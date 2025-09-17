search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
UE ar trebui să integreze Ucraina în arhitectura sa de apărare, spune comisarul Kubilius. Care ar fi planul Rusiei, potrivit lui Zelenski

Război în Ucraina
Publicat:

Ar fi o „mare greșeală” ca UE să nu integreze Ucraina în arhitectura sa de apărare, a declarat Andrius Kubilius, comisarul european pentru industria de apărare și spațiu, pentru Kyiv Independent, într-un interviu publicat marți. Declarația vine în contextul în care drone rusești au intrat în ultimele zile în spațiile aeriene ale Poloniei și României.

Comisarul UE pentru apărare Andrius Kubilius FOTO EPA-EFE
Comisarul UE pentru apărare Andrius Kubilius FOTO EPA-EFE

„Dacă într-adevăr se va întâmpla să ajungem la ceea ce se numește Ziua X, iar președintele rus Vladimir Putin va porni o agresiune împotriva noastră. Așadar, este necesar să înțelegem că Putin va veni cu o armată testată în luptă, mult mai puternică decât în 2022, având capacitatea de a utiliza milioane de drone.

Iar pe partea democratică a continentului european, avem doar armata ucraineană, care are aceleași capacități testate în luptă. Și ar fi o mare greșeală din partea noastră să nu găsim cea mai bună modalitate prin care putem integra capacitățile ucrainene, Forțele Armate ucrainene și industria de apărare ucraineană în cel mai rapid mod într-o nouă arhitectură de apărare.

De aceea am început să discutăm și vom merge mai departe cu o abordare nouă, care se numește Uniunea Europeană de Apărare”, a spus Kubilius .

Rusia și-a intensificat provocările împotriva membrilor estici ai UE în ultimele zile. Moscova a încălcat spațiul aerian polonez pe 10 septembrie, determinând Varșovia să doboare drone rusești deasupra teritoriului său, o premieră pentru un membru NATO în peste trei ani de război de amploare al Rusiei împotriva Ucrainei, amintește Kyiv Independent.

La câteva zile după ce Rusia a fost condamnată pentru încălcarea spațiului aerian polonez, dronele rusești au încălcat din nou spațiul aerian al UE și NATO, survolând teritoriul românesc pe 13 septembrie, în contextul unui atac aerian în masă asupra Ucrainei.

Rusia a încercat să semene îndoieli în rândul țărilor NATO cu privire la furnizarea de sisteme suplimentare de apărare aeriană Ucrainei în urma incursiunii dronelor Rusiei în Polonia, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat marți..

„În opinia mea, (rușii) au dat un semnal... nici nu vă gândiți să oferiți Ucrainei apărare aeriană suplimentară. S-ar putea să fie nevoie să găsiți o modalitate de a o obține pentru voi”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat Sky News, adăugând că va putea spune în octombrie dacă planul Rusiei a avut succes.

Polonia și Ucraina vor exersa doborârea de drone pe teritoriul polonez

Ministerul polonez al Apărării a clarificat pe 12 septembrie că specialiștii ucraineni și polonezi vor exersa utilizarea dronelor și a sistemelor anti-drone, însă doar pe teritoriul polonez.

Declarația a venit la o zi după ce Zelenski a insinuat că prim-ministrul polonez Donald Tusk a fost deja de acord să trimită reprezentanți militari în Ucraina în acest scop.

Ministerul polonez al Apărării a confirmat ulterior că specialiștii ucraineni și polonezi se vor antrena în domeniul dronelor și al sistemelor anti-drone, dar a clarificat că această colaborare va avea loc pe teritoriul polonez.

Potrivit ministerului polonez, în prezent sunt în curs de desfășurare discuții între experți din cele două țări privind o cooperare mai strânsă în ceea ce privește sistemele de drone și anti-drone.

Nouăsprezece drone rusești au fost detectate în spațiul aerian al Poloniei pe 10 septembrie, într-o acțiune pe care oficialii europeni o descriu ca fiind o încercare a Rusiei de a testa hotărârea NATO.

Vorbind alături de președintele finlandez Alexander Stubb în cadrul unei conferințe de presă la Kiev, Zelenski a anunțat intenția Poloniei de a se consulta cu Ucraina cu privire la doborârea dronelor.

„Suntem deschiși și pregătiți (pentru consultări și antrenament)”, a declarat Zelenski, adăugând că armatele ambelor țări lucrează la detaliile „etapelor tehnice” în acest scop.

„Ne-am oferit ajutorul deoarece bateriile de rachete Patriot nu vor ajuta Polonia în lupta împotriva dronelor Shahed”, a declarat președintele ucrainean, adăugând că există o rezervă de rachete de apărare aeriană „pentru o lună”.

Zelenski a subliniat că Polonia va trebui să adopte o abordare „multisistemică” pentru a contracara dronele, menționând faptul că nu e rentabil să dobori o dronă de 100.000 de dolari cu o rachetă extrem de scumpă.

„Cred că nimeni nu mai are aceste sisteme astăzi. Doar noi le avem, și rușii.”

Nu a fost furnizat un calendar cu privire la momentul în care ar putea începe instruirea și consultările.

Noua inițiativă vine în contextul în care publicațiile media germane Spiegel și Welt au relatat pe 11 septembrie că dronele rusești doborâte se îndreptau spre aeroportul Rzeszow, un centru logistic cheie pentru ajutorul acordat Ucrainei.

Europa

