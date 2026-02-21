Ucraina, țară aflată în război, are o rată de vaccinare mai mare decât România. Epidemiolog: „Ar trebui să ne dea de gândit”

Ucraina, aflată în război, are în prezent o rată de vaccinare mai mare decât România, a declarat dr. Mihai Negrea, medic specialist epidemiolog în cadrul Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș.

Potrivit specialistului, scăderea acoperirii vaccinale în România, inclusiv în cazul rujeolei, are două cauze majore: pe de o parte, ezitarea populației, alimentată de volumul mare de informații contradictorii despre vaccinuri, iar pe de altă parte, lipsa unei încurajări reale și uniforme a activității de vaccinare la nivel național.

Dr. Negrea consideră că vaccinarea ar trebui să devină o activitate de rutină, accesibilă peste tot, nu doar în cabinetele medicilor de familie. În opinia sa, consumabilele necesare vaccinării ar trebui decontate și pentru alți profesioniști din sistemul sanitar, iar centre de vaccinare ar putea funcționa în farmacii, spitale, secții de pediatrie, ambulatorii sau chiar în cadrul UPU-SMURD.

„Ucraina, în stare de război, are rată de vaccinare mai mare decât în România, ar trebui să ne dea de gândit, este aproape de 70%, vorbim acum, în ultimele luni. Noi suntem la 57% în ultimii doi ani de zile, adică până acum ar trebui să avem măcar o doză de vaccin ROR”, a explicat medicul pentru News.ro.

Acesta a subliniat și contrastul cu alte state, unde accesul la vaccinuri este limitat. El a vorbit despre experiența sa din Armenia, unde vaccinul ROR lipsea, iar populația s-a bucurat de donațiile făcute de Medici Fără Frontiere.

Epidemiologul avertizează și asupra riscului reapariției poliomielitei, în contextul în care virusul este detectat în mai multe regiuni ale lumii, iar mobilitatea populației crește.

„Riscul este foarte mare pentru că oamenii călătoresc, în țări unde există polio activă, Indonezia, Africa, cum e Tanzania, Zanzibar, în Kenya, țări declarate cu epidemie de polio. Noi, în România, din păcate, nu ne pregătim în niciun fel, ca să fim onești, nu ne pregătim pentru tot ceea ce se întâmplă dar noi ca indivizi trebuie să ne pregătim prin vaccinare, acolo unde avem boli prevenibile prin vaccinare ar trebui să ne vaccinăm”, a mai spus dr. Mihai Negrea.