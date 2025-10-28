search
Marți, 28 Octombrie 2025
Fiica lui Brigitte Macron a vorbit despre „deteriorarea stării de sănătate” a mamei sale, care este hărțuită cibernetic

Publicat:

Fiica lui Brigitte Macron a vorbit despre „deteriorarea stării de sănătate” a mamei sale. Prima doamnă a Franței se află într-un proces privind agresiuni cibernetice împotriva sa.

Brigitte Macron și Tiphaine Auzière/FOTO: Alamy
Brigitte Macron și Tiphaine Auzière/FOTO: Alamy

La Paris, pedepsele solicitate în procesul presupuselor agresiuni cibernetice împotriva primei doamne a Franţei, Brigitte Macron sunt pedepse cu închisoarea de la 3 la 12 luni cu suspendare și amenzi de până la 8.000 de euro pentru cei zece presupuși hărțuitori cibernetici, scrie Rfi.

Tiphaine Auzière este fiica lui Brigitte Macron, Are 41 de ani şi de profesie este avocată. S-a prezentat în faţa judecătorilor pentru a le spune că „starea de sănătate a mamei sale s-a deteriorat”.

Brigitte Macron este absentă de la proces, dar le-a spus anchetatorilor că zvonul a avut „un impact foarte puternic” asupra anturajului său și asupra ei însăși, relatând că nepoții ei au auzit că „bunica lor este un bărbat”.

În acest dosar sunt cercetate 10 persoane cu vârste cuprinse între 41 şi 65 de ani. Pe lângă procesul de la Paris, mai există o plângere în Statele Unite ale Americii formulată pe acelaşi subiect .

Atacurile împotriva lui Brigitte Macron se bazează pe o teorie falsă potrivit căreia aceasta ar fi, de fapt, un bărbat numit Jean-Michel Trogneux, numele fratelui ei mai mare. Această teorie, apărută inițial în mediul online, a fost amplificată de bloggerițe franceze și ulterior de influenceri internaționali.

Europa

