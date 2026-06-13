Europa cu două viteze: nașterea unui nucleu de putere

Europa caută un nucleu dur de decizie în domeniul apărării: formatul E5 promite viteză și eficiență strategică, dar ridică întrebări esențiale despre reprezentarea statelor de pe flancul estic și viitorul echilibrului de putere în Europa.

Trăim pe un continent care cheltuiește mult și decide greu ce face pentru securitatea cetațenilor săi. Europa traversează un paradox strategic. Niciodată în ultimele decenii nu s-au alocat atâția bani pentru apărare, nu s-au semnat atâtea contracte industriale și nu s-au rostit atâtea discursuri despre „autonomie strategică". Și totuși, continentul rămâne incapabil să transforme aceste resurse într-o arhitectură de putere coerentă. Banii există, industria se trezește, amenințarea este evidentă — lipsește însă nucleul politic care să lege toate aceste elemente într-un sistem funcțional de decizie. Pe acest fond trebuie citită inițiativa comisarului european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, de a transforma formatul E5 — Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și Polonia — într-un „Consiliu Informal de Securitate" al Europei.

Vă întrebați de ce este Regatul Unit care nu mai este în UE? Tocmai pentru că Regatul Unit nu mai este în UE, propunerea lui Kubilius e construită în mod deliberat în afara cadrului instituțional al Uniunii. Asta e cheia care explică aparenta contradicție. Kubilius susține că tratatele actuale ale UE nu au fost create pentru apărarea teritorială a Europei și nu pot integra cu ușurință parteneri apropiați precum Regatul Unit, Norvegia sau Ucraina. O structură interguvernamentală ar permite statelor interesate să avanseze mai rapid, fără a aștepta modificarea tratatelor sau consensul tuturor celor 27. Cu alte cuvinte, nu vorbim de un organ al UE, ci de un format de cooperare între state — iar la cooperare interguvernamentală poate participa oricine e invitat, indiferent de apartenența la Uniune (la fel cum Marea Britanie participă deja la NATO, la Joint Expeditionary Force sau la "coaliția de voință" pentru Ucraina).

Logica e una pragmatică, nu instituțională. Regatul Unit rămâne, alături de Franța, una dintre cele două puteri nucleare ale Europei, cu una dintre cele mai capabile armate și industrii de apărare ale continentului. O arhitectură de securitate europeană care l-ar exclude pe motiv de Brexit ar fi pur și simplu mai slabă. De aceea formatul E5 (Londra, Paris, Berlin, Roma, Varșovia) există deja ca grup informal al marilor puteri militare europene, iar Kubilius vrea să-l folosească drept nucleu: planul prevede ca acest grup să conducă elaborarea cadrului pentru o nouă Uniune Europeană a Apărării, menită să integreze inclusiv Ucraina în arhitectura de securitate a continentului.

