Atacul aerian al Rusiei a avariat Lavra Peșterilor din Kiev, cel mai important lăcaș al ortodoxiei ucrainene. Este pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial

Pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial, un atac militar a provocat pagube complexului mănăstiresc Lavra Peșterilor din Kiev – unul dintre cele mai sacre lăcașuri ale creștinismului ortodox și monument aflat în patrimoniul mondial UNESCO. Clădirile complexului monahal au fost avariate în urma bombardamentului aerian rusesc din 24 ianuarie, au anunțat autoritățile ucrainene.

„Pentru prima dată de la cel de-Al Doilea Război Mondial, Lavra Peșterilor din Kiev a fost lovită ca urmare a unor acțiuni militare. De fiecare dată, în spatele acestor atacuri s-a aflat Moscova”, a declarat Maksîm Ostapenko, directorul general al Rezervației istorico-culturale „Kiev-Pecerska Lavra”, într-o intervenție pentru Interfax-Ucraina.

Acesta a amintit că Lavra a mai fost afectată în trecut de decizii luate la Moscova, inclusiv în 1918 și în 1941, când Catedrala Adormirii Maicii Domnului a fost aruncată în aer la ordinul autorităților sovietice. „Astăzi, tot la ordinul Moscovei, rachetele și dronele Shahed zboară deasupra Kievului și lovesc inclusiv Lavra”, a subliniat Ostapenko.

Explozia din 24 ianuarie a spart ferestrele și a deteriorat tencuiala a două clădiri din complexul monahal, cunoscut pentru vastele sale galerii subterane și poziționarea sa emblematică pe malul Niprului. Ostapenko a fost reconfirmat recent în funcție, după o demitere controversată anul trecut, într-un context marcat de tensiuni legate de influența rusă exercitată prin structuri ale Bisericii Ortodoxe.

Avertisment dur de pe frontul din Donbas

Între timp, situația militară rămâne critică pe frontul de est. Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski, a avertizat asupra intensificării atacurilor rusești în zona orașului Pokrovsk, din vestul regiunii Donețk.

„Agresorul nu renunță la tentativele de străpungere, își intensifică presiunea și aduce rezerve suplimentare”, a scris Sîrski pe Facebook, menționând aproximativ 400 de confruntări în ultimele zile în zonele Pokrovsk și Ocerețîne.

Pokrovsk, unul dintre bastioanele defensive ale Ucrainei în Donbasul de vest, se află sub atac constant de peste un an și jumătate. Deși forțele ruse controlează mare parte din oraș, luptele continuă în cartierele din nord.

Victime civile și atacuri masive cu drone

Atacurile rusești din ultimele 24 de ore au provocat moartea a cel puțin trei civili și rănirea altor 24, potrivit autorităților locale. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat lansarea a 138 de drone rusești, dintre care aproximativ 90 de tip Shahed. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare 110 aparate, însă 21 au lovit 11 locații, iar fragmente de drone au fost identificate într-o zonă suplimentară.

În regiunea Donețk, două persoane au fost ucise și 13 rănite în urma atacurilor asupra localităților Drujkivka și Oleksiivo-Drujkivka. Autoritățile au raportat 18 lovituri asupra zonelor civile și evacuarea a 53 de persoane din apropierea liniei frontului, inclusiv 22 de copii.

În regiunea Herson, un civil a fost ucis, iar atacurile au afectat 29 de localități, inclusiv orașul Herson. Alte două persoane au ajuns la spital cu comoții, în urma unui atac cu dronă produs pe 24 ianuarie.

Regiunea Sumî s-a aflat sub alertă aeriană aproape toată ziua, fiind raportate șapte persoane rănite, printre care o femeie de 59 de ani și cei doi nepoți ai săi, de 8 și 11 ani.

În Dnipropetrovsk, atacurile cu drone FPV au continuat în zona Nikopol, unde un bărbat de 58 de ani a fost rănit. În regiunea Harkov, mai multe zeci de drone au avariat locuințe și au rănit o femeie de 80 de ani. În Zaporojie, autoritățile au contabilizat 775 de lovituri rusești într-o singură zi, soldate cu doi civili răniți.

Pierderile armatei ruse, potrivit Kievului

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că Rusia ar fi pierdut aproximativ 1.235.060 de militari de la declanșarea invaziei pe scară largă, la 24 februarie 2022. Doar în ultimele 24 de ore, pierderile ar fi fost de 1.020 de soldați.

Potrivit datelor ucrainene, Rusia a mai pierdut peste 11.600 de tancuri, aproape 24.000 de vehicule blindate, peste 36.600 de sisteme de artilerie, 1.286 de sisteme de apărare antiaeriană, 434 de avioane, 347 de elicoptere, peste 115.000 de drone, 28 de nave și două submarine.