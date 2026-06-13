Trump va lua cina cu Emmanuel Macron la Versailles după reuniunea liderilor G7

Președintele american Donald Trump va participa miercurea viitoare, 17 iunie, la o cină cu președintele francez Emmanuel Macron la Palatul Versailles, potrivit unui înalt oficial al administrației Trump.

Cina va avea loc după summitul G7 de la Évian-les-Bains, scrie Politico.

Macron îl invitase anterior pe liderul american la această întâlnire privată, însă până acum Casa Albă nu confirmase participarea sa. Palatul Élysée a confirmat, de asemenea, evenimentul sâmbătă.

Potrivit publicației citate, invitația lansată de președintele francez este văzută ca o încercare de a-i face pe plac lui Trump, cunoscut pentru aprecierea sa față de fast și decorurile luxoase, dar și ca un mod de a-l convinge să rămână până la finalul summitului.

Liderii europeni speră să discute cu acesta despre mai multe subiecte, inclusiv războiul din Ucraina și conflictul cu Iranul. Anul trecut, Trump a părăsit summitul înainte de încheiere din cauza tensiunilor legate de Iran.

Trump urmează să ajungă în Franța luni. El va avea o întâlnire bilaterală cu Macron, urmată de ceremonia oficială de primire și de o cină de lucru.

Potrivit unui oficial american, președintele va aborda cu aliații teme de interes comun precum creșterea economică, reziliența lanțurilor de aprovizionare, imigrația ilegală și inteligența artificială.

Marți, Trump va participa la o sesiune de lucru a G7 alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, fără ca o întâlnire bilaterală să fie programată oficial, și va avea întrevederi cu liderii Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.

Miercuri, președintele american se va întâlni cu liderii Egiptului și Indiei și va participa la discuții despre inteligența artificială alături de liderii G7 și reprezentanți ai industriei tehnologice.

Și președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, va participa la summitul G7 din Franța, fiind prima dată când țara participă la un summit al formului internațional de la crearea sa, în 1975.

Invitația i-a fost înmânată personal ministrului sirian de finanțe, Yisr Barnieh, care a participat la reuniunile financiare ale grupului desfășurate săptămâna aceasta la Paris, a declarat o sursă pentru Reuters.

Sursa, un oficial sirian, a afirmat că participarea Siriei la discuții se va concentra probabil pe rolul țării ca „potențial hub strategic pentru lanțurile de aprovizionare”, după închiderea Strâmtoarii Ormuz.