Într-o versiune anterioară a ideii, prezentată în ianuarie la conferința de securitate din Suedia, Kubilius descria un organism ceva mai larg: un Consiliu de Securitate European cu membri permanenți-cheie și alți membri rotativi, în total 10-12, care să discute subiectele esențiale de apărare, cu eventuala participare a Regatului Unit, pentru a permite decizii rapide. Între versiunea din ianuarie (Sälen, Suedia) și cea din iunie (formatul E5), propunerea lui Kubilius s-a comprimat semnificativ — și asta nu e un detaliu tehnic, ci un semnal politic. Varianta inițială, cu membri permanenți-cheie plus membri rotativi, încerca să împace două lucruri greu de împăcat: eficiența decizională a unui grup restrâns și legitimitatea unei reprezentări mai largi. Mecanismul rotației era, în esență, o concesie făcută statelor mici și mijlocii — o promisiune că nu vor fi excluse definitiv de la masa deciziilor. Trecerea la formatul E5 abandonează această concesie. Practic, Kubilius a renunțat la a mai construi legitimitate prin incluziune și a optat pentru un directorat pur al marilor puteri militare: cele două puteri nucleare ale Europei (Franța, Marea Britanie), cele două mari economii continentale (Germania, Italia) și statul cu cea mai rapidă creștere a cheltuielilor de apărare de pe flancul estic (Polonia). Logica e una de criză: când timpul presează — iar contextul din ianuarie încoace, cu războiul SUA–Iran, șocul energetic prin Hormuz și incertitudinea angajamentului american în Europa, doar a accentuat presiunea — viteza bate reprezentativitatea. Costul acestei alegeri e însă vizibil, mai ales dintr-o perspectivă românească. În varianta cu 10-12 membri și rotație, un stat ca România — cu graniță directă la Marea Neagră și la Ucraina — avea cel puțin teoretic un loc periodic la masă. În varianta E5, flancul estic e reprezentat exclusiv de Polonia, iar dimensiunea sud-est-europeană și pontică a securității continentale dispare practic din nucleul decizional. E exact riscul semnalat de criticii „Europei cu două viteze": un organism gândit să ocolească veto-urile și lentoarea celor 27 ajunge să ocolească și interesele legitime ale celor care nu sunt în cameră. Mai e un aspect subtil: în ianuarie, participarea Regatului Unit era formulată ezitant („eventuală"), ca o opțiune. În iunie, Londra e membru fondator, nominalizat explicit. Asta arată cât de repede s-a banalizat ideea că arhitectura de securitate europeană se construiește în afara tratatelor UE — singura cale prin care britanicii pot fi incluși structural, dar și o recunoaștere implicită că Uniunea, ca instituție, nu poate livra singură apărarea continentului în ritmul cerut de evenimente. Există însă și un revers, vizibil mai ales din perspectiva României: dacă structura e gândită în afara tratatelor tocmai ca să-i includă pe britanici și să ocolească veto-urile, atunci ea ocolește și statele membre mai mici. Politologul Corneliu Bjola observa că atât propunerea germană, cât și cea a lui Kubilius merg spre o Europă "cu două viteze", cu un directorat de cinci-șase state — iar România nu a fost nici măcar invitată la discuții. Deci paradoxul e dublu: un stat din afara UE ar sta la masa deciziilor de securitate europeană, în timp ce state membre cu flanc estic ar rămâne pe dinafară.

Propunerea nu vizează crearea peste noapte a unei armate europene, un proiect care rămâne politic prematur și juridic complicat. Miza este alta, mai pragmatică și, tocmai de aceea, mai realizabilă: constituirea unui centru de gravitație politică, restrâns și flexibil, capabil să pregătească decizii rapide acolo unde mecanismul celor 27 de state membre se dovedește lent, prizonier al consensului și inadaptat la ritmul unui război de mare intensitate aflat la frontierele Uniunii.

De ce tocmai aceste cinci state?

Compoziția E5 nu este întâmplătoare. Cele cinci capitale concentrează cea mai mare parte a greutății militare, industriale, bugetare și diplomatice a Europei. Franța și Regatul Unit aduc capabilitățile nucleare europene și experiența expediționară. Germania aduce motorul industrial și financiar. Polonia aduce realitatea flancului estic: stat de linie, hub logistic vital pentru Ucraina și unul dintre cei mai mari investitori europeni în apărare raportat la PIB. Italia completează formatul cu o industrie de apărare semnificativă și cu greutate diplomatică în Mediterana și în relația transatlantică. Includerea Londrei merită subliniată separat. După Brexit, Regatul Unit a rămas una dintre cele mai relevante puteri militare ale continentului și unul dintre cei mai activi susținători operaționali ai Kievului, dar fără un canal instituțional de participare la deciziile europene de apărare. Un format informal de tip E5 rezolvă elegant această problemă: oferă Londrei o cale pragmatică de reintrare în arhitectura europeană de securitate, fără a-i cere o imposibilă revenire instituțională în Uniune. Există însă și o dimensiune reactivă a momentului. Formatul E3 — Regatul Unit, Franța, Germania — a generat, prin reuniunile sale recente cu președintele Zelenski, nemulțumiri explicite la Varșovia și Roma. Premierul polonez Donald Tusk a transmis fără echivoc că Polonia trebuie să fie parte a discuțiilor despre încheierea războiului din Ucraina și că aranjamentele negociate fără ea nu o vor obliga. Extinderea de la trei la cinci nu este, deci, doar un exercițiu de design instituțional, ci și un răspuns la o criză de reprezentare: cine are dreptul să vorbească în numele securității europene?

