Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta

Un șef al unei grupări de crimă organizată din Budapesta, Laszlo Kovacs, susține că în anii 1990 ar fi transportat în mod regulat bani proveniți din rețeaua mafiotului Semion Moghilevich către oficiali de rang înalt din Ungaria, inclusiv către actualul premier Viktor Orban.

Dezvăluirile apar într-o investigație publicată de The Insider și vizează presupuse legături între lumea interlopă, poliție și finanțarea politică din perioada de tranziție postcomunistă.

Potrivit lui Kovacs, fondurile ar fi provenit din rețeaua coordonată de Semion Moghilevich, considerat în acea perioadă unul dintre cei mai influenți lideri ai crimei organizate din Europa de Est.

Fostul interlop afirmă că banii erau transferați în numerar, iar în timpul campaniei electorale din 1997, sumele ar fi ajuns la sute de mii de dolari, inclusiv o tranșă de aproape un milion de dolari destinată, susține el, lui Viktor Orban.

Kovacs mai afirmă că o parte din bani ar fi fost direcționată și către fostul șef al poliției ungare, Sandor Pinter, care a devenit ministru de Interne după victoria lui Orban în alegerile din 1998.

„Duceam bani în fiecare săptămână”

Potrivit publicației citate, Kovacs spune că a ajuns în anturajul lumii interlope din Budapesta în 1994, după un conflict cu oamenii lui Igor Korol, liderul uneia dintre cele mai puternice grupări criminale din capitala ungară. Impresionat de reacția sa în timpul altercației, Korol i-ar fi propus să lucreze pentru organizație, în special ca traducător și curier.

Acesta susține că mergea frecvent la reședința luxoasă a lui Moghilevich din Budapesta, de unde primea pachete cu bani pe care le-ar fi livrat lui Pintér, în locuri stabilite dinainte, de obicei în centrul orașului.

„Ajungeam într-un loc desemnat, urcam într-o mașină, îi dădeam pachetul și coboram la următorul colț”, afirmă Kovács, care susține că sumele variau între 50.000 și 100.000 de dolari.

Potrivit acestuia, plățile aveau rolul de a influența anchete penale și de a închide dosare sensibile legate de asasinate și atentate care au marcat Budapesta anilor ’90.

Acuzații privind asasinate și atentate

Fostul membru al grupării susține că Pinter nu s-ar fi limitat la protejarea rețelei, ci ar fi fost implicat indirect și în organizarea unor asasinate. El evocă două cazuri celebre din Ungaria anilor ’90: uciderea omului de afaceri Jozsef Pristos și atentatul cu bombă în care a murit József Boros, fost asociat în afaceri ilegale cu produse petroliere.

În cazul Boros, Kovacs afirmă că atentatul din centrul Budapestei, soldat cu mai multe victime, ar fi fost orchestrat de apropiați ai lui Pinter, după ce victima ar fi făcut declarații compromițătoare pe video.

Aceste afirmații nu sunt însoțite de documente publice în materialul citat, ele fiind prezentate ca mărturie personală pe care Kovacs spune că este dispus să o depună în instanță dacă actualul guvern de la Budapesta se va schimba.

„Sume mari erau pentru Orbán”

Cea mai gravă acuzație formulată de Kovacs vizează presupusa finanțare a campaniei electorale a lui Viktor Orban înainte de alegerile din 1998.

Acesta afirmă că, începând cu 1997, a observat o creștere bruscă a sumelor transportate: „jumătate de milion, iar într-o zi chiar o geantă de piele cu un milion de dolari”.

Potrivit lui, toate aceste sume erau destinate unei persoane pe care Moghilevich o numea „Vitkai”, poreclă despre care spune că îl desemna pe Orban.

Kovacs susține că liderul mafiot se aștepta ca victoria lui Orban să îi ofere „libertate totală de acțiune” în Ungaria. După câștigarea alegerilor din 1998, Orban l-a numit pe Pinter ministru de Interne, fapt pe care fostul interlop îl prezintă drept confirmare a relației apropiate dintre cei doi.

Potrivit aceleiași mărturii, relația dintre rețeaua lui Moghilevich și noua putere s-ar fi deteriorat rapid după instalarea guvernului Orban.

Odată ajuns la conducere, premierul ar fi încercat să se delimiteze de foștii săi sponsori din lumea interlopă. Mai mulți lideri ai grupărilor criminale ar fi fost arestați sau expulzați, iar Moghilevich ar fi fost nevoit să părăsească Ungaria și să se refugieze în Rusia.

Kovacs mai spune că a fost, ulterior, condamnat la șapte ani de închisoare într-un dosar „fabricat”, la cererea lui Sandor Pinter, după ce a amenințat că va dezvălui legăturile dintre lumea interlopă și oficialii statului.