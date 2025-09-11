search
Temeri pentru siguranța zborurilor, din cauza dronelor din spațiul aerian al Poloniei. Cel mai rău scenariu pentru companiile aeriene

0
0
Publicat:

Incursiunea dronelor rusești în Polonia a reaprins îngrijorările privind siguranța transportului aerian civil în Europa, au declarat experți în aviație și asigurări, aceasta fiind cea mai recentă tulburare cu care se confruntă companiile aeriene din cauza escaladării conflictului global. 

Avion Wizz Air FOTO: Arhivă, Adevărul
Avion Wizz Air FOTO: Arhivă, Adevărul

Miercuri dimineață, Polonia a doborât drone în spațiul său aerian cu sprijinul avioanelor militare ale aliaților săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianței militare occidentale a tras focuri de armă în timpul războiului Rusiei în Ucraina. Aeroporturile Chopin și Modlin din Varșovia, precum și aeroporturile Rzeszow și Lublin din estul țării, au fost închise temporar înainte de a-și relua activitatea.

Țările vecine Ucrainei au raportat ocazional intrarea rachetelor sau dronelor rusești în spațiul lor aerian de la invazia Rusiei din 2022, dar nu la o scară atât de mare, și nu se știe să le fi doborât.

Proliferarea zonelor de conflict din întreaga lume a crescut povara asupra operațiunilor și profitabilității companiilor aeriene, adăugând preocupări legate de siguranță și perturbând călătoriile, scrie Reuters. 

Odată cu închiderea spațiului aerian în jurul Rusiei și Ucrainei, în Orientul Mijlociu, între India și Pakistan și în unele părți ale Africii, companiile aeriene au la dispoziție mai puține opțiuni de rute.

Ocolirile cresc costurile cu combustibilul companiilor aeriene și prelungesc durata călătoriilor. Eurocontrol, o agenție de coordonare formată din 41 de țări, a declarat că închiderea spațiului aerian al Ucrainei a contribuit la aglomerarea spațiului aerian din regiune.

Din octombrie 2023, multe companii aeriene internaționale au suspendat zborurile către această regiune din cauza temerilor legate de interferența rachetelor și a dronelor.

Îngrijorările legate de perturbări suplimentare în industria turismului au exercitat presiuni asupra acțiunilor companiilor aeriene.

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene low-cost Wizz Air (WIZZ.L), care operează în Europa Centrală și de Est, a declarat că echipele sale de securitate „au monitorizat îndeaproape” situația și au ajustat programul zborurilor după închiderea aeroporturilor.

Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației a declarat că „nu era necesară nicio avertizare pentru incursiunea dronei, datorită naturii sale temporare, adăugând că autoritățile aviatice poloneze au fost capabile să gestioneze incidentul în mod adecvat”.

Un semnal de alarmă pentru toată lumea din Europa

Potrivit analiștilor din domeniul aviației, companiile aeriene sunt din ce în ce mai atente la riscurile pe care le prezintă incursiunile în zonele de zbor civile.

„Cred că acesta este un semnal de alarmă pentru toată lumea din Europa, care se poate aștepta la astfel de incidente mai des”, a declarat Eric Schouten, șeful companiei de consultanță în domeniul securității Dyami.

Două surse importante din piața asigurărilor aviatice au declarat că piața urmărește îndeaproape evenimentele din Polonia și Qatar. Dacă piața ar avea impresia că incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian polonez devin constante și deliberate sau că atacurile aeriene israeliene în Orientul Mijlociu vor continua, acest lucru ar ridica întrebări serioase pentru asiguratori, a adăugat una dintre surse.

În urma incidentului cu dronele, companiile aeriene ar putea revizui evaluările de risc în Polonia, a declarat Matthew Borie, directorul de informații al companiei de consultanță în domeniul riscurilor aviatice Osprey Flight Solutions.

Acestea ar putea lua în considerare zboruri mai la vest în Polonia, departe de granițele cu Rusia, Ucraina și Belarus, operând în timpul zilei și transportând combustibil suplimentar pentru a face față eventualelor devieri, a spus el, similar cu măsurile luate în Orientul Mijlociu.

Cel mai negru scenariu

Cel mai rău scenariu pentru companiile aeriene care zboară în apropierea unei zone de conflict este ca un avion să fie lovit – accidental sau intenționat – de arme.

Din 2001, șase avioane comerciale au fost doborâte accidental, iar alte trei au fost la un pas de a fi doborâte, potrivit Osprey.

Într-un astfel de incident, în decembrie, un avion al companiei Azerbaijan Airlines s-a prăbușit în Kazahstan, ucigând 38 de persoane. Avionul a fost doborât accidental de apărarea aeriană rusă, potrivit președintelui Azerbaidjanului și surselor Reuters.

În 2020, un avion de pasageri ucrainean a fost țintit din greșeală și distrus de operatorii apărării aeriene iraniene.

Europa