Ucraina: de la beneficiar la furnizor de securitate

Elementul cu adevărat transformator al propunerii Kubilius este poziționarea Ucrainei. Logica tradițională a sprijinului occidental a tratat Kievul ca beneficiar: Europa dă, Ucraina primește. Realitatea ultimilor ani a inversat parțial această relație. Ucraina dispune astăzi de cea mai relevantă experiență militară convențională din Europa, dobândită în singurul război de mare intensitate purtat pe continent de la 1945 încoace.

Această experiență nu este abstractă. Ea înseamnă un ecosistem de drone care a redefinit costul și logica loviturii de precizie, inovație continuă în război electronic, sisteme de comandă-control testate sub foc, apărare antiaeriană de proximitate adaptată la amenințări care nu existau acum cinci ani și, poate cel mai important, un ciclu lecții-învățate-capabilități care se măsoară în săptămâni, nu în ani. Niciun program european de achiziții, oricât de generos finanțat, nu poate cumpăra acest tip de capital strategic. El poate fi doar integrat — prin coproducție, instruire comună, schimb de date tactice și includerea companiilor ucrainene în lanțurile industriale europene.

Integrarea Ucrainei în arhitectura de apărare înainte de finalizarea aderării formale la UE sau NATO răstoarnă astfel secvențialitatea clasică: nu mai întâi tratate, apoi cooperare, ci mai întâi fapte operaționale, apoi consacrare juridică. Pentru Kiev, beneficiul este dublu — acces direct la finanțare și programe industriale pe termen scurt, ancorare ireversibilă în securitatea continentală pe termen mediu. Pentru Europa, beneficiul este existențial: lecțiile frontului ajung să modeleze deciziile politice înainte ca ele să devină istorie militară.

Banii există deja dar lipsește dirijorul

Un argument frecvent împotriva noilor formate politice este că Europa are deja prea multe structuri și prea puține rezultate. Obiecția este legitimă, dar ratează esența problemei. Uniunea a construit în ultimii ani instrumente financiare și industriale fără precedent: SAFE pune la dispoziție până la 150 de miliarde de euro în împrumuturi pe termen lung pentru achiziții comune — muniții, rachete, drone și contra-drone, apărare aeriană și antirachetă, C4ISTAR, spațiu, mobilitate militară. Regula care limitează la 35% componentele provenite din afara UE, SEE-AELS sau Ucrainei nu este protecționism gratuit, ci politică industrială: reducerea dependențelor externe și consolidarea bazei tehnologice europene și ucrainene. EDIP (European Defence Industry Programme / Programul European pentru Industria de Apărare) completează tabloul cu instrumente structurale pentru producție, securitatea aprovizionării și un mecanism dedicat industriei ucrainene — modest financiar, dar decisiv ca direcție politică. Problema nu este, așadar, lipsa instrumentelor, ci absența dirijorului. Banii nu prioritizează singuri capabilități, nu distribuie sarcini între state și nu conectează producția cu nevoile operaționale. Fără un nucleu politic care să facă aceste alegeri rapid, riscul este ca Europa să cheltuiască mai mult fără să devină proporțional mai pregătită — o rearmare contabilă, nu strategică. Exact acest gol decizional își propune E5 să-l umple: nu structură paralelă de comandă, ci mecanism de inițiere, armonizare și accelerare.

