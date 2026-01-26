search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Atacul aerian al Rusiei a avariat Lavra Peșterilor din Kiev, cel mai important lăcaș al ortodoxiei ucrainene. Este pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial, un atac militar a provocat pagube complexului mănăstiresc Lavra Peșterilor din Kiev – unul dintre cele mai sacre lăcașuri ale creștinismului ortodox și monument aflat în patrimoniul mondial UNESCO. Clădirile complexului monahal au fost avariate în urma bombardamentului aerian rusesc din 24 ianuarie, au anunțat autoritățile ucrainene.

Complexul mănăstiresc Lavra Peșterilor din Kiev/FOTO:X
Complexul mănăstiresc Lavra Peșterilor din Kiev/FOTO:X

„Pentru prima dată de la cel de-Al Doilea Război Mondial, Lavra Peșterilor din Kiev a fost lovită ca urmare a unor acțiuni militare. De fiecare dată, în spatele acestor atacuri s-a aflat Moscova”, a declarat Maksîm Ostapenko, directorul general al Rezervației istorico-culturale „Kiev-Pecerska Lavra”, într-o intervenție pentru Interfax-Ucraina.

Acesta a amintit că Lavra a mai fost afectată în trecut de decizii luate la Moscova, inclusiv în 1918 și în 1941, când Catedrala Adormirii Maicii Domnului a fost aruncată în aer la ordinul autorităților sovietice. „Astăzi, tot la ordinul Moscovei, rachetele și dronele Shahed zboară deasupra Kievului și lovesc inclusiv Lavra”, a subliniat Ostapenko.

Explozia din 24 ianuarie a spart ferestrele și a deteriorat tencuiala a două clădiri din complexul monahal, cunoscut pentru vastele sale galerii subterane și poziționarea sa emblematică pe malul Niprului. Ostapenko a fost reconfirmat recent în funcție, după o demitere controversată anul trecut, într-un context marcat de tensiuni legate de influența rusă exercitată prin structuri ale Bisericii Ortodoxe.

Avertisment dur de pe frontul din Donbas

Între timp, situația militară rămâne critică pe frontul de est. Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski, a avertizat asupra intensificării atacurilor rusești în zona orașului Pokrovsk, din vestul regiunii Donețk.

„Agresorul nu renunță la tentativele de străpungere, își intensifică presiunea și aduce rezerve suplimentare”, a scris Sîrski pe Facebook, menționând aproximativ 400 de confruntări în ultimele zile în zonele Pokrovsk și Ocerețîne.

Pokrovsk, unul dintre bastioanele defensive ale Ucrainei în Donbasul de vest, se află sub atac constant de peste un an și jumătate. Deși forțele ruse controlează mare parte din oraș, luptele continuă în cartierele din nord.

Victime civile și atacuri masive cu drone

Atacurile rusești din ultimele 24 de ore au provocat moartea a cel puțin trei civili și rănirea altor 24, potrivit autorităților locale. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat lansarea a 138 de drone rusești, dintre care aproximativ 90 de tip Shahed. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare 110 aparate, însă 21 au lovit 11 locații, iar fragmente de drone au fost identificate într-o zonă suplimentară.

În regiunea Donețk, două persoane au fost ucise și 13 rănite în urma atacurilor asupra localităților Drujkivka și Oleksiivo-Drujkivka. Autoritățile au raportat 18 lovituri asupra zonelor civile și evacuarea a 53 de persoane din apropierea liniei frontului, inclusiv 22 de copii.

În regiunea Herson, un civil a fost ucis, iar atacurile au afectat 29 de localități, inclusiv orașul Herson. Alte două persoane au ajuns la spital cu comoții, în urma unui atac cu dronă produs pe 24 ianuarie.

Regiunea Sumî s-a aflat sub alertă aeriană aproape toată ziua, fiind raportate șapte persoane rănite, printre care o femeie de 59 de ani și cei doi nepoți ai săi, de 8 și 11 ani.

În Dnipropetrovsk, atacurile cu drone FPV au continuat în zona Nikopol, unde un bărbat de 58 de ani a fost rănit. În regiunea Harkov, mai multe zeci de drone au avariat locuințe și au rănit o femeie de 80 de ani. În Zaporojie, autoritățile au contabilizat 775 de lovituri rusești într-o singură zi, soldate cu doi civili răniți.

Pierderile armatei ruse, potrivit Kievului

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că Rusia ar fi pierdut aproximativ 1.235.060 de militari de la declanșarea invaziei pe scară largă, la 24 februarie 2022. Doar în ultimele 24 de ore, pierderile ar fi fost de 1.020 de soldați.

Potrivit datelor ucrainene, Rusia a mai pierdut peste 11.600 de tancuri, aproape 24.000 de vehicule blindate, peste 36.600 de sisteme de artilerie, 1.286 de sisteme de apărare antiaeriană, 434 de avioane, 347 de elicoptere, peste 115.000 de drone, 28 de nave și două submarine.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
digi24.ro
image
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie, dacă va fi eliminată plafonarea. Simularea AEI arată o ”repoziționare brutală”
stirileprotv.ro
image
Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
gandul.ro
image
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
mediafax.ro
image
Durere fără margini în familia lui Viorel, marinarul dispărut pe Dunăre. Unul din pompierii care îl caută e chiar fratele său! Unde ar putea fi găsit: „Curenții sunt foarte puternici”
fanatik.ro
image
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
libertatea.ro
image
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
digi24.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
O meteoroloagă arată cum se simt, de fapt, - 29 de grade și a făcut experimentul cu spaghetele. Mâncarea a înghețat instantaneu
antena3.ro
image
Vânătoarea ucigaşului lui Mario, transmisă live pe TikTok. 200 de oameni s-au strâns în faţa casei bunicilor
observatornews.ro
image
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
prosport.ro
image
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi făcut gestul...
playtech.ro
image
Cine este Matei Popa, noul portar titular de la FCSB! Debutant în SuperLiga, este fiul unui fost internaţional român
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Minorii implicați în moartea lui Mario Alin ar fi bătut un adolescent de 18 ani, în decembrie 2025. Tatăl băiatului a rupt tăcerea
kanald.ro
image
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
wowbiz.ro
image
Un fenomen mai „periculos” decât vortexul polar urmează în luna februarie, un nou ciclon-bombă aduce ninsori
romaniatv.net
image
ANAF, anunț de ultimă oră pentru toți românii. Modificare la plata taxelor și impozitelor
mediaflux.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
click.ro
image
Dezvăluiri din culise! Ce s-a întâmplat la Românii au talent între Carmen Tănase și Bobo. Andi Moisescu: „M-am și gândit, mamă, cum o reacționa Carmen”
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Prințesa Aiko la ceremonia de citire a poezie numită Utakai Hajime profimedia 1066460039 jpg
Cea mai tristă prințesă din lume a început să zâmbească mai des! Prințesa Aiko a Japoniei poate spera la o schimbare a rolului ei?
okmagazine.ro
Jessie Buckley foto Profimedia jpg
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment

Click! Pentru femei

image
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!

Click! Sănătate

image
Atenţie! Tensiunea poate creşte brusc în aceste situaţii! Sfatul medicului