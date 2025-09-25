„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene

Forțele ruse au reînviat o tactică mai puțin comună și periculoasă, dar adesea eficientă, pentru a ocoli liniile defensive ucrainene, relatează Kyiv Independent.

Într-o tentativă de a se strecura în orașul Kupiansk, evitând să traverseze un rău, unitățile rusești au folosit o conductă de gaze pentru a se deplasa, relata în urmă cu circa două săptămâni grupul de monitorizare DeepState.

În acest fel au reușit să ajungă într-un sat din apropiere, Radkivka, „fără pierderi serioase”.

Este o tactică riscantă, după cum a arătat un videoclip publicat în iulie de agenția de presă independentă rusă Astra, conținând mărturia unui soldat care a luptat în regiunea Kursk, unde forțele ucrainene au lansat o incursiune anul trecut. Într-un moment deosebit de tensionat al luptelor, forțele ruse au apelat la această tactică, în disperare de cauză, în speranța de a lansa un atac decisiv asupra principalelor poziții ucrainene pe teritoriul rus.

Bărbatul, identificat ulterior drept Igor Garus din Sankt Petersburg, a susținut că „zeci de soldați s-au sufocat, s-au sinucis sau au murit într-o stare de panică și delir”.

„Oamenii înnebuneau înăuntru. Unul s-a împușcat. Unul... a îndreptat o mitralieră spre sine. Al doilea și-a zdrobit capul”, spune Garus în videoclip.

Rușii recunosc că aceste tactici au potențial mortal și le numesc chiar așa, dar își asumă costul lor, spune Serhii Bratchuk, purtătorul de cuvânt al Diviziei de Sud a Armatei de Apărare a Ucrainei, explicând că este o tactică pe deplin acceptabilă pentru Rusia.

Contramăsurile ucrainenilor

În cazul Kupiansk, armata ucraineană a reușit să acționeze pentru a limita incursiunea - inundând conducta și apoi vânând trupele care încercau să pătrundă în adâncime în oraș.

Utilizarea pasajelor subterane în război este veche de secole. Armatele au recurs frecvent la tuneluri pentru a ocoli apărarea sau pentru a se deplasa fără a fi detectate.

În Primul Război Mondial, militarii au săpat rețele sub tranșeele inamice pentru a planta explozibili, în timp ce în războiul din Vietnam, forțele americane s-au confruntat cu vastul sistem de tuneluri Cu Chi folosit de Viet Cong.

În cazul Rusiei, aceasta a recurs la conducte de gaze dezafectate pentru a ocoli apărarea ucraineană și amenințările reprezentate de drone, artilerie și alte sisteme de atac, potrivit ofițerului ucrainean în retragere și expert în apărare Viktor Kevliuk.

„Nu este o tactică specială — este doar o modalitate de a ajunge în siguranță la destinația necesară. Dacă ar exista un metrou acolo, inamicul s-ar deplasa prin el”, a explicat el pentru Kyiv Independent.

„Dacă cineva poate transfera resursele necesare din punctul A în punctul B, atunci orice metodă prin care se realizează acest lucru ar trebui considerată eficientă.”

Rușii au obiceiul de a reutiliza tacticile, cu costuri uriașe

În ianuarie 2023, în toiul bătăliilor pentru orașul Avdiivka, regiunea Donețk, trupele rusești au exploatat o secțiune întinsă a unei conducte subterane abandonate, pentru a se infiltra într-o poziție ucraineană fortificată.

Forțele ucrainene le-au observat și le-au lovit cu artileria, dar, câteva săptămâni mai târziu, trupele ruse au făcut o nouă încercare.

De data aceasta, au călătorit peste doi kilometri în subteran, au ajuns în spatele liniilor Ucrainei și au cucerit o porțiune fortificată.

„Din păcate, această tactică și-a dovedit valoarea în timpul bătăliilor din jurul Avdiivka”, a spus Bratchuk.

Apoi, rușii au reluat tactica în cadrul contraofensivei din regiunea Kursk , după incursiunea transfrontalieră a Ucrainei, ce rezista de luni bune.

În orașul Sudja, situat la mai puțin de 10 kilometri de granița cu Ucraina, soldații ruși s-au deplasat 12-15 kilometri printr-o conductă de gaze scoasă din funcțiune, ieșind în spatele liniilor ucrainene.

Potrivit șefului Statului Major General al Rusiei, Valeri Gherasimov, peste 600 de soldați au participat la acea operațiune.

Trupele ruse au stat patru zile în interiorul conductei înainte de a lansa un atac despre care Moscova a susținut că a asigurat recuperarea mai multor sate.

„În ceea ce privește cazul Sudja sau Avdiivka, trebuie să înțelegem că este imposibil să muți un număr mare de trupe printr-o conductă. Principalul factor al succesului inamicului este surpriza: să acționezi pe neașteptate în spatele forțelor noastre”, a spus și Kevliuk.

Potrivit Statului Major al Ucrainei, forțele ucrainene au detectat grupurile de soldați și au provocat pierderi mari în rândurile loc cu ajutorul artileriei și dronelor.

Soldații ruși au plătit un preț mare

O parte din soldații ruși participanți la infiltrarea prin conductă s-au îmbolnăvit, unii dintre ei grav.

„Toți cei care se aflau în tunel (pentru a ajunge în Sudja) au suferit leziuni pulmonare. Luptătorii se sufocau. Unii muriseră deja. Mulți dezvoltă boli cronice netratabile, devin invalizi sau mor. Ofițerii superiori ruși nu au prețuit niciodată prea mult viața unui soldat, trimiterea a sute de luptători în astfel de condiții nu este o decizie dificilă pentru ei”, a declarat în iunie propagandista și bloggera de război rusă Anastasia Kașevarova.

Ce ar trebui să facă Ucraina

„Este evident că aceste metode pot fi folosite și în alte locații. Prin urmare, răspunsul trebuie să fie oficial și sistematic”, a notat analistul Bratchuk, enumerând posibile contramăsuri imediate.

„Cele mai rapide reacții sunt aruncarea în aer a țevilor sau inundarea lor. Mai eficient ar fi însă o colaborare coordonată cu autoritățile locale și specialiștii care au cunoștințe despre conducte, canalizare și sistemele de gaze.”

Bratchuk a subliniat, de asemenea, dificultatea monitorizării rețelei de conducte subterane pe teritoriul ucrainean, spunând că multe dintre planurile inițiale rămân în Rusia.

„Avem probleme cu cartografierea acestei rețele... Sistemul a fost proiectat și construit în epoca sovietică și ne lipsesc multe dintre aceste informații”, a spus el.

Una dintre măsurile folosite de forțele ucrainene pentru a contracara această tactică este instalarea unor rotocoale de sârmă ghimpată în acestea, a explicat Ivan Stupak, consilier guvernamental care a lucrat în cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

„Există fotografii online cu ruși încercând să se strecoare în aceste țevi. Ucrainenii le-au umplut cu sârmă ghimpată. Și nu ca aia folosită în Primul Război Mondial, ci una foarte ascuțită. Dacă te încurci în ea, e aproape imposibil să ieși singur”, a declarat el pentru Radio NV.

Kevliuk a spus că cel mai simplu răspuns este de a menține ieșirile conductei sub controlul de foc, în timp ce o abordare mai complexă ar fi demolarea intrării.

„Concluzie generală: dacă organizați apărarea, studiați temeinic terenul și rețelele inginerești din zona de responsabilitate”, a spus el.