Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
Trump semnalează sprijinul pentru proiectul de lege bipartizan privind sancționarea țărilor care importă petrol din Rusia

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele american Donald Trump a semnalat duminică sprijinul său pentru o amplă legislație bipartizană care ar impune sancțiuni severe oricărei țări care continuă să facă afaceri cu Rusia, marcând cea mai explicită poziție de până acum în raport cu o inițiativă agresivă a Congresului de a tăia finanțarea Kremlinului, relatează Kyiv Post.

foto epa-efe
foto epa-efe

„Republicanii propun o legislație care impune sancțiuni foarte dure etc., oricărei țări care face afaceri cu Rusia”, a declarat Trump reporterilor în timp ce se pregătea să zboare din Flordia spre Casa Albă. „Am auzit că fac asta și pentru mine este în regulă”, a subliniat el.

El a adăugat că legislatorii ar putea extinde domeniul de aplicare al regimului de sancțiuni la un alt adversar major al SUA.

„Ar putea adăuga Iranul pe listă”, a precizat Trump, adăugând: „După cum știți, am sugerat că orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever”.

În centrul acestei presiuni reînnoite se află Legea pe 2025 privind sancționarea Rusiei, introdusă în aprilie de senatorul Lindsey Graham (republican de Carolina de Sud) și de senatorul Richard Blumenthal (democrat de Connecticut).

Dacă va fi adoptat, proiectul de lege ar autoriza o taxă vamală de 500% asupra importurilor americane provenite din țări care achiziționează în mod petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice rusești.

Legislația s-a bucurat de un sprijin bipartizan remarcabil.

Într-o declarație acordată publicației Kyiv Post duminică seară, un consilier de rang înalt din Senat a menționat că soarta Legii privind sancțiunile în Rusia se află în prezent în mâinile unui singur om: liderul republican John Thune.

„Nu ar trebui să fie o sarcină dificilă”, a spus consilierul, adăugând că această măsură „nu este doar despre pedepsirea directă a Moscovei, ci  despre vizarea clienților acesteia”.

Legea vizează în mod specific consumatorii majori de energie rusă, precum China şi India.

Liderul majorităţii din Senat, John Thune, declara în octombrie că este gata să supună la vot proiectul de  însă acesta a precizat că „nu vrea să se angajeze în privinţa unui termen limită strict”.

Democraţii şi unii republicani din Congres au insistat pentru adoptarea unei legi care să pedepsească Rusia pentru faptul că nu este dispusă să oprească războiul împotriva Ucrainei. Până acum Trump a fost reticent în a susţine măsura pentru a da o șansă negocierilor de pace.

SUA

