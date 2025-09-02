Turcia intră în clubul puterilor hipersonice. Racheta Tayfun Block-4, gata de producție în masă din 2026

Turcia va demara producția în masă a noii sale rachete balistice hipersonice începând cu anul 2026, a anunțat compania Roketsan, principalul producător de armament al țării, în cadrul unui eveniment dedicat industriei de apărare organizat la finalul săptămânii trecute.

Potrivit informațiilor prezentate de conducerea companiei, racheta Tayfun Block-4, aflată deja în etapele avansate ale dezvoltării, marchează un pas semnificativ în ambițiile Ankarei de a-și consolida poziția pe harta marilor puteri militare ale lumii.

Turcia, în rând cu marile puteri militare

Prin Tayfun Block-4, Turcia intră într-un club extrem de restrâns, format din state precum Rusia, China, Statele Unite și Iran – toate implicate activ în dezvoltarea tehnologiei rachetelor hipersonice. Aceste arme, capabile să atingă și să mențină viteze de peste Mach 5 (de cinci ori viteza sunetului), sunt considerate esențiale pentru dominația în viitoarele conflicte armate.

Pentru Ankara, această reușită vine în contextul unei strategii extinse de dezvoltare a capabilităților militare autohtone – de la portavioane și avioane de luptă proprii, până la sisteme navale și aeriene de ultimă generație. În mod semnificativ, Turcia se repoziționează și ca furnizor de armament alternativ pentru aliații săi din NATO, dar și pentru state din afara blocului euro-atlantic.

Ce știm despre racheta Tayfun Block-4

Potrivit directorului general Roketsan, Murat İkinci, Tayfun Block-4 este „cea mai performantă rachetă balistică produsă intern de Turcia”, capabilă să confere o viteză hipersonică constantă pe tot parcursul traiectoriei. Spre deosebire de alte rachete care ating temporar aceste viteze, Tayfun reușește să le mențină datorită arhitecturii sale avansate.

Racheta, cu o greutate de peste șapte tone, este echipată cu un focos exploziv de tip fragmentare-blast, destinat neutralizării țintelor strategice – de la infrastructuri critice până la sisteme de apărare antiaeriană. Concepută pentru a „deruta” sistemele defensive inamice, arma integrează tehnologii care sporesc precizia și puterea distructivă.

Deși raza exactă de acțiune nu a fost confirmată oficial, estimările presei de specialitate din SUA (The War Zone) situează Tayfun Block-4 în categoria rachetelor balistice cu rază medie – între 1.000 și 3.000 km. Versiunile anterioare ale rachetei Tayfun ar fi atins ținte aflate la 560 km, potrivit declarațiilor președintelui Recep Tayyip Erdoğan.

Ambiții mai mari: sistemul MIDLAS și exporturile de armament

În paralel, Roketsan lucrează intens la consolidarea prezenței sale internaționale. Recent, compania a testat cu succes sistemul MIDLAS – un lansator vertical de rachete destinat navelor militare turce. Prima fregată dotată cu acest sistem este TCG Istanbul, navă amiral a noii generații.

Planurile includ nu doar integrarea MIDLAS pe alte platforme din flota turcă, ci și exportul acestuia, în condițiile în care Turcia a înregistrat în 2024 o creștere de aproape 30% a exporturilor din domeniul apărării și aerospațial, ajungând la un nivel record de 7,2 miliarde de dolari.

Potrivit lui İkinci, livrările rachetei Tayfun în versiunile sale actuale continuă către forțele armate turce, în timp ce noi variante – adaptate în funcție de tipul de misiune și configurarea focoaselor – sunt deja în dezvoltare. Testările versiunii avansate, Tayfun Block-4, vor începe în perioada imediat următoare.

„Tayfun este deja în producție de serie. Dar este mai mult decât o rachetă – este o familie de sisteme, care va continua să evolueze”, a spus İkinci.

Pentru Ankara, lansarea acestei noi rachete nu este doar o demonstrație tehnologică, ci și un mesaj strategic într-un context regional tot mai tensionat.