Trei vulnerabilități pe care formatul trebuie să le atace

Credibilitatea proiectului se va măsura în capacitatea de a corecta trei slăbiciuni structurale. Prima este fragmentarea decizională: planificări naționale necorelate, cicluri bugetare diferite, proceduri de achiziții incompatibile. A doua este fragmentarea industrială: statele europene operează o multitudine de sisteme diferite acolo unde Statele Unite operează câteva, cu efecte directe asupra interoperabilității, costurilor de mentenanță și vitezei de producție. A treia, cea mai sensibilă, este dependența de capabilitățile americane în domenii critice: informații spațiale, realimentare în aer, transport strategic, apărare antirachetă, muniții de precizie, comandă integrată. O Uniune Europeană a Apărării care nu adresează frontal aceste dependențe rămâne retorică politică, oricât de sofisticat i-ar fi ambalajul instituțional. Domeniul dronelor și al sistemelor contra-drone se conturează ca primul teren de testare. El combină urgență operațională evidentă — incidentele cu drone rusești la frontierele NATO au demonstrat cât de subțire este umbrela actuală —, costuri relativ reduse, producție rapid scalabilă și un transfer direct de know-how dintr-un teatru activ. Dacă E5 nu poate livra rezultate nici măcar aici, nu va putea livra nicăieri.

Linia roșie: relația cu NATO

Testul politic decisiv rămâne relația cu Alianța Nord-Atlantică. Orice percepție de duplicare a NATO va mobiliza instantaneu rezistența statelor pentru care garanția americană este indispensabilă — și flancul estic, de la Baltica la Marea Neagră, face parte din această categorie. Formula viabilă este una de subsidiaritate strategică: E5 nu decide în locul NATO, ci pregătește poziții europene comune, accelerează contribuțiile convenționale ale europenilor și asigură că, acolo unde Alianța identifică deficite, Europa poate furniza rapid capabilități. În această lectură, un pilon european mai puternic nu slăbește NATO, ci îi prelungește viața într-o eră în care atenția strategică americană migrează spre Indo-Pacific.

Perspectiva statelor din afara nucleului

Pentru statele europene care nu fac parte din E5 — și România se află printre ele —, miza imediată este participarea timpurie la cercul extins al celor aproximativ 15 state avute în vedere pentru lansarea inițiativei. Lecția formatelor restrânse este veche și dureroasă: cine nu este la masă riscă să fie în meniu.Pentru un stat de flanc estic, cu frontieră directă pe Dunăre cu zona de război și cu vulnerabilități demonstrate în apărarea antiaeriană, absența din mecanismele unde se vor prioritiza capabilitățile, se vor distribui finanțările SAFE și se vor decide proiectele comune de apărare aeriană ar fi o eroare strategică cu costuri concrete, nu simbolice. „Cine nu e la masă e în meniu" este parafraza unei replici celebre a lui Antony Blinken despre ordinea internațională („If you're not at the table, you're on the menu"). Transplantul ei în context intraeuropean e retoric eficient, dar spune ceva neliniștitor: tratează relațiile dintre aliați și parteneri UE cu vocabularul competiției dintre puteri rivale. Dacă metafora e exactă, atunci proiectul Uniunii Europene a Apărării s-a născut deja cu un defect — pentru că o arhitectură de securitate în care membrii fondatori „mănâncă" pe rând nu produce încredere, ci o cursă a anxietății. Iar anxietatea e exact ce se vede: graba de a intra „timpuriu" nu din convingere strategică, ci de frica excluderii. Lecția formatelor restrânse e într-adevăr veche. Formatul Normandia (Franța, Germania, Rusia, Ucraina) a negociat la Minsk o arhitectură de securitate pentru flancul estic fără niciun stat de pe flancul estic la masă — iar rezultatul l-am văzut. Coaliția E3 pe dosarul iranian, zona euro în criza datoriilor, chiar și „coaliția de voință" pentru Ucraina au arătat același tipar: formatul „informal" și „temporar" tinde să se cristalizeze, iar cine intră târziu intră pe reguli scrise de alții. Din această perspectivă, recomandarea participării timpurii e pragmatism sănătos: la cercul celor ~15, România ar negocia reguli; la aderarea ulterioară, ar accepta reguli. „Participarea timpurie" nu e o invitație care se cere, ci una care se cumpără cu active strategice. Iar aici argumentul românesc e paradoxal de puternic și de prost vândut: cea mai lungă graniță UE/NATO cu Ucraina, controlul gurilor Dunării și al unei porțiuni-cheie din Marea Neagră (adică exact dimensiunea care lipsește complet din E5 — grup în care flancul estic înseamnă doar Polonia și Baltica), baza de la Mihail Kogălniceanu în plină extindere, scutul de la Deveselu, experiența directă cu dronele rusești căzute pe teritoriu național. Problema României nu e absența activelor, ci absența unei oferte articulate: Polonia a intrat în E5 nu pentru că a cerut, ci pentru că a devenit indispensabilă (cheltuieli de apărare de aproape 5% din PIB și cea mai mare armată terestră a UE în construcție). Lecția adâncă nu e „cere un loc la masă", ci „fă-te indispensabil pentru meniu".

