul de asigurare socială cu casa teritorială de pensii din raza ultimului domiciliu sau ultimei reşedinţe avut/avute în România.

Contractul de asigurare socială produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

Contractul de asigurare socială încetează în termen de un an de la data încheierii acestuia.