Miercuri, 18 Februarie 2026
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, la Interviurile Adevărul

Video Încăierare în Parlamentul României. Cine sunt senatorii care s-au luat la harță și de la ce a izbucnit conflictul

Publicat:

O confruntare fizică a avut loc miercuri în Senatul României, unde doi senatori PSD au intervenit pentru a-l împiedica pe un parlamentar al opoziției să filmeze desfășurarea ședinței.

image

Potrivit relatărilor din opoziție, senatorii PSD Victoria Stoiciu și Ionel Floroiu au încercat să îi ia telefonul din mână senatorului Liviu Iulian Fodorca (PACE), după ce acesta a început să înregistreze imagini din sala de plen.

Incidentul s-a produs în contextul în care grupurile AUR și PACE au părăsit sala pentru a bloca formarea cvorumului necesar votării unor proiecte aflate pe ordinea de zi. Reprezentanții PACE acuză coaliția PSD–PNL că ar fi încercat să continue procedurile fără cvorum, motiv pentru care Fodorca ar fi dorit să documenteze situația.

Senatoarea Victoria Stoiciu i-ar fi cerut lui Fodorca să înceteze filmarea, iar în sprijinul ei ar fi intervenit și senatorul Ionel Floroiu, moment în care tensiunile au escaladat.

Opoziția susține că filmarea era menită să demonstreze lipsa cvorumului, în timp ce reprezentanții puterii nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial asupra incidentului.

Incidentul a fost relatat de liderul PACE, Ninel Peia, la Realitatea PLUS.

Potrivit acestuia, senatorul PACE Liviu Fodorca a revenit în sala de plen pentru a filma situația privind cvorumul, în contextul în care parlamentarii PACE și AUR se retrăseseră de la lucrări. Peia susține că, în acel moment, puterea nu mai avea numărul necesar de senatori pentru a continua votul.

Filmarea ar fi stârnit reacții dure din partea unor parlamentari ai coaliției. Ninel Peia afirmă că mai mulți senatori ai puterii au încercat să îl oprească pe Fodorca, iar tensiunile au escaladat rapid. El o acuză pe senatoarea PSD Stoiciu că „i-a băgat mâna în gât” colegului său, iar ulterior senatorul Liviu Floroiu ar fi intervenit pentru a-l împiedica să continue filmarea.

„Puterea a trecut la coerciție. Domnul senator Fodorca a intrat în sală să filmeze dacă există cvorum, iar în acel moment nu exista. Parlamentarii puterii s-au supărat și au sărit pe el. Doamna senator Stoiciu i-a băgat mâna în gât, iar domnul Floroiu a sărit pe el ca să îl oprească”, a declarat Peia.

Liderul PACE a mai spus că formațiunea sa va solicita toate înregistrările video ale incidentului, pe care îl consideră „inadmisibil”. El acuză coaliția de guvernare că a devenit „violentă” în încercarea de a-și trece proiectele legislative fără sprijinul opoziției.

„Este inadmisibil ca puterea să piardă controlul în Senat. Nu pot asigura cvorum fără opoziție, iar opoziția nu mai acceptă ca România să fie vândută prin legi și ordonanțe. Am ajuns într-o situație în care parlamentarii sunt agresați pentru că filmează votul”, a mai spus Peia.

Știre in curs de actualizare

