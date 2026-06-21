search
Duminică, 21 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Meteorologii anunță un val de caniculă și furtuni în România: temperaturi de până la 36 de grade în mai multe regiuni

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben și o informare meteo valabilă în intervalul 21 iunie, ora 10:00 – 24 iunie, ora 21:00, ce vizează întreg teritoriul României. Intervalul va fi caracterizat de un val de căldură persistent, disconfort termic ridicat și episoade de instabilitate atmosferică. 

Vreme caniculară în România foto: arhivă, adevărul
Vreme caniculară în România foto: arhivă, adevărul

Potrivit meteorologilor, vremea va deveni călduroasă în toate regiunile, cu temperaturi ce vor urca frecvent la valori cuprinse între 31 și 33 de grade Celsius.

În vestul, sud-vestul și local în sudul țării, valorile vor fi mai ridicate, atingând pe alocuri 35–36 de grade, în special în zonele din Banat, Crișana și Oltenia, unde va fi resimțită canicula și un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, ceea ce va amplifica senzația de sufocare în orele amiezii.

Pe lângă valul de căldură, atmosfera va deveni instabilă în mai multe etape ale intervalului. Duminică și luni, fenomenele de instabilitate vor fi mai frecvente în zonele montane, în special în Carpații Occidentali și Meridionali, precum și în vestul țării. Marți, acestea se vor extinde spre sud-vest, centru, nord și nord-est, iar miercuri vor afecta mai ales regiunile centrale, sudice și sud-estice ale țării.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu rafale de 50 până la 70 km/h, precum și prin vijelii izolate și căderi de grindină, în general de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp, în special în zonele montane și submontane.

În Capitală, vremea va rămâne călduroasă pe tot parcursul perioadei, cu temperaturi maxime de 31–32 de grade și minime cuprinse între 17 și 19 grade Celsius.

După-amiaza și seara vor exista condiții pentru înnorări temporare, averse slabe și descărcări electrice izolate, pe fondul creșterii instabilității atmosferice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
digi24.ro
image
Presa britanică scrie că premierul Keir Starmer ar urma să își anunțe demisia. Cine ar putea să-i ia locul
stirileprotv.ro
image
Cum împing Ilie Bolojan, USR și UDMR „extremiștii” în guvern. Culmea, susținerea lui Bolojan vine tocmai pentru lupta împotriva PSD și AUR, dar premierul demis forțează să îi aducă la putere
gandul.ro
image
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
mediafax.ro
image
Jucătorii s-au trezit cu Regele țării în vestiar după punctul istoric de la Campionatul Mondial! Ce a urmat face înconjurul lumii
fanatik.ro
image
Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, cere întreruperea executării pedepsei pentru că îl doare un genunchi, iar penitenciarul nu vrea să-i dea o cârjă
libertatea.ro
image
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
ZERO! Ce a făcut Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Avertisment pentru turiștii din Grecia. „Peștii iepure” au apărut pe mai multe plaje, iar specialiștii atrag atenția asupra riscului de mușcături
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Bucureştiul prinde viaţă în weekend: cinci evenimente de neratat
zf.ro
image
Brandul auto de lux care pregăteşte noi concedieri. Aproape două mii de posturi sunt vizate
observatornews.ro
image
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
cancan.ro
image
Un bărbat a cerut o pensie mai mare decât o femeie care avea același punctaj și vechime. De ce? Ce a decis CCR
newsweek.ro
image
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
prosport.ro
image
Ora la care ar trebui coborâte jaluzelele pentru a scădea temperatura din casă cu câteva grade vara. Așa economisești bani la facturi
playtech.ro
image
Mihaela Rădulescu, un nou mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Cum l-a numit, de fapt 
fanatik.ro
image
De ce „detronarea” lui Putin nu schimbă cu nimic situația Rusiei. „Înclin să cred că ar putea să sfârșească ucis de către cineva din cercul său”
ziare.com
image
A luat ZECELE perfect, după performanța istorică de la Cupa Mondială! ”Le-ai arătat tuturor cine ești”
digisport.ro
image
Andreea Bălan dezvăluie secretul averii sale: „Mama mea m-a învățat”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ-şoc făcut de Ciprian Ciucu, se RETRAGE
romaniatv.net
image
Încep recrutările la SRI. Salariile pornesc de la 7.500 lei. Ce posturi sunt disponibile
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Ce trebuie să știți dacă vedeți în Grecia mașini cu un simbol în formă de pește
click.ro
image
Zece ani fără „Păcală”. Cum arată mormântul actorului și marele lui regret: „Am jucat ce mi s-a dat.” De ce divorțase de prima soție, o frumusețe rară
click.ro
image
Cine este și cu se ocupă Andreea, noua iubită a lui Florin Ristei. Cei doi au bifat deja prima vacanță împreună
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Monede de aur și bijuterii recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)
Misterul epavei din secolul al XVII-lea, care conținea 400 de monede de aur, rezolvat în sfârșit după 30 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru reacționează după ce Denise Rifai a spus că vor prezenta împreună: „Șefii mei or fi intrat la bănuieli”. Se întoarce sau nu la Antena 1?
image
Ce trebuie să știți dacă vedeți în Grecia mașini cu un simbol în formă de pește

OK! Magazine

image
Kate Middleton și fiica sa, Charlotte, au fost în mare pericol anul trecut și nimeni n-a știut. De ce erau urmărite din umbră

Click! Pentru femei

image
Solstițiul de vară din 21 iunie 2026 și deciziile care îți pot influența următoarele luni

Click! Sănătate

image
Eşti la a doua căsnicie? Iată ce este bine să ştii!