Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Rusia atacă pe toată linia frontului. Noua tactică ridică semne de întrebare, avertizează analiștii

Război în Ucraina
Forțele ruse au intensificat, în ultimele zile, atacurile pe aproape întreaga linie a frontului din Ucraina, folosind unități mici, mecanizate și motorizate. Potrivit unei analize realizate de Institutul pentru Studiul Războiului, această strategie ar putea face parte dintr-un plan mai amplu al Moscovei, însă eficiența sa este, deocamdată, limitată.

Rușii încearcă atacuri pe toată linia frontului/FOTO:Profimedia
Rușii încearcă atacuri pe toată linia frontului/FOTO:Profimedia

Atacuri rapide, dar fără rezultate decisive

În ultimele 48 de ore, trupele ruse ar fi lansat cel puțin patru asalturi de dimensiuni reduse – la nivel de pluton sau chiar mai mici – în diferite sectoare ale frontului. Imagini geolocalizate indică atacuri mecanizate în apropiere de Ceasiv Iar și acțiuni motorizate în zona Sviatopetrivka, unde au fost folosite inclusiv camioane și motociclete.

Un alt atac a fost raportat în regiunea rusă Kursk, în apropiere de localitatea Kucerovo.

Cu toate acestea, analiștii spun că aceste operațiuni nu au generat câștiguri tactice semnificative. În trei dintre cele patru cazuri, trupele ruse nu au reușit să depășească linia actuală de contact.

Testarea apărării ucrainene

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, aceste atacuri ar putea avea rol de recunoaștere în forță – o metodă prin care sunt testate pozițiile și capacitatea de rezistență a armatei ucrainene înaintea unor operațiuni mai ample.

De asemenea, nu este exclus ca unele dintre aceste acțiuni să urmărească exploatarea unor breșe locale sau avantaje tactice limitate.

O strategie de dispersare

Analiștii cred că Rusia încearcă să forțeze Ucraina să își distribuie trupele pe mai multe direcții, inclusiv în zone care nu reprezintă obiective principale pentru Moscova. Ținta strategică rămâne însă avansul în regiunea Donețk, în special spre zona fortificată din jurul orașului Sloviansk.

Pentru a obține însă un impact real, Rusia ar avea nevoie de forțe mult mai consistente și de operațiuni susținute pe termen lung.

Presiune constantă pe mai multe direcții

Atacurile vin în contextul în care armata ucraineană a reușit să încetinească avansul rus în mai multe zone-cheie: spre Vovceansk, în apropiere de Pokrovsk și în direcția Orihiv.

Această schimbare de ritm ar putea explica decizia Moscovei de a multiplica atacurile de mică amploare.

Război și pe plan psihologic

Concluzia analiștilor este că Rusia încearcă să creeze impresia unui avans simultan pe mai multe fronturi, într-o strategie de presiune psihologică asupra Ucrainei și a aliaților săi occidentali.

„Se încearcă inducerea ideii că liniile de apărare ucrainene sunt pe punctul de a ceda”, notează experții. În realitate însă, ofensiva rusă din primăvara-vara anului 2026 nu a produs, până acum, rezultate decisive.

Resurse risipite, rezultate limitate

Distribuirea forțelor pe mai multe direcții riscă să slăbească efortul principal al Rusiei, în special în zona Sloviansk. Singura excepție ar fi sectorul din apropiere de Guleaipole, unde Moscova ar fi concentrat rezerve mai consistente.

În paralel, incidentele continuă și în alte zone: grupuri de sabotaj ruse au încercat recent să pătrundă în spatele liniilor ucrainene în regiunea Sumî, însă au fost detectate și eliminate.

În același timp, discuțiile despre o posibilă mobilizare amplă în Rusia și intensificarea atacurilor indică, potrivit analiștilor, că Moscova ar putea pregăti o nouă fază a războiului.

