Ucraina a publicat imagini cu noua versiune a rachetei Neptun

Ministrul ucrainean al apărării Denis Șmihal a prezentat unei delegații lituaniene o nouă versiune a rachetei de croazieră Neptun, relatează publicația de specialitate Militarnyi.

Șmihal a distribuit marți, în premieră, imagini cu o nouă versiune a rachetei Neptun. Totodată, a publicat imagini cu drona Peklo, ambarcațiunea navală fără echipaj Magura V7, precum și alte echipamente fabricate în plan intern.

Ministrul nu a dezvăluit specificațiile tehnice ale noii versiuni a rachetei Neptun prezentate, însă diferențele față de versiunile anterioare sunt evidente.

Potrivit publicației Militarnyi, racheta prezintă modificări notabile de design, inclusiv două proeminențe laterale. Ministerul Apărării nu a dezvăluit scopul acestora. O ipoteză ar fi că acestea ar putea fi compartimente suplimentare pentru combustibil.

Noua versiune Neptun are, de asemenea, aripioare de o lungime diferită în raport cu cel mai vechi model, R-360, și cel mai nou, „Neptun lung”.

Denis Șmihal, a declarat că producătorii ucraineni au creat „soluții pregătite pentru a lovi inamicul în față și în spate ”. El a adăugat că aceștia au prezentat articole care „pot fi deja produse mâine în țările partenere în cadrul programului Build with Ukraine”, ce facilitează cooperarea în domeniul apărării cu țările partenere.

Neptun Lung

În august 2025, Ucraina prezenta o nouă versiune a rachetei Neptun, și anume modelul „Neptun cel Lung”.

Aceasta era capabil să poarte un focos de 260 kg, cu 110 kg mai mult decât racheta antinavă Neptun originală, iar raza sa de acțiune era mărită la 1000 km, față de doar 280 km cea originală. Corpului rachetei are șase metri fără booster, iar diametrul său era de 50 de centimetri.

Producția de rachete a Ucrainei rămâne limitată, doar aproximativ 50 de rachete Neptun fiind lansate în ultimul an.