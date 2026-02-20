Trei schiori au murit vineri în Austria, în urma a două avalanşe produse în zone montane diferite. Autoritățile locale au confirmat decesele și au avertizat că riscul de prăbușire a stratului de zăpadă rămâne unul extrem de ridicat în regiunile montane din vestul țării.

Sursa video: X/ @unwetterfreaks

Cea mai recentă tragedie a avut loc în renumita stațiune de schi St. Anton am Arlberg. Echipele de intervenție sosite la fața locului au reușit să localizeze și să recupereze două persoane acoperite de zăpadă, însă eforturile medicilor au fost zadarnice, relatează Agerpres. Potrivit declarațiilor oficiale, victimele au fost găsite decedate în urma impactului cu masa de zăpadă.

Echipele de intervenţie au reuşit să le recupereze din zăpadă, însă, potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei, acestea nu au mai putut fi salvate. În același incident, alte trei persoane au suferit răni de diverse grade și au fost transportate la spital pentru îngrijiri. Până în acest moment, autoritățile nu au făcut publice date referitoare la identitatea, vârsta sau cetățenia celor care și-au pierdut viața.

Un tată și-a pierdut viața sub ochii fiului său în Nauders

Un alt incident fatal a avut loc în zona tiroleză Nauders, unde un cetățean german în vârstă de 42 de ani a fost surprins de o avalanșă în timp ce schia în afara pârtiilor amenajate. Acesta era însoțit de fiul său, un adolescent de 16 ani. Din nefericire, în timp ce încercau să traverseze un versant nordic, o placă uriașă de zăpadă, cu o lățime de aproximativ 400 de metri, s-a desprins și i-a antrenat la târât pe o distanță de peste 200 de metri.

În timp ce tatăl nu a supraviețuit impactului, fiul său a fost recuperat în viață, deși prezenta răni grave. Poliția a confirmat că cei doi se aflau într-o zonă neprotejată în momentul declanșării fenomenului natural.

Cod de alertă în Tirol și Vorarlberg

Situația meteorologică din ultimele zile a devenit critică în vestul Austriei, după ce în anumite zone din Tirol s-a depus un strat nou de zăpadă ce atinge 40 de centimetri. Această acumulare rapidă a dus la o instabilitate severă a stratului de zăpadă, autoritățile înregistrând doar în cursul zilei de miercuri peste 30 de avalanșe în regiune. Bilanțul total al ultimelor zile este unul sumbru, fiind raportate trei decese repartizate între landul Tirol și landul vecin, Vorarlberg. Salvamontiștii recomandă prudență maximă și respectarea cu strictețe a marcajelor de siguranță.