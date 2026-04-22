Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, la Interviurile „Adevărul", de la 11.30

„Modelul Monaco” pentru Donbasul controlat de Ucraina: între simbolism politic și calcule strategice

Război în Ucraina
Ucraina a pus pe masa negocierilor o idee atipică, cu accente de marketing politic: transformarea porțiunii de Donbas aflate sub controlul său într-o entitate semi-autonomă, cu statut de zonă economică offshore. În culisele discuțiilor, această inițiativă a fost dublată de o propunere cu tentă simbolică – redenumirea regiunii în „Donnyland”, un joc de cuvinte menit să flateze orgoliul președintelui american Donald Trump și, implicit, să atragă sprijinul Washingtonului.

Distrugeri ale rușilor în zona Donbas/FOTO:AFP
Potrivit unor surse citate de The New York Times, ideea a fost lansată inițial într-o notă semi-glumeață, dar a rămas în circulație pe parcursul negocierilor. Unul dintre negociatorii ucraineni ar fi mers chiar mai departe, generând cu ajutorul inteligenței artificiale un steag verde-auriu pentru „Donnyland” și un imn național – gesturi care ilustrează mai degrabă dimensiunea simbolică a demersului decât una instituțională concretă.

Dincolo de retorică, discuțiile reflectă o strategie mai amplă: adaptarea mesajului diplomatic la sensibilitățile liderilor globali. Într-un context internațional în care sprijinul american rămâne esențial, Kievul a încercat să construiască o narațiune care să transforme un eventual acord de pace într-o victorie politică pentru liderul de la Washington.

O realitate demografică incertă

În ceea ce privește datele din teren, autoritățile ucrainene susțin că în zona vizată ar trăi aproximativ 190.000 de oameni. Alte surse, apropiate negocierilor, indică însă o populație posibil de două ori mai mică. Diferențele nu sunt întâmplătoare: ele reflectă, în bună măsură, jocul de poziționare specific negocierilor, în care cifrele devin instrumente de influență.

Kievul insistă că poate apăra teritoriul și respinge ideea cedării acestuia. Cu toate acestea, președintele Volodimir Zelenski a lăsat deschisă, încă din decembrie, posibilitatea unui compromis: fie o zonă demilitarizată, fie o zonă economică liberă, care să nu fie controlată integral de niciuna dintre părțile implicate în conflict.

„Modelul Monaco” – o soluție de laborator diplomatic

În acest context apare și așa-numitul „model Monaco” – conceptul unei entități semi-autonome, cu beneficii fiscale și economice similare unui paradis offshore. Ideea ar fi fost inclusă în schițe de acorduri, spre deosebire de denumirea „Donnyland”, care a rămas la nivel de retorică informală.

Totuși, negocierile au intrat într-un blocaj la finalul lunii februarie, în special din cauza divergențelor privind controlul teritorial. Moscova, prin vocea ministrului de externe Serghei Lavrov, a reiterat că acceptă doar control juridic complet asupra Donbasului. De cealaltă parte, Zelenski a calificat drept „o mare greșeală” ideea cedării de teritorii în schimbul păcii.

Un sondaj realizat la începutul lunii martie arată că 62% dintre ucraineni resping categoric retragerea trupelor din Donbas și cedarea regiunii către Rusia, chiar și în schimbul unor garanții de securitate din partea Statelor Unite.

Strategia de a flata liderii americani nu este fără precedent. În 2018, Polonia a propus denumirea „Fort Trump” pentru o bază militară americană. Mai recent, Armenia și Azerbaidjan au botezat un coridor de transport „Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională”, după semnarea unui acord la Washington.

În acest registru, „Donnyland” și „modelul Monaco” par mai degrabă instrumente de influență decât soluții viabile pe termen lung – indicii ale unei diplomații care îmbină pragmatismul cu simbolismul, într-un moment în care fiecare detaliu poate înclina balanța negocierilor.

