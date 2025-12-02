Producătorul dronelor interceptoare Sting a anunțat luni că aceste vehicule fără pilot au reușit să doboare o dronă rusească înarmată cu o rachetă aer-aer, o configurație neobișnuită care semnalează o nouă tactică pe câmpul de luptă, relatează Business Insider.

Reprezentanții Wild Hornets, o firmă de tehnologie de apărare care produce drone pentru armata ucraineană, a dezvăluit că batalionul Darknode din cadrul Brigăzii 412 Nemesis (Kiev) a folosit drona sa interceptoare „Sting” pentru a doborî do dronă Shahed care transporta o rachetă aer-aer din epoca sovietică.

Alex Roslin, coordonatorul extern al Wild Hornets, a declarat pentru Business Insider că recentul angajament de luptă marchează o premieră: până acum nicio dronă de interceptare Sting nu mai doborâse o astfel de dronă de tip Shahed.

Dronele de atac rusești de tip Shahed sunt de regulă înarmate doar cu focoase explozive, fiind proiectate să se îndrepte spre o țintă înainte de a detona la impact; or aceste drone de atac nu au fost observate pe scară largă purtând muniții externe.

Wild Hornets a transmis într-un comunicat că rachetele aer-aer pe dronele Shahed au scopul de a contracara elicopterele ucrainene, unul dintre instrumentele de care Kievul a depins pentru a intercepta aceste drone pe care Rusia le fabrică și local.

Imaginile video ale confruntării, surprinse din perspectiva dronei interceptoare Sting, par să arate un Geran-2 cu elice - varianta rusească a dronei Shahed-136, proiectată de Iran.

Wild Hornets a identificat arma ca fiind R-60, o rachetă ghidată cu rază scurtă de acțiune, de 10 kilometri, dezvoltată de Uniunea Sovietică pentru avioane de vânătoare. A intrat în serviciu la începutul anilor 1970 și are o vastă folosință în luptă, fiind utilizată în diverse conflicte din Orientul Mijlociu.

Serghei Beskrestnov, un expert militar ucrainean, a scris pe aplicația de mesagerie Telegram că este prima dată când o rachetă R-60 a fost detectată pe o dronă Shahed, adăugând că combinația „este proiectată pentru a distruge elicopterele și aeronavele tactice care vânează Shahed-uri”.

Acesta a distribuit fotografii care susțin că arată epava unei drone Shahed care a fost doborâtă, precum și a rachetei cu care aceasta era înarmată. Business Insider precizează că nu a putut verifica independent autenticitatea imaginilor.

O nouă tactică de apărare aeriană

Ucraina s-a bazat din ce în ce mai mult pe aeronave, inclusiv avioane de vânătoare și elicoptere, pentru a doborî dronele rusești. Adăugarea de rachete la drone ar putea fi o modalitate prin care Moscova să încerce să suprime aceste apărări aeriene. Aceste suplimente ar putea reduce însă eficacitatea, prin limitarea capacității totale de încărcare.

Nu este prima dată în război când dronele sunt înarmate cu rachete. Dronele navale ucrainene echipate cu rachete sol-aer au doborât, de pildă, aeronave rusești deasupra Mării Negre. Adaptarea a venit ca răspuns la creșterea numărului de patrule aeriene rusești.

Însă racheta Shahed marchează o nouă evoluție pentru Rusia, care încearcă să obțină un avantaj față de Ucraina în ceea ce oficialii descriu ca un joc de-a șoarecele și pisica între cele două părți, axat pe tehnologie de apărare.

Locotenent-colonelul Iuri Mironenko, ministrul adjunct al apărării pentru inovație, a declarat luna trecută pentru Business Insider că Rusia a încercat deja să atace aeronave și elicoptere ucrainene aflate în aer cu rachete Shahed .

Fost comandant al unei unități de drone, acesta a declarat că Rusia testează noi arme de atac la mare adâncime, inclusiv rachete Shahed modificate. Nu a menționat însă noua îmbunătățire prin înarmarea cu rachete aer-aer.

Confruntată cu o amenințare tot mai mare reprezentată de dronele rusești, Ucraina a apelat în ultimele luni la drone interceptoare precum Sting de la Wild Hornets care reprezintă soluții ieftine de apărare aeriană.

O dronă de interceptare Sting costă aproximativ 2.500 de dolari. Wild Hornets a explicat recent că forțele ucrainene pot folosi dronele interceptoare pentru a doborî peste 100 de vehicule fără pilot Shahed – estimate la între 20.000 și 70.000 de dolari – într-o singură noapte.

Duminică, compania a anunțat că dronele interceptoare Sting au doborât pentru prima dată noi drone Geran-3 - varianta rusească a Shahed cu reacție - în timpul unui atac ce a avut loc în noaptea precedentă.