Ucraina accelerează dezvoltarea propriului scut antirachetă, pe fondul deficitului de sisteme Patriot

Ucraina își intensifică eforturile pentru a dezvolta un sistem propriu de apărare antirachetă, în contextul în care stocurile de interceptori americani, utilizați pentru doborârea rachetelor balistice rusești, devin tot mai limitate.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, în cadrul unui summit al Comunității Politice Europene, că Europa ar trebui să fie capabilă să producă singură toate mijloacele necesare pentru a se apăra împotriva amenințărilor, inclusiv a atacurilor balistice.

„Cred că Europa trebuie să poată produce tot ce îi este necesar pentru a se apăra”, a afirmat acesta.

Dependența de sistemele americane

În prezent, Ucraina se bazează în mare măsură pe sistemul Patriot missile system și pe interceptorii PAC-3 pentru a contracara atacurile rusești. Însă utilizarea intensă a acestor sisteme, inclusiv în alte regiuni, a dus la scăderea disponibilității.

În același timp, alternativele europene, precum IRIS-T sau SAMP-T, nu sunt produse în cantități suficiente pentru a acoperi necesarul Ucrainei.

Acest context a determinat Kievul să caute soluții interne, în paralel cu eforturile de achiziție prin mecanismele NATO.

Un proiect cu ambiții europene

Companii ucrainene din domeniul apărării lucrează deja la alternative. Printre acestea se numără inițiativa „Freya”, dezvoltată de compania Fire Point, care propune un sistem antiaerian integrat la nivel european.

Conceptul presupune combinarea unui lansator ucrainean cu rachete interceptoare FP-7 și tehnologii occidentale, inclusiv sisteme de ghidare furnizate de Diehl Defense.

Potrivit dezvoltatorilor, racheta FP-7 ar putea atinge viteze de aproximativ 1.500 de metri pe secundă și ar putea fi adaptată atât pentru lovituri la sol, cât și pentru interceptarea rachetelor balistice.

Proiectul vizează integrarea unor componente provenite din mai multe state europene, inclusiv radare și sisteme de comandă, într-o arhitectură comună.

Provocări tehnologice și logistice

Dezvoltarea unui sistem capabil să intercepteze rachete balistice este însă complexă. Sunt necesare radare performante pentru detectarea timpurie a țintelor, precum și sisteme avansate de ghidare pentru interceptori.

Ucraina nu produce încă toate aceste componente, ceea ce o obligă să depindă de parteneri externi pentru elemente critice.

În același timp, autoritățile și companiile din Ucraina folosesc conflictul în curs pentru a testa noile tehnologii în condiții reale, accelerând astfel procesul de dezvoltare.

Obstacole birocratice și politice

Un alt obstacol major este reprezentat de procesele decizionale din Europa. Analiștii avertizează că birocrația și competiția între statele europene ar putea încetini sau chiar bloca astfel de inițiative.

Chatham House subliniază că, deși Ucraina a devenit un centru important de expertiză în apărarea împotriva atacurilor cu rachete și drone, implementarea rapidă a unor proiecte comune rămâne dificilă în cadrul european.

Deși Ucraina și-a propus să dezvolte un sistem antirachetă propriu într-un interval de aproximativ un an, experții consideră că atingerea acestui obiectiv depinde în mare măsură de sprijinul extern și de viteza cooperării internaționale.

În contextul unui conflict prelungit și al incertitudinilor privind livrările de armament, eforturile de dezvoltare internă ar putea deveni un element esențial al strategiei de apărare a Ucrainei și, potențial, al securității europene în ansamblu.