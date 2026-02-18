Hoții își rafinează metodele: de la „rude cu pește” la „metoda Porumbelul”. Cum i-au furat 52.000 de lei unui bătrân de 89 de ani

Infractorii își diversifică tot mai mult tehnicile prin care pătrund în locuințele oamenilor, mizând pe reacțiile rapide ale victimelor. Deși multe imobile sunt dotate cu sisteme de supraveghere, hoții nu par descurajați: nu folosesc forța, ci povești credibile, adaptate fiecărei situații.

Într-un prim caz surprins de camerele de supraveghere și descris de Antena 3, mai multe persoane au intrat în scara unui bloc pretinzând că sunt vecini care vând produse alimentare.

După ce au fost lăsați în imobil, au profitat de neatenția locatarilor și au furat aproape 2.500 de lei, părăsind clădirea în grabă.

O altă metodă folosită frecvent este cea a „rudelor trimise cu produse”. Suspecții se prezintă la ușă cu pungi de pește, susținând că au fost trimiși de o cunoștință a victimei. În realitate, urmăresc momentul în care proprietarul scoate portofelul, iar apoi sustrag bani.

Într-o înregistrare, o femeie este surprinsă căutând într-un dulap și ascunzând bancnote în poșetă înainte de a pleca.

Metoda „Porumbelul”: o poveste inventată pentru a intra în casă

Cea mai recentă tehnică, „metoda Porumbelul”, presupune următorul scenariu: hoții bat la ușă și susțin că un porumbel ar fi rămas blocat în podul casei. Sub acest pretext cer acces în locuință. În timp ce unul dintre ei „verifică podul”, ceilalți fură bani sau bunuri de valoare.

Un astfel de caz, petrecut la Cluj-Napoca, i-a surprins chiar și pe anchetatori. Hoții ar fi vizat un bărbat de 89 de ani, de la care au reușit să fure 52.000 de lei.

„Doi dintre bărbaţi ar fi pătruns fără drept într-un imobil din Cluj-Napoca, profitând de vârsta înaintată a persoanei vătămate (…) sub pretextul unei situaţii nereale, respectiv faptul că un porumbel le-ar fi rămas blocat în podul imobilului acestuia”, a declarat Iulian-Florin Timşa, purtător de cuvânt al IPJ Cluj.

Nu deschideți ușa necunoscuților!

Autoritățile avertizează că aceste metode sunt atent pregătite, iar poveștile sunt adaptate în funcție de profilul victimei.

„Vă recomandăm să nu permiteţi accesul în locuinţe persoanelor necunoscute, indiferent de povestea prezentată. Nu luaţi decizii sub presiune şi nu vă lăsaţi convinşi de urgenţe fabricate”, a transmis Crina Eșanu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei.

Infractorii mizează pe reacții emoționale și pe lipsa de vigilență, iar metodele lor evoluează constant. Specialiștii subliniază că prudența și verificarea informațiilor rămân cele mai eficiente măsuri de protecție.