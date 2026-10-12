 Tragedie în Portugalia. Trei români, găsiți morți într-un rezervor de apă din Loulé. Aveau 21, 24 și 40 de ani | adevarul.ro
search
Luni, 12 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Tragedie în Portugalia. Trei români, găsiți morți într-un rezervor de apă din Loulé. Aveau 21, 24 și 40 de ani

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Trei muncitori români, cu vârste de 21, 24 și 40 de ani, au murit luni, în timpul unor lucrări de întreținere desfășurate la o proprietate privată din Quinta do Lago, în apropiere de Loulé, în sudul Portugaliei. Potrivit postului public RTP, aceștia efectuau lucrări de impermeabilizare în interiorul unui rezervor de apă.

Trei muncitori au murit în timpul unor lucrări la un rezervor.
Trei muncitori au murit în timpul unor lucrări la un rezervor. Foto: X/@SICNoticias

UPDATE Trei cetățeni români, în vârstă de 21, 24 și 40 de ani, și-au pierdut viața luni, în timp ce efectuau lucrări de mentenanță la o proprietate privată din localitatea Quinta do Lago, în zona orașului Loulé, din sudul Portugaliei. Alte trei persoane, cu vârste cuprinse între 50 și 52 de ani, au primit asistență medicală la fața locului, însă ar fi refuzat transportul la spital.

Autoritățile au fost alertate la ora 12:53. Echipajele de intervenție au încercat să îi resusciteze pe cei trei muncitori, dar decesele au fost constatate la fața locului.

Potrivit informațiilor preliminare prezentate de RTP, cei trei bărbați ar fi putut fi victimele unei intoxicații după ce au intrat în rezervor. Cauza deceselor nu a fost însă stabilită oficial, iar această ipoteză urmează să fie verificată în cadrul anchetei.

La intervenție au participat aproximativ 30 de persoane, sprijinite de 13 vehicule terestre, inclusiv echipaje ale pompierilor din Loulé și ale serviciului național de urgență medicală din Portugalia.

Autoritatea pentru Condițiile de Muncă (ACT) a fost chemată la locul incidentului, în timp ce Garda Națională Republicană (GNR) investighează circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Ancheta va trebui să clarifice ce a provocat moartea celor trei români și dacă au fost respectate condițiile de siguranță în timpul lucrărilor.

Știrea inițilă

Trei bărbați care lucrau la o proprietate privată din sudul Portugaliei au murit luni, în urma unui incident produs într-un rezervor de apă. Potrivit informațiilor preliminare, aceștia efectuau lucrări de etanșare. Presa portugheză susține că victimele ar fi cetățeni români, însă autoritățile nu au confirmat deocamdată naționalitatea lor.

Incidentul s-a produs în apropierea orașului Loulé. Cei trei muncitori au fost găsiți fără viață în interiorul rezervorului, iar intervenția echipelor de salvare nu a reușit să le salveze viețile.

Deocamdată, nu se știe ce a provocat moartea celor trei bărbați. Ipoteza unui accident de muncă este luată în calcul, dar împrejurările exacte urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

Inspectorii de muncă sunt așteptați la locul incidentului pentru a verifica modul în care se desfășurau lucrările și condițiile în care muncitorii au ajuns în rezervor.

Identitatea victimelor și informațiile privind cetățenia acestora urmează să fie clarificate de autorități.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
digi24.ro
image
FOTO/ VIDEO Cum arată noua Dacia Spring, care costă 18.000 de euro. A fost prezentată oficial la Salonul auto de la Paris
stirileprotv.ro
image
Sondajele la care publicul nu are acces și care îi sperie pe creditorii României – bancheri și manageri de fonduri de investiții – despre care președintele Nicușor Dan susține că spun „NU” anticipatelor. AUR ar aduna cât PSD și PNL la un loc, aproape 40%. USR ar avea un scor cu o singură cifră dacă s-ar organiza alegeri
gandul.ro
image
Peste 30.000 de dolari pentru susținerea lui Călin Georgescu pe TikTok. „Am ținut în șah Guvernul, SRI și SIE”
mediafax.ro
image
Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, îl contrazice pe Hendrik Klein: „Nu am semnat niciun act, nici măcar un draft de contract! Să vină cu banii și îi dau acțiuni”. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce s-a cerut recuzarea judecătorului din procesul lui Călin Georgescu de la Curtea de Apel Bucureşti
libertatea.ro
image
„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a plătit un milion de dolari pentru campania lui Călin Georgescu
digi24.ro
image
Omul de afaceri adus să o salveze pe CFR Cluj, dat „dispărut” de club: „Nu l-am mai văzut niciodată”
gsp.ro
image
Mircea Bravo a scris cinci cuvinte pe internet și CSA Steaua a intervenit: ”Modificați postarea!”. Replică imediată a vedetei
digisport.ro
image
Ultimul telefon al Mariei Săceanu, românca ucisă în Anglia. Regretul sfâșietor al verișoarei sale: „Aș da orice să pot întoarce timpul”
click.ro
image
STENOGRAME din ședința PSD. Olguța Vasilescu: „Dacă nu ne place Luca Niculescu, putem să-l dăm jos peste 6 luni”
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
EXPERIMENT. Câţi bani economisim la marile supermarketuri din România, cu aplicaţiile instalate
observatornews.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
cancan.ro
image
Județul unde pensia medie trece de 4.000 lei. Diferente la pensie de 1.400 după orașul unde ai muncit. De ce?
newsweek.ro
image
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
prosport.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare...
playtech.ro
image
„S-au semnat actele, Nelu Varga a fost de acord să ne dea 50% din CFR Cluj!” Vin zecile de milioane în club? Răspunsul omului dat „dispărut” de la Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Putin îi vinde lui Trump motorină iraniană, nu rusească. Un disident iranian face acuzații grave și vine cu dovezi VIDEO
ziare.com
image
Petrecerea care l-a făcut pe Gabi Tamaș să ceară să plece din țară! ”Am fost cu ei. Am zăcut o săptămână!”
digisport.ro
image
Raluka, scene halucinante în aeroport: „Stăm și așteptăm să apară șurubelnița”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E de vis! Imagini FABULOASE din casa Vlăduței Lupău. Are cea mai luxoasă locuință din Cluj. A costat-o 3 milioane de euro, dar a muncit din greu pentru a-și îndeplini acest vis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin e gata să oprească războiul. Oferta pentru Zelenski
mediaflux.ro
image
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic”
actualitate.net
image
Raluka, scene halucinante în aeroport: „Stăm și așteptăm să apară șurubelnița”
click.ro
image
Ultimul telefon al Mariei Săceanu, românca ucisă în Anglia. Regretul sfâșietor al verișoarei sale: „Aș da orice să pot întoarce timpul”
click.ro
image
Bella Hadid, în bikini roșu minuscul. A împlinit 30 de ani și a sărbătorit într-un stil spectaculos
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Diane de Poitiers foto Profimedia prelucrata cu AI png
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi
okmagazine.ro
O carte poștală trimisă de un soldat soției sale, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
„Dragă Auroro”. O carte poștală trimisă de un soldat soției sale, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile”
image
Raluka, scene halucinante în aeroport: „Stăm și așteptăm să apară șurubelnița”

OK! Magazine

image
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi