Trei persoane au murit într-un atac aerian rus în regiunea Zaporojie

Trei persoane au murit în urma atacurilor ruseşti în regiunea Zaporojie, în centrul-estul Ucrainei, a anunţat joi dimineaţă guvernatorul acesteia.

„Ruşii au lansat atacuri cu drone asupra cartierelor rezidenţiale din Vilniansk (...) Două femei şi un bărbat au fost ucişi, iar un alt bărbat a fost rănit”, a declarat Ivan Fedorov pe reţeaua de socializare Telegram.

„Locuinţe au fost distruse şi au izbucnit incendii”, a adăugat el.

Delegaţiile ucraineană şi rusă s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Au fost primele negocieri directe cunoscute între Moscova şi Kiev cu privire la planul american de soluţionare a conflictului. Discuţiile ar trebui să se reia duminică la Abu Dhabi.

Până atunci, Rusia continuă atacurile zilnice, făcând victime civile şi afectând în special infrastructura energetică, scrie News.

În noaptea de marţi spre miercuri, astfel de atacuri au provocat trei morţi în ţară, dintre care doi în suburbia Kievului, potrivit autorităţilor locale.

Bilanţul unui atac rus cu drone, marţi, împotriva unui tren de călători în estul Ucrainei a fost ridicat la şase morţi, faţă de cinci anterior, a indicat miercuri seara parchetul din Harkov.

Potrivit unui raport al misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina (HRMMU) publicat la începutul lunii ianuarie, aproape 15.000 de civili ucraineni au fost ucişi şi 40.600 răniţi de la începutul invaziei ruse din 24 februarie 2022.

Anul 2025 a fost cel mai sângeros din 2022, cu peste 2.500 de civili ucişi, potrivit acestui document.