Și un avertisment de sens contrar.

Există și riscul simetric, mai rar discutat: graba de a legitima prin participare un format care golește de conținut cadrul comunitar. România este, structural, beneficiarul Europei tratatelor — al regulii unanimității, al solidarității de la articolul 42(7), al fondurilor de tip EDIP accesibile tuturor. Fiecare stat mijlociu care aleargă să intre în „cercul extins" al unui directorat informal validează implicit ideea că deciziile de securitate ale continentului se iau în afara instituțiilor în care statele mijlocii au garanții. Strategia optimă nu e deci una, ci două mișcări simultane: da, participare timpurie la noul format (diagnoza pasajului rămâne valabilă — absența costă mai mult decât prezența), dar cuplată cu insistența, alături de alte state similare, ca noua structură să fie ancorată juridic în cadrul UE/NATO, nu paralelă cu el. Altfel, riscul nu e doar să fii „în meniu" — e să ajuți la scrierea meniului în care vei figura mai târziu.

Concluzie: embrion de directorat sau încă un format?

Propunerea Kubilius are greutate pentru că atacă exact deficitul central al apărării europene: absența unei mase critice de decizie. Ea nu rezolvă divergențele dintre state, nu creează comandă militară europeană și nu elimină dependența de NATO. Dar poate transforma banii, industria și lecțiile războiului din Ucraina într-o arhitectură coerentă — cu condiția să producă rezultate măsurabile: programe comune de apărare aeriană, producție accelerată de muniții, standardizare pentru drone, comenzi multianuale, stocuri comune, mobilitate militară pe coridoarele estice. Două scenarii rămân deschise. Dacă E5 va funcționa deschis, conectat la NATO, integrat cu instrumentele financiare ale Uniunii și orientat spre capabilități concrete, el poate deveni embrionul unui veritabil directorat european de apărare — rampa de lansare a Uniunii Europene a Apărării. Dacă, dimpotrivă, va fi perceput ca un club exclusivist al marilor puteri, decuplat de statele de linie, va genera resentiment, fragmentare și încă un acronim în cimitirul formatelor europene. Factorul care va decide între cele două scenarii este viteza: includerea rapidă a Ucrainei și a statelor de flanc într-o formulă de lucru capabilă să producă proiecte, contracte și pregătire militară înainte ca actuala fereastră strategică să se închidă. Istoria europeană recentă sugerează că ferestrele de acest fel nu rămân deschise mult timp.

Post Scriptum: E5 s-a reunit pentru prima dată pe 25 noiembrie 2024, la Berlin, fiind convocat de ministrul german al apărării Boris Pistorius și botezat „E5" de secretarul britanic al apărării John Healey; la acea reuniune, cei cinci miniștri s-au angajat să „închidă decalajul de capabilități" și să mențină în viață Grupul de Contact pentru Apărarea Ucrainei. Comunicatul oficial publicat de ministerul german al apărării și citat de presa poloneză de specialitate confirmă: „Acum un an, pe 25 noiembrie 2024, la Berlin, miniștrii apărării din Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit au înființat Grupul celor Cinci Miniștri Europeni ai Apărării, pentru a sprijini o cooperare mai strânsă și a accelera acțiunea pe provocările critice de apărare și securitate cu care se confruntă Europa în lumina războiului Rusiei împotriva Ucrainei".

Contextul imediat: la reuniunea inaugurală de la Berlin, toți cei cinci miniștri au insistat pe continuarea asistenței militare pentru Ucraina — Healey a cerut chiar „dublarea" sprijinului — pe fondul pregătirilor pentru scenariul în care SUA, sub noua administrație Trump, și-ar reduce sprijinul.

