Meteorologii anunță un val de caniculă și furtuni în România: temperaturi de până la 36 de grade în mai multe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben și o informare meteo valabilă în intervalul 21 iunie, ora 10:00 – 24 iunie, ora 21:00, ce vizează întreg teritoriul României. Intervalul va fi caracterizat de un val de căldură persistent, disconfort termic ridicat și episoade de instabilitate atmosferică.

Potrivit meteorologilor, vremea va deveni călduroasă în toate regiunile, cu temperaturi ce vor urca frecvent la valori cuprinse între 31 și 33 de grade Celsius.

În vestul, sud-vestul și local în sudul țării, valorile vor fi mai ridicate, atingând pe alocuri 35–36 de grade, în special în zonele din Banat, Crișana și Oltenia, unde va fi resimțită canicula și un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, ceea ce va amplifica senzația de sufocare în orele amiezii.

Pe lângă valul de căldură, atmosfera va deveni instabilă în mai multe etape ale intervalului. Duminică și luni, fenomenele de instabilitate vor fi mai frecvente în zonele montane, în special în Carpații Occidentali și Meridionali, precum și în vestul țării. Marți, acestea se vor extinde spre sud-vest, centru, nord și nord-est, iar miercuri vor afecta mai ales regiunile centrale, sudice și sud-estice ale țării.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu rafale de 50 până la 70 km/h, precum și prin vijelii izolate și căderi de grindină, în general de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp, în special în zonele montane și submontane.

În Capitală, vremea va rămâne călduroasă pe tot parcursul perioadei, cu temperaturi maxime de 31–32 de grade și minime cuprinse între 17 și 19 grade Celsius.

După-amiaza și seara vor exista condiții pentru înnorări temporare, averse slabe și descărcări electrice izolate, pe fondul creșterii instabilității atmosferice.