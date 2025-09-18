Video Donald Trump s-a întâlnit cu premierul britanic Keir Starmer, în ultima zi a vizitei de stat în UK

Președintele SUA poartă discuții cu Keir Starmer înainte de a participa la un eveniment de afaceri și apoi va apărea la o conferință de presă comună cu primul ministru.

Președintele SUA, Donald Trump, a sosit la Chequers pentru întâlnirea cu premierul britanic Keir Starmer.

Chequers este o casă elisabetană oferită prim-miniștrilor britanici pentru a-i întâmpina pe oaspeți și este folosită astăzi pentru a-l întâmpina pe Donald Trump pentru discuții. Keir Starmer și Donald Trump vor apărea și într-o conferință de presă comună.

Donald Trump a sosit miercuri la Londra pentru ceea ce oficialii britanici au descris drept „cea mai amplă ceremonie de bun venit oferită unui lider străin în epoca recentă”.

Vizita marchează a doua deplasare oficială de stat a președintelui american în Regatul Unit și are loc într-un context geopolitic delicat, dar încărcat de oportunități economice.