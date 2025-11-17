Un pensionar român a câștigat în instanță și și-a majorat punctajul de pensie cu 50%

Un pensionar din județul Vâlcea a obținut o creștere semnificativă a pensiei, după ce Tribunalul Vâlcea i-a admis contestația împotriva Casei de Pensii și a decis majorarea punctajelor sale cu 50%. Această decizie ar putea avea implicații pentru alți pensionari care au lucrat în condiții speciale și își doresc recalcularea pensiilor.

Pensionarul a contestat decizia de pensionare, solicitând creșterea punctajelor pentru perioadele lucrate în grupe de muncă speciale. El a activat mulți ani la Complexul Energetic Muntenia și la CET Govora, în condiții deosebite, informează Newsweek.

Tribunalul a admis cererea și a anulat decizia inițială de pensionare, dispunând recalcularea pensiei astfel: „Admite contestaţia. Anulează Decizia nr. 258139/02.06.2025 şi Decizia nr. 258139/04.06.2025, emise de intimata Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea. Obligă pe intimată să emită contestatorului o nouă decizie pentru acordarea pensiei în care să valorifice ca fiind lucrată în condiţii speciale de muncă întreaga perioadă cuprinsă în adeverinţele (…) eliberate de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA şi (…) de SC CET Govora SA (…), cu consecinţa valorificării unui stagiu complet de cotizare de 25 de ani şi a îndreptăţirii sale de a beneficia de majorarea punctajelor lunare cu 50%, conform art. 100 lit. b din Legea nr. 263/2010”.

Decizia nu se aplică automat tuturor pensionarilor

Deși este o hotărâre în primă instanță, este puțin probabil ca aceasta să fie contestată cu succes, întrucât Casa de Pensii nu dispune de documente suplimentare pentru a contesta anii de muncă în condiții speciale ai pensionarului.

Hotărârea se bazează pe o decizie anterioară a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care stabilește că perioadele lucrate în grupa a II-a de muncă pot fi considerate ca stagiu de cotizare în condiții speciale, justificând majorarea punctajelor lunare cu 50%.

Totuși, această decizie nu se aplică automat tuturor pensionarilor. Cei aflați în situații similare trebuie să își conteste individual pensiile în instanță pentru a beneficia de creșterea punctajelor. În acest context, hotărârea poate servi ca precedent util pentru viitoare procese împotriva Casei de Pensii, însă fiecare caz va fi analizat separat.