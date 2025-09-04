Ucrainenii de la Fire Point prezintă noile rachete balistice FP-7 și FP-9, alături de sisteme moderne de apărare antiaeriană

Compania ucraineană din industria de apărare Fire Point, cunoscută pentru racheta de croazieră Flamingo, a anunțat miercuri, 4 septembrie, dezvoltarea a două noi rachete balistice – FP-7 și FP-9 –, precum și a unor sisteme performante de apărare aeriană, potrivit publicației specializate Militarnyi.

Flamingo a fost recent descrisă de președintele Volodimir Zelenski drept „cea mai reușită armă cu rază lungă de acțiune” produsă pe plan intern. În acest context, Fire Point își consolidează reputația ca principal actor în domeniul capacităților de lovitură profundă ale Ucrainei.

FP-7: viteză supersonică și precizie pe distanță medie

Potrivit datelor furnizate de companie, FP-7 este proiectată pentru lovituri la distanțe medii, având o rază de acțiune estimată la 200 de kilometri și o viteză maximă de 1.500 de metri pe secundă (aproximativ 5.400 km/h). Racheta poate transporta un focos de 150 de kilograme și are o durată de zbor de până la 250 de secunde, fiind lansată de pe platforme terestre.

FP-9: capacitate extinsă de penetrare în adâncimea teritoriului rus

Mult mai ambițioasă este FP-9, rachetă despre care Fire Point susține că poate lovi ținte aflate la peste 850 de kilometri distanță, la viteze de până la 2.200 de metri pe secundă (circa 7.900 km/h). Focosul transportat are o greutate de 800 de kilograme, iar racheta poate atinge altitudini de până la 70 de kilometri. Precizia declarată este de aproximativ 20 de metri – o performanță notabilă pentru o rachetă balistică.

Spre deosebire de rachetele de croazieră, care utilizează motoare cu reacție și urmează o traiectorie joasă, rachetele balistice sunt propulsate cu rachete și urcă în atmosferă pe o traiectorie înaltă, revenind apoi asupra țintei într-un arc abrupt. Deși sunt ghidate doar în fazele inițiale ale lansării și pot fi mai puțin precise, ele au avantajul vitezei extreme și al dificultății ridicate de interceptare – doar cele mai sofisticate sisteme de apărare antiaeriană pot face față unor astfel de amenințări.

Un pariu strategic pe loviturile în adâncime

Dezvoltarea rachetelor balistice și a dronelor cu rază lungă de acțiune a devenit o prioritate pentru autoritățile de la Kiev, în contextul războiului de uzură cu Rusia. Ținta este clară: perturbarea liniilor de aprovizionare, distrugerea centrelor de comandă, rafinăriilor și depozitelor logistice din spatele frontului rus.

Președintele Zelenski a declarat pe 24 august că Ucraina nu coordonează utilizarea armelor interne cu rază lungă de acțiune cu Statele Unite. Cu doar câteva zile înainte, pe 21 august, președintele american Donald Trump afirmase că Ucraina „nu are nicio șansă de a câștiga” fără a lovi direct în teritoriul rus, criticând totodată decizia administrației anterioare de a permite astfel de atacuri cu sisteme americane.

Deși Fire Point este privită ca un pilon al capabilităților strategice ale Ucrainei, compania se confruntă în prezent cu o anchetă a Agenției Naționale Anticorupție. Cinci surse citate anterior de The Kyiv Independent susțin că autoritățile cercetează posibile nereguli privind prețurile și termenele de livrare raportate de companie către guvern.