Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
„Cea mai distructivă cursă a înarmării din istoria omenirii". Zelenski cere țărilor să oprească Rusia să extindă războiul în Europa

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel la liderii mondiali să intervină pentru a împiedica Rusia să conducă lumea prin „cea mai distructivă cursă a înarmărilor din istoria omenirii”, el avertizând că imbinarea tehnologiei dronelor și a inteligenței artificiale s-ar putea dovedi catastrofală, relatează The Guardian.

Volodimir Zelenski la Adunarea Generală a ONU foto epa-efe
Volodimir Zelenski la Adunarea Generală a ONU foto epa-efe

În discursul ținut cu ocazia Adunării Generale a ONU de la New York, președintele ucrainean a încercat să mobilizeze nu doar Occidentul, ci și China. Observația sa cu privire la modul în care Rusia folosește tehnologia pentru a schimba fața războiului s-a situat la polul opus față de afirmația lui Donald Trump conform căreia armata Rusiei ar putea fi doar un tigru de hârtie.

El a avertizat că Vladimir Putin, dacă nu este oprit, va folosi drone pentru a-și extinde războiul în întreaga Europă. „Faptele sunt simple. Oprirea acestui război acum, și, odată cu el, a cursei înarmărilor globale, este mai ieftină decât construirea de grădinițe subterane sau a unor buncăre masive pentru infrastructura critică mai târziu”, a declarat el. „A-l opri pe Putin acum este mai ieftin decât a încerca să protejăm fiecare port și fiecare navă de teroriști. A opri Rusia acum este mai ieftin decât să ne întrebăm cine va fi obligat să creeze o simplă dronă cu un focos nuclear.”

Acum zece ani, a spus el, „războiul arăta diferit și nimeni nu și-ar fi putut imagina că drone ieftine ar putea crea zone ale morții care să se întindă pe zeci de kilometri, unde nimic nu se mișcă, nici vehicule, nici o formă de viață. Oamenii își imaginau așa ceva doar după un atac nuclear. Acum este realitatea creată de drone și încă nu avem inteligență artificială.”

Referindu-se la recentul val de perturbări rusești în Europa, inclusiv o incursiune cu drone în Polonia, el a spus: „Putin era hotărât să ducă mai departe războiul, într-un mod mai amplu și mai profund... pentru a continua acest război prin extinderea lui”.

El a spus că avertizase Europa și înainte cu privire la intențiile Rusiei, „iar acum drone rusești zboară prin Europa”. Nimeni nu poate fi imun la expansiunea războiului, a spus el. „Trăim cea mai distructivă cursă a înarmărilor din istoria omenirii”.

„Cu fiecare an cu care continuă acest război, armele devin şi mai mortale, şi numai Rusia este de vină pentru acest lucru", a susţinut el.

Dreptul internațional nu mai apără de război

El a mai spus că în lumea modernă „doar prietenii și armele” protejează țările, și nu dreptul internațional sau rezoluțiile ONU.

„Dacă o naţiune doreşte pace, ea trebuie să lucreze la arme. Este teribil, dar aceasta este realitatea. Nu dreptul internaţional, nu cooperarea. Armele sunt cele care decid cine supravieţuieşte”, a punctat Zelenski, precizând că „nu există garanţii de securitate” şi totul depinde de alianţele şi de armele pe care reuşeşte să le obţină o țară.

Pe de altă parte, fiecare țară se confruntă cu o alegere între pace și a acorda o mână de ajutor Rusiei prin continuarea comerțului cu Moscova. Cei care au continuat să finanțeze războiul au supus prizonieri de război, copii răpiți și ostatici unor perioade mai lungi de captivitate, a subliniat liderul ucrainean.

Poziția Kremlinului

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a atribuit comentariile faptului că Trump tocmai se întâlnise cu Zelenski în marja adunării generale a ONU de la New York. „Desigur, președintele Trump a auzit versiunea lui Zelenski asupra evenimentelor. Și se pare că, în acest moment, această versiune este motivul evaluării pe care am auzit-o.”

Peskov susține că armata rusă înregistrează progrese în Ucraina, chiar dacă progresiv. Putin „a afirmat în repetate rânduri acest lucru - avansăm foarte atent pentru a minimiza pierderile... Acestea sunt acțiuni deliberate”, a susținut el.

Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, în prezent cunoscut pentru retorica sa agresivă, a scris pe Telegram că Zelenski l-a atras pe Trump într-o „realitate alternativă” în care Ucraina ar putea câștiga războiul. Medvedev a adăugat însă că este încrezător că Trump  va schimba în curând cursul.

„Nu am nicio îndoială, se va suci. Întotdeauna o face... Cel mai probabil îi va spune în curând [lui Zelenski] să semneze capitularea”, a scris Medvedev.

Bloggerii militari ruși au profitat de remarcile lui Trump, prezentându-le ca un semn că acesta încearcă să se îndepărteze de război și să se distanțeze de un conflict pe care cândva a promis că îl va încheia în câteva zile.

„SUA încearcă să se spele pe mâini ca să nu-și piardă reputația dacă Ucraina se prăbușește”, a scris Dva Mayora, un canal de Telegram cu legături cu Ministerul Apărării din Rusia.

Trump spune că Ucraina și-ar putea recupera teritoriul

Marți, Trump a oferit o evaluare optimistă a perspectivelor Ucrainei în război, susținând că Rusia se află într-o mare dificultate din punct de vedere economic. Este una dintre cele mai puternice declarații de susținere pe care le-a oferit Kievului în ultimele luni, scrie The Guardian.

„Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, se află în poziţia de a lupta şi de a recupera toată Ucraina în forma sa originală”, a scris Trump..

„Am avut o întâlnire bună cu preşedintele Trump şi am vorbit, de asemenea, cu mulţi alţi lideri influenţi. Împreună, putem schimba multe”, a subliniat Zelenski în discursul de la tribuna ONU. „Desigur, facem tot posibilul pentru a ne asigura că Europa oferă (Ucrainei) un ajutor real şi, evident, contăm pe SUA”, a completat el, a relatat Reuters.

Mesajul transmis marţi de Trump încurajează Ucraina, dar fără a angaja sprijinul SUA,  transmițând indirect europenilor mesajul că trebuie să contribuie cu mai mulţi bani la ajutorul economic şi militar pentru Ucraina, în special prin cumpărarea de arme americane, remarcă mai mulţi comentatori citaţi de Reuters, potrivit Agerpres.

Europa

