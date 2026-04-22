Rusia distruge gropi comune lângă Mariupol, sugerează imagini din satelit

Imagini din satelit analizate de autoritățile ucrainene sugerează că un loc de înmormântare în masă din apropierea orașului Mariupol a fost distrus în perioada recentă, într-o evoluție care ridică noi semne de întrebare privind gestionarea urmelor războiului din regiune.

Consiliul local al orașului Mariupol, care își desfășoară activitatea în exil după ocuparea orașului de către forțele ruse în 2022, a publicat pe 21 aprilie imagini satelitare ce indică modificări semnificative în zona Mangush, o localitate situată în apropierea orașului-port de la Marea Azov.

Potrivit Centrului pentru Studierea Ocupației din Ucraina, acel amplasament a fost folosit în timpul asediului din 2022 pentru înhumarea civililor decedați în urma bombardamentelor și luptelor intense.

Analiza imaginilor din satelit, realizate în intervalul 2022–2026, arată că zona respectivă, unde ar fi fost amenajate unele dintre primele gropi comune, pare să fi fost transformată într-un șantier de reparații rutiere.

Centrul estimează că, în timpul asediului de 86 de zile asupra Mariupolului, și-ar fi pierdut viața cel puțin 22.000 de civili. Totuși, experții atrag atenția că bilanțul real ar putea fi considerabil mai mare.

„Autoritățile de ocupație încearcă să ascundă amploarea reală a pierderilor, precum și posibilele crime de război comise în timpul încercuirii, bombardamentelor și ocupației orașului”, a transmis Consiliul Local Mariupol.

Rusia respinge acuzațiile privind comiterea de crime de război în Mariupol și nu recunoaște bilanțurile prezentate de partea ucraineană, descriind în mod constant acțiunile sale din oraș drept „eliberare”.

În lipsa accesului la teritoriu, verificarea independentă a situației din teren rămâne extrem de dificilă, iar exhumarea eventualelor gropi comune și identificarea victimelor ar putea deveni posibilă doar în scenariul unei schimbări a controlului asupra orașului.

Între timp, odată cu prelungirea ocupației și cu posibila distrugere a probelor, șansele de clarificare a circumstanțelor în care au murit mii de oameni par să se reducă.