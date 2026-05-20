Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
Video Bolojan acuză PSD că a tratat instituțiile ca pe ca o feudă: „E doar o problemă de timp până oamenii vor observa asta"

Instabilitatea politică din ultimele luni afectează direct funcționarea instituțiilor statului și capacitatea guvernului de a lua decizii rapide, avertizează Ilie Bolojan, care critică din nou Partidul Social Democrat, pe care îl acuză de „eroare de comunicare strategică”.

Într-un interviu la postul B1TV, premierul interimar a analizat blocajele din Parlament și presiunea pe buget și, totodată, a explicat că România plătește acum prețul unor așteptări nerealiste cultivate ani la rând în spațiul politic.

Critici la adresa PSD: „Au creat așteptări care nu pot fi onorate”

Bolojan a acuzat Partidul Social Democrat că a continuat o strategie de comunicare bazată pe promisiuni imposibil de susținut:

„Partidul Social Democrat a continuat această eroare de comunicare strategică, creând așteptări care nu pot fi onorate, fugind de orice fel de răspundere, neasumându-și nimic din ceea ce am decis cu toții, de comun acord”.

El a avertizat că folosirea instituțiilor în scopuri politice sau „extractive” subminează încrederea publică:

„Atunci când folosești anumite poziții câștigate în companii sau în instituții în scop extractiv, în care instituția respectivă este tratată ca o feudă, e doar o problemă de timp până oamenii vor observa asta și se generează votul împotrivă”.

„Aparatul guvernamental nu lucrează la turația maximă”

Bolojan a descris efectele instabilității politice asupra administrației centrale:

„Într-o situație de instabilitate, așa cum avem astăzi, în mod evident aparatul guvernamental nu lucrează la turația maximă. Știm asta”.

Premierul interimar a explicat că, în ultimele luni, atacurile politice și lipsa unei majorități funcționale au frânat asumarea deciziilor:

„Această instabilitate a fost generată nu de ieri, de astăzi, ci în permanență atacurile la adresa premierului, la adresa stabilității coaliției au făcut ca oamenii, într-adevăr, să fie temperați vizavi de a împinge anumite decizii într-o direcție sau alta”.

Bolojan a criticat modul în care, în lipsa unei majorități stabile, Parlamentul adoptă măsuri fără acoperire financiară. El a dat exemplul Comisiei de învățământ:

Șeful executivului avertizează că, în astfel de situații, orice propunere „care teoretic sună bine” riscă să treacă fără o analiză serioasă a impactului bugetar:

„Există riscul ca aceste propuneri să fie adoptate fără ca cei care votează să se gândească din ce finanțări vom acoperi viitoarele cheltuieli”.

„Am creat așteptări pe care statul nu le poate susține”

Ilie Bolojan a vorbit deschis despre erorile politice ale ultimilor ani.

„Unul din lucrurile care le-am făcut rău în acești ani, și nu mă feresc să spun asta, este că am numit niște așteptări care nu pot fi susținute de stat. Și am creat excepții, am creat tot felul de situații...”, a spus premierul interimar.

Premierul, nou atac la PSD
Ilie Bolojan. FOTO Gov.Ro

Întrebat unde a găsit aceste probleme, a răspuns:

„Le-am găsit în lumea politică, partidele care au fost la putere au creat aceste lucruri. Sigur, și eu fac parte din această lume, nu am o răspundere directă, dar creând aceste așteptări, e foarte greu după aceea să le explici cetățenilor: uite, asta se poate face, asta nu se poate face.”

Premierul a explicat că promisiunile nerealiste au alimentat neîncrederea publică:

„Atunci când promiți lucruri care, în mod real, nu le poți susține pe termen lung, e o problemă de timp până îți încalci promisiunile, până oamenii rămân dezamăgiți și, pe bună dreptate, se simt înșelați”.

Amintim că Sorin Grindeanu,  a declarat miercuri, la Interviurile „Adevărul”, că moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR l-a determinat pe Ilie Bolojan să se concentreze pe planurile de viitor şi alegerile din 2028.

Liderul PSD a acuzat PNL pentru creşterea AUR în sondaje: „Faptul că s-a ajuns aici ne arată că s-a guvernat prost.

