Trei persoane au murit în Franța din cauza caniculei. Meteorologii anunță temperaturi de până la 43 de grade

Trei persoane au murit duminică, 21 iunie, în Franța, cel mai probabil din cauza căldurii extreme. Departamentul Gironde, din sud-vestul țării, se află sub cod roșu de caniculă, iar temperaturile sunt așteptate să se apropie de 43°C.

News.ro scrie că persoanele aveau vârste cuprinse între 80 şi 95 de ani și locuiau în Gironde.

„Astăzi, deplângem moartea a trei persoane în vârstă, cu vârste cuprinse între 80 şi 95 de ani, din Gironde, pe care serviciile de urgenţă o atribuie în prezent acestui val de căldură”, a declarat prefectul departamentului, Sophie Brocas, pentru France 3 Aquitaine, fără a oferi mai multe detalii.

Cele trei victime, o femeie şi doi bărbaţi, au murit duminică la domiciliile lor din localităţile Cenon, Saint-Médard-en-Jalles şi Saint-Jean-d'Illac, la periferia oraşului Bordeaux, au precizat serviciile prefecturii.

Plasat sub cod roşu de duminică la prânz, departamentul Gironde se aşteaptă să înregistreze temperaturi care se apropie de 43°C de luni până miercuri, conform ultimei actualizări de la Météo-France.

Potrivit serviciului meteorologic, valul de căldură actual ar putea atinge un nivel de severitate apropiat de cel din august 2003, care a provocat aproape 15.000 de decese în Franţa.

În Spania, căldura extremă a provocat un număr record de 101 decese în luna mai. Autoritățile sanitare avertizează că riscurile pentru sănătate cresc cu fiecare grad peste pragurile de alertă.

Numărul deceselor asociate caniculei în luna mai a fost de 3,6 ori mai mare decât media ultimului deceniu, semnalând că episoadele de căldură extremă afectează sănătatea tot mai devreme în an.

Ministrul Sănătății, Mónica García, a avertizat că organismele oamenilor nu sunt încă adaptate la temperaturile ridicate care apar din ce în ce mai devreme.

Potrivit autorităților spaniole, riscul de mortalitate crește cu 9,1%-10,7% pentru fiecare grad care depășește pragul considerat periculos pentru sănătate. Datele sistemului MoMo arată că peste 27.500 de persoane au murit din cauza temperaturilor ridicate în Spania între 2015 și 2025, cele mai multe decese fiind înregistrate în 2022.