Au apărut primele fotografii cu suspectul implicat în explozia de la Ambasada SUA din Oslo

Poliția norvegiană a distribuit primele fotografii cu bărbatul suspectat că a plantat un dispozitiv exploziv la intrarea Ambasadei SUA din Oslo, incident care nu a provocat victime, ci doar pagube materiale minore.

Poliția norvegiană a publicat luni, 9 martie, primele fotografii cu bărbatul suspectat că ar fi implicat în explozia de la Ambasada SUA din Oslo, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 8 martie 2026, în jurul orei 01:00, ora locală. Explozia a vizat intrarea secției consulare a misiunii americane și, potrivit autorităților, nu a provocat răniți, ci doar pagube materiale minore.

Locuitorii din zonă au declarat că au auzit un boom puternic și au observat fum gros imediat după explozie. Cioburi de sticlă au fost găsite în zăpadă în fața intrării, iar o ușă groasă de sticlă prezenta fisuri. De asemenea, lămpi suspendate atârnau de cabluri și la baza ușii se puteau vedea urme negre, cel mai probabil rezultate în urma exploziei, potrivit The Local.

Imaginile distribuite luni de autorități arată un bărbat purtând haine închise la culoare și un rucsac, al cărui chip nu era vizibil din cauza calității reduse a înregistrărilor surprinse de camerele de supraveghere. Poliția norvegiană a precizat într-un comunicat că suspectul este bănuit că „a plasat un dispozitiv exploziv improvizat (IED) lângă intrarea ambasadei”.

Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Store, a calificat incidentul drept „foarte grav și complet inacceptabil”, adăugând că a discutat cu șeful Ambasadei SUA la Oslo.

De asemenea, Frode Larsen, șeful unității comune de poliție pentru investigații și informații, a declarat într-un interviu acordat postului public NRK că „una dintre ipoteze este că este un act de terorism”.