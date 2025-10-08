Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război cu Rusia de 300 de ani. Mai putem rezista o vreme”

Deși Rusia a pariat pe trecerea timpului, o nouă strategie ucraineană începe să dea rezultate neașteptate.

Într-o pădure din apropierea liniei frontului, doi soldați ruși au ieșit dintre copaci și au mers încet pe un drum de pământ, aparent fără să știe că sunt urmăriți din aer. O dronă ucraineană, zburând la joasă altitudine, a lansat un proiectil care a explodat între ei cu o lumină portocalie intensă. În ciuda exploziei, cei doi soldați s-au ridicat și s-au retras șchiopătând în pădure. Atacul eșuase.

Imaginile au fost urmărite de la un post de comandă ucrainean aflat la aproximativ 15 kilometri de linia frontului. Comandantul ucrainean prezent, un bărbat solid de 39 de ani cunoscut sub indicativul „YG”, părea vizibil nemulțumit. Sarcina sa este să respingă zilnic incursiunile rusești în timp ce gestionează o resursă umană limitată. Drona fusese doar una dintre metodele prin care încerca să oprească avansul inamic.

Războiul de uzură: O nouă paradigmă

Conflictul a evoluat într-un veritabil război de uzură. Orice speranțe într-o apropiere diplomatică între Occident și Kremlin au dispărut. Pe linia frontului, cea mai acută vulnerabilitate a Ucrainei rămâne lipsa de personal militar.

Totuși, vizita în nord-estul Ucrainei sugerează că țara reușește, prin adaptare și inovație, să compenseze acest dezavantaj. În ciuda avantajului numeric al Rusiei, tentativa acesteia de a cuceri un important bastion defensiv ucrainean – un lanț de orașe strategice și centre logistice – s-a lovit de o rezistență puternică. Loviturile recente asupra infrastructurii petroliere și a bazelor din spatele frontului rusesc au contribuit la încetinirea ofensivei. În august, președintele Putin a cerut public ca Ucraina să cedeze întregul teritoriu disputat – o cerere respinsă imediat de comunitatea internațională, scrie The Atlantic.

Strategii pentru conservarea forței umane

Ofițerii ucraineni din zonă afirmă că soluția pentru contracararea deficitului de trupe este utilizarea tehnologiei, în special a dronelor, alături de tactici menite să reducă expunerea directă: folosirea atentă a artileriei, deplasări precise ale trupelor și rotații mai eficiente ale personalului.

„Scopul nostru principal este să evităm contactul direct. Cu cât soldații noștri luptă mai puțin corp la corp, cu atât mai bine,” a declarat un comandant local.

Acum nouă luni, Ucraina părea copleșită: lanțul de aprovizionare cu armament era deficitar, iar trupele ruse avansau folosind așa-numitele „valuri de carne” – atacuri masive cu soldați considerați dispensabili. Între timp, Ucraina a învățat rapid din lecțiile frontului, și-a adaptat instituțiile pentru un conflict prelungit și a început să limiteze eficient pierderile proprii.

„Rusia nu poate câștiga decât dacă Occidentul abandonează complet Ucraina,” a afirmat generalul american în retragere Ben Hodges.

Din teren: o realitate fragmentată, dar coordonată

La postul de comandă al Brigăzii 66 Mecanizate, comandantul YG a relatat cum a fost nevoit să amâne evacuarea a trei soldați răniți din lipsă de personal – unul dintre ei pierzând un braț. După tentativa eșuată de atac cu dronă asupra celor doi soldați ruși, YG a suspectat că aceștia se adăposteau într-un buncăr ascuns. A urmat un atac cu artilerie, care însă nu și-a atins ținta. S-a luat decizia trimiterii unei echipe de asalt.

Operațiunea a fost minuțios planificată. Militarii ucraineni s-au deplasat pe jos, evitând orice expunere, urmând o rută prestabilită, monitorizată în timp real de drone de recunoaștere.

Această prudență contrastează puternic cu abordarea riscantă a trupelor ruse. „Trimit oameni ca momeală,” spune YG. „Cei care sunt mai valoroși atacă în altă parte. În armata rusă există o ierarhie chiar și la evacuarea răniților – dacă e un soldat de rând, în 99% din cazuri nu este recuperat.”

Inovații tactice și improvizații salvatoare

În alte locații, Ucraina apelează la drone terestre – roboți controlați de la distanță, folosiți pentru aprovizionare sau evacuare. Aceștia pot parcurge peste 15 kilometri, dar fiecare misiune necesită zeci de oameni în spatele cortinei. Într-un caz recent, un soldat rănit grav a reușit să repornească manual drona care îl evacua, după ce aceasta s-a oprit.

La un alt post de comandă din apropiere de Harkov, atmosfera aducea mai degrabă a birou de start-up: tineri în tricouri lucrând pe laptopuri, sorbind din cafele. Un pilot de dronă – descris de colegi drept unul dintre cei mai eficienți, cu aproximativ 200 de inamici eliminați – manevra dispozitivul cu agilitatea unui gamer profesionist.

În același timp, războiul aduce o intimitate tulburătoare: camerele dronelor pot surprinde frunza unui copac care tremură în vânt, iar un simplu click poate duce la moartea unei persoane ascunse acolo.

O realitate psihologică dură

Locotenentul Leonid Maslov, fost avocat, acum lider de unitate de recunoaștere cu drone, naviga între 30 de fluxuri video simultane. „Poate că cineva va muri acum,” a spus el zâmbind amar, în timp ce o cameră focaliza o deschidere în pădure. Deși pentru unii asemenea comentarii pot părea cinice, ele reflectă realitatea psihologică a unui conflict în care civilii sunt ținte frecvente, iar propaganda rusă dezumanizează constant ucrainenii.

„Îi urâm pentru că ne-au făcut să ne pierdem compasiunea,” a spus doctorul Andrii Bazarni, dintr-un spital de campanie de lângă Harkov.

Pentru ucraineni, războiul nu este doar o confruntare militară, ci o luptă existențială. Mulți sunt convinși că o victorie rusă ar însemna nu doar pierderea suveranității, ci și represalii, detenții sau execuții.

Cât de mult mai poate rezista Ucraina? Nu există un răspuns clar. Un ofițer de recrutare din Kiev a oferit un exemplu: dintr-un grup de 30 de recruți, doar opt au ajuns la centrul de instruire – unii au fugit, alții au declarat probleme medicale.

Totuși, cei care se înrolează voluntar înainte de a fi mobilizați obligatoriu se dovedesc adesea cei mai dedicați.

„Suntem în război cu Rusia de 300 de ani,” a spus YG. „Mai putem rezista o vreme.”

Jurnalistul ucrainean și directorul Institutului Ucrainean al Viitorului, Vadim Denisenko, a declarat că a început un război de uzură . În acest sens, expertul a cerut pregătire pentru o posibilă deteriorare a situației energetice.

Maiorul în rezervă al Gărzii Naționale a Ucrainei, Oleksi Hetman susține că războiul din Ucraina a intrat în stadiul de epuizare .

Timpul, care se presupunea că a jucat în favoarea Rusiei, „s-ar putea să se miște în favoarea Ucrainei”.