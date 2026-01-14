Atac masiv cu drone rusești asupra orașului Krivoi Rog. 45.000 de oameni au rămas fără electricitate și căldură, în plină iarnă

Forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii orașului Krivoi Rog, lăsând aproximativ 45.000 de abonați fără energie electrică și sute de clădiri fără încălzire, au anunțat autoritățile locale.

Potrivit lui Oleksandr Vilkul, șeful Consiliului de Apărare din Krivoi Rog, dronele rusești de tip Shahed au provocat avarii majore la rețeaua energetică și sistemul de încălzire al orașului.

Circa 700 de clădiri au rămas fără căldură, iar pompele de apă au trecut pe generatoare de urgență, ceea ce a dus la scăderea presiunii apei.

„Echipele de intervenție lucrează pentru a evalua pagubele și a restabili alimentarea, însă amploarea completă a distrugerilor nu este încă cunoscută”, a spus Vilkul, subliniind că nu au existat victime, potrivit kyivindependent.

De asemenea, el i-a îndemnat pe locuitorii să facă provizii de apă și să își încarce dispozitivele.

„Vă rog să luați niște apă și să vă încărcați dispozitivele, dacă este posibil. Va fi dificil”, a scris oficialul.

Atacul face parte dintr-o campanie mai largă a Rusiei de a lovi infrastructura energetică a Ucrainei, cu scopul de a pune presiune asupra populației prin întreruperi de electricitate și căldură în timpul iernii.

Săptămâna trecută, mai multe regiuni, inclusiv Zaporizhzhia și Dnipropetrovsk, au fost afectate de atacuri similare.

Situația este dificilă și în capitala Kiev, unde un atac masiv asupra infrastructurii critice din noaptea de 9 ianuarie a lăsat mii de locuințe fără căldură și a provocat cel puțin patru decese.

Primarul Vitali Klitschko a anunțat că aproximativ 6.000 de clădiri, aproape jumătate din blocurile de apartamente din oraș, au fost afectate.

Criza este amplificată de temperaturile extrem de scăzute. În noaptea de 13 ianuarie, termometrele din Kiev au coborât până la -14°C, iar meteorologii prognozează că gerul va continua cel puțin două săptămâni.