Caracterul oficial al formatului e atestat de documentele guvernamentale: guvernul britanic publică pe gov.uk declarațiile comune ale „European Group of Five (E5)", precum cea de la Paris din 12 martie 2025, semnată de miniștrii apărării din Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit. Ministerul italian al apărării (difesa.it) confirmă cronologia reuniunilor: Berlin (noiembrie 2024), Varșovia (ianuarie 2025), Paris (martie 2025), apoi Roma (mai 2025), urmate de Londra (10 septembrie 2025) și din nou Berlin în noiembrie 2025.

Poziția lui Kallas în acest format reiese tot din aceste surse: ea apare exclusiv ca participant invitat, nu ca inițiator. La reuniunea de la Berlin din noiembrie 2025 — a șasea a formatului — Pistorius și-a găzduit omologii „alături de Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas"; formularea e mereu aceeași: cei cinci miniștri plus reprezentanții UE și NATO. La fel, la Roma au participat, pe lângă cei cinci miniștri, comisarul Kubilius și oficiali NATO — toți în aceeași poziție de invitați externi ai unui format care le preexistă. Deci, recapitulând: inițiator — Boris Pistorius (Germania); nașul numelui „E5" — John Healey (Regatul Unit); data fondării — 25 noiembrie 2024, Berlin. Kallas nu a emis conceptul; ea (ca și Kubilius) a fost cooptată ulterior ca participant al UE la un format interguvernamental creat în afara Uniunii — detaliu care, cum discutam, e însăși rațiunea de a fi a acestui grup.

Ideea celor ~15 state îi aparține lui Kubilius, nu lui Kallas. În planul prezentat la conferința Martens Centre, Kubilius — nu Kallas — consideră că proiectul Uniunii Europene a Apărării ar putea fi lansat cu participarea a aproximativ 15 țări („în jur de 15 țări ar fi suficiente pentru a demara inițiativa"), cu E5 conducând elaborarea cadrului. Deci secvența E5 → ~15 state este integral construcția comisarului pentru apărare. Kallas nu a propus nici formatul E5 (creat, cum am văzut, de Pistorius și botezat de Healey în noiembrie 2024), nici extinderea lui la 15.

Mai mult: Kallas e mai degrabă pe poziția contrară. Recent, după reuniunea informală a miniștrilor apărării din Cipru, Kallas a respins categoric ipoteza unei structuri militare supranaționale a UE, calificând-o drept ineficientă și generatoare de suprapuneri periculoase cu NATO, subliniind că apărarea rămâne o competență strict națională, iar soluția este consolidarea pilonului european în interiorul NATO, nu duplicarea forțelor. Linia ei constantă a fost cea instituțional-comunitară: „nimic despre Europa fără Europa" — adică decizii prin cadrele existente ale celor 27 — și, pe alt plan, accelerarea extinderii UE ca „antidot împotriva imperialismului rus".

De ce contează distincția. Avem, de fapt, o falie vizibilă chiar în interiorul conducerii europene: Kubilius (Comisia, portofoliul apărării) împinge spre structuri interguvernamentale restrânse, în afara tratatelor, cu Marea Britanie și Ucraina înăuntru; Kallas (Înaltul Reprezentant, SEAE) apără cadrul comunitar și complementaritatea strictă cu NATO. Iar contextul face falia și mai interesantă: chiar acum, Franța, Germania și alte capitale discută o reformă radicală a SEAE, inclusiv retragerea unor atribuții de la Kallas și transferarea lor către Comisie și statele membre, pe fondul nemulțumirilor că ar fi avansat poziții proprii neaprobate de capitale. Cu alte cuvinte, propunerea E5→15 a lui Kubilius nu e doar o idee de arhitectură de securitate — e și o mutare într-o competiție birocratică de la Bruxelles, în care Comisia (von der Leyen/Kubilius) câștigă teren pe apărare exact în momentul în care Înaltul Reprezentant (Kallas) e în defensivă instituțională. Faptul că „masa" la care toți vor să stea se mută dinspre structurile pe care le conduce Kallas spre formate pe care le frecventează Kubilius spune la fel de mult despre raporturile de putere din UE cât spune despre apărarea europeană propriu-